Brad Pitt ve George Clooney'yi buluşturan Wolfs'tan ilk fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Daha önce Ocean's serisinde birlikte rol alan, aynı zamanda yakın arkadaş oldukları da bilinen Brad Pitt ve George Clooney, Wolfs adını taşıyan yeni bir aksiyon filmi için bir araya geldi. İki önemli yıldızı yıllar sonra yeniden bir araya getiriyor olmasıyla merak uyandıran Wolfs'un çıkış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, filmin tanıtım çalışmalarına başlandı. Sony Pictures Entertainment, filmden ilk fragmanı yayınladı.

Türkiye'de Yalnız Kurtlar adıyla gösterime girecek olan Wolfs, Jon Watts'un imzasını taşıyor. Watts, Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin üçünü de yöneten yönetmen olarak tanınıyor. Ancak kendisi süper kahraman filmleri dışında da tecrübeye sahip bir isim. Watts'ın 2015 yapımı aksiyon filmi Cop Car, o yılın övgü toplayan yapımlarından birisi olmuş, hatta Watts bu sayede Marvel'ın dikkatini çekmişti. Bu yüzden kendisinin bu yeni filmle birlikte aşina olduğu sulara döndüğünü söyleyebiliriz.

Wolfs, 20 Eylül 2024'te Vizyona Girecek

Wolfs, zenginlerin başı belaya girdiğinde sorunu ortadan kaldırması için aradıkları iki kişiye odaklanıyor. Normalde işlerinin doğası gereği tek başlarına çalışan bu kişiler, aynı iş için aranınca, hiç aşina olmadıkları bir dinamiğe ayak uydurmak zorunda kalıyorlar. Yayınlanan ilk fragman, filmin komedi unsurları da içereceğini gösteriyor.

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Wolfs aslında bir Apple yapımı. Ancak Apple daha önce Napoleon'da da yaptığı gibi filmin sinemalardaki yaygın dağıtımı için Sony Pictures ile anlaştı. Sony Pictures tarafından vizyona sokulacak olan film, daha sonra Apple TV+ kataloğuna eklenecek.

Wolfs'un oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve George Clooney'ye Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan eşlik ediyor. Film, ülkemizde Yalnız Kurtlar adıyla 20 Eylül 2024'te vizyona girecek.

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Brad Pitt ve George Clooney'li Wolfs filminden ilk fragman