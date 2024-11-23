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    Apple, Brad Pitt ve George Clooney'li Wolfs 2'yi rafa kaldırdı

    Brad Pitt ve George Clooney'nin başrollerini paylaştığı Wolfs'un çekilmesi planlanan devam filmi rafa kaldırıldı. Oysa ilk film, Apple TV+'ın en çok izlenen filmi olmuştu.
    Apple, Wolfs'un devam filmini iptal etti Tam Boyutta Gör
    Brad Pitt ve George Clooney'nin başrollerini paylaştığı Wolfs, eylül ayında izleyici ile buluştu. Bir Apple yapımı olan Wolfs, sinemalarda gösterime girdikten bir hafta sonra Apple TV+'a geldi. Burada da ilgiyle karşılandı. Hatta en çok izlenen Apple TV+ filmi oldu. Tam da o sıralar hem George Clooney, hem de filmin yönetmeni Jon Watts, bir devam filmi çekileceğini duyurdu.

    Ancak aradan geçen iki ayda planlar değişmiş gibi görünüyor. Çünkü Jon Watts şimdi devam filminin çekilmeyeceğini söylüyor. Collider'a verdiği röportajda gelecek projelerine değinen Watts, bir sonraki filminin ne olacağını bilmediğini, çünkü Wolfs 2'nin büyük ihtimalle gerçekleşmeyeceğini söyledi.

    Wolfs 2'nin Neden İptal Edildiği Merak Konusu Oldu

    İlk film Apple TV+'ta böylesine popüler olmuşken, devam filminin neden iptal edildiği merak konusu oldu. Bu konuda pek çok farklı söylentinin ortaya çıkması üzerine Watts ikinci bir açıklama daha yaptı ve filmi Apple'ın değil kendisinin rafa kaldırdığını açıkladı. Apple'ın ilk filmi sinemada sadece bir hafta tutup hemen Apple TV+'a getirmesine bozulan yönetmen, devam filmi için aldığı parayı Apple'a iade etmiş ve devam filmi projesini de rafa kaldırmış.

    Aksiyon ve komedi türlerini harmanlayan Wolfs, zenginlerin başı belaya girdiğinde sorunu ortadan kaldırması için aradıkları iki kişiye odaklanıyor. Normalde işlerinin doğası gereği tek başlarına çalışan bu kişiler, aynı iş için aranınca, hiç aşina olmadıkları bir dinamiğe ayak uydurmak zorunda kalıyorlar.

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    R
    ru1ns 2 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 4 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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