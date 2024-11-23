Apple, Brad Pitt ve George Clooney'li Wolfs 2'yi rafa kaldırdı

Ancak aradan geçen iki ayda planlar değişmiş gibi görünüyor. Çünkü Jon Watts şimdi devam filminin çekilmeyeceğini söylüyor. Collider'a verdiği röportajda gelecek projelerine değinen Watts, bir sonraki filminin ne olacağını bilmediğini, çünkü Wolfs 2'nin büyük ihtimalle gerçekleşmeyeceğini söyledi.
Wolfs 2'nin Neden İptal Edildiği Merak Konusu Oldu
İlk film Apple TV+'ta böylesine popüler olmuşken, devam filminin neden iptal edildiği merak konusu oldu. Bu konuda pek çok farklı söylentinin ortaya çıkması üzerine Watts ikinci bir açıklama daha yaptı ve filmi Apple'ın değil kendisinin rafa kaldırdığını açıkladı. Apple'ın ilk filmi sinemada sadece bir hafta tutup hemen Apple TV+'a getirmesine bozulan yönetmen, devam filmi için aldığı parayı Apple'a iade etmiş ve devam filmi projesini de rafa kaldırmış.
Aksiyon ve komedi türlerini harmanlayan Wolfs, zenginlerin başı belaya girdiğinde sorunu ortadan kaldırması için aradıkları iki kişiye odaklanıyor. Normalde işlerinin doğası gereği tek başlarına çalışan bu kişiler, aynı iş için aranınca, hiç aşina olmadıkları bir dinamiğe ayak uydurmak zorunda kalıyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.