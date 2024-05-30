Brad Pitt ve George Clooney'yi buluşturan Wolfs'tan ilk fragman yayınlandı

Türkiye'de Yalnız Kurtlar adıyla gösterime girecek olan Wolfs, Jon Watts'un imzasını taşıyor. Watts, Tom Holland'lı yeni Örümcek-Adam filmlerinin üçünü de yöneten yönetmen olarak tanınıyor. Ancak kendisi süper kahraman filmleri dışında da tecrübeye sahip bir isim. Watts'ın 2015 yapımı aksiyon filmi Cop Car, o yılın övgü toplayan yapımlarından birisi olmuş, hatta Watts bu sayede Marvel'ın dikkatini çekmişti. Bu yüzden kendisinin bu yeni filmle birlikte aşina olduğu sulara döndüğünü söyleyebiliriz.
Wolfs, 20 Eylül 2024'te Vizyona Girecek
Wolfs, zenginlerin başı belaya girdiğinde sorunu ortadan kaldırması için aradıkları iki kişiye odaklanıyor. Normalde işlerinin doğası gereği tek başlarına çalışan bu kişiler, aynı iş için aranınca, hiç aşina olmadıkları bir dinamiğe ayak uydurmak zorunda kalıyorlar. Yayınlanan ilk fragman, filmin komedi unsurları da içereceğini gösteriyor.
Wolfs aslında bir Apple yapımı. Ancak Apple daha önce Napoleon'da da yaptığı gibi filmin sinemalardaki yaygın dağıtımı için Sony Pictures ile anlaştı. Sony Pictures tarafından vizyona sokulacak olan film, daha sonra Apple TV+ kataloğuna eklenecek.
Wolfs'un oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve George Clooney'ye Amy Ryan, Austin Abrams ve Poorna Jagannathan eşlik ediyor. Film, ülkemizde Yalnız Kurtlar adıyla 20 Eylül 2024'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.