Ocean's 14 için hazırlıklara başlandı

Son olarak Apple yapımı Wolfs filminde birlikte rol alan Brad Pitt ve George Clooney, bu yeni Ocean's filminde orijinal serideki rollerini tekrarlayacak. Proje henüz yolun çok başında olduğu için ekibin geri kalanından kimlerin döneceği netlik kazanmış değil. Ancak Matt Damon ve Casey Affleck gibi isimlerin de bu yeni filmin bir parçası olması bekleniyor.
Ocean's 14'ü Yönetmesi İçin Edward Berger ile Görüşülüyor
İlk üç filmin yönetmeni olan Steven Soderbergh, Ocean's 14 projesinde yer almıyor. Brad Pitt ve George Clooney öncülüğünde hazırlanan yeni filmi yönetmesi için Edward Berger ile görüşülüyor. Oscar adaylığı kazanan II. Dünya Savaşı filmi All Quiet on the Western Front ile dikkat çeken Berger, şu anda Hollywood'un gözde yönetmenleri arasında yer alıyor. Zira kendisi, yeni Bond filmi için düşünülen yönetmenlerin de başında geliyor. Berger'in önünde pek çok teklif olduğu için Ocean's 14 projesini kabul edip etmeyeceği bilinmiyor. Ancak şimdilik listenin başında o var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.