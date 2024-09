Tam Boyutta Gör 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran aksiyon serilerinden biri olan Ocean's serisi, yıllar sonra yeni bir filmle geri dönüyor. Son olarak, kadın karakterlere odaklanan spin-off filmi Ocean's 8 ile sinemaseverlerin karşısına çıkan seri, bu kez orijinal ekibi yeniden bir araya getirecek. Ana serinin dördüncü filmi olarak tasarlanan Ocean's 14 için hazırlıklara başlandı.

Son olarak Apple yapımı Wolfs filminde birlikte rol alan Brad Pitt ve George Clooney, bu yeni Ocean's filminde orijinal serideki rollerini tekrarlayacak. Proje henüz yolun çok başında olduğu için ekibin geri kalanından kimlerin döneceği netlik kazanmış değil. Ancak Matt Damon ve Casey Affleck gibi isimlerin de bu yeni filmin bir parçası olması bekleniyor.

Ocean's 14'ü Yönetmesi İçin Edward Berger ile Görüşülüyor

İlk üç filmin yönetmeni olan Steven Soderbergh, Ocean's 14 projesinde yer almıyor. Brad Pitt ve George Clooney öncülüğünde hazırlanan yeni filmi yönetmesi için Edward Berger ile görüşülüyor. Oscar adaylığı kazanan II. Dünya Savaşı filmi All Quiet on the Western Front ile dikkat çeken Berger, şu anda Hollywood'un gözde yönetmenleri arasında yer alıyor. Zira kendisi, yeni Bond filmi için düşünülen yönetmenlerin de başında geliyor. Berger'in önünde pek çok teklif olduğu için Ocean's 14 projesini kabul edip etmeyeceği bilinmiyor. Ancak şimdilik listenin başında o var.

