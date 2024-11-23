Apple, Brad Pitt ve George Clooney'li Wolfs 2'yi rafa kaldırdı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Brad Pitt ve George Clooney'nin başrollerini paylaştığı Wolfs, eylül ayında izleyici ile buluştu. Bir Apple yapımı olan Wolfs, sinemalarda gösterime girdikten bir hafta sonra Apple TV+'a geldi. Burada da ilgiyle karşılandı. Hatta en çok izlenen Apple TV+ filmi oldu. Tam da o sıralar hem George Clooney, hem de filmin yönetmeni Jon Watts, bir devam filmi çekileceğini duyurdu.

Ancak aradan geçen iki ayda planlar değişmiş gibi görünüyor. Çünkü Jon Watts şimdi devam filminin çekilmeyeceğini söylüyor. Collider'a verdiği röportajda gelecek projelerine değinen Watts, bir sonraki filminin ne olacağını bilmediğini, çünkü Wolfs 2'nin büyük ihtimalle gerçekleşmeyeceğini söyledi.

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Wolfs 2'nin Neden İptal Edildiği Merak Konusu Oldu

İlk film Apple TV+'ta böylesine popüler olmuşken, devam filminin neden iptal edildiği merak konusu oldu. Bu konuda pek çok farklı söylentinin ortaya çıkması üzerine Watts ikinci bir açıklama daha yaptı ve filmi Apple'ın değil kendisinin rafa kaldırdığını açıkladı. Apple'ın ilk filmi sinemada sadece bir hafta tutup hemen Apple TV+'a getirmesine bozulan yönetmen, devam filmi için aldığı parayı Apple'a iade etmiş ve devam filmi projesini de rafa kaldırmış.

Aksiyon ve komedi türlerini harmanlayan Wolfs, zenginlerin başı belaya girdiğinde sorunu ortadan kaldırması için aradıkları iki kişiye odaklanıyor. Normalde işlerinin doğası gereği tek başlarına çalışan bu kişiler, aynı iş için aranınca, hiç aşina olmadıkları bir dinamiğe ayak uydurmak zorunda kalıyorlar.

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