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    Knives Out 3'te Daniel Craig'e eşlik edecek ilk isimler belli oldu

    Wake Up Dead Man adını taşıyacak olan Knives Out 3'ün oyuncu kadrosunda Daniel Craig'e eşlik edecek ilk isimler belli oldu. Film yeni karakterlerle yepyeni bir gizeme odaklanacak.
    Knives Out 3'ün oyuncu kadrosu şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Netflix'in popüler film serisi Knives Out, üçüncü filmiyle geri dönüyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Knives Out 3, son günlerde hızla şekillenmeye başladı.

    Knives Out serisinin yaratıcısı ve yönetmeni olan Rian Johnson, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Knives Out 3'ün Wake Up Dead Man adını taşıyacağını ve 2025'te çıkacağını açıkladı. Johnson bu röportaj sırasında filmin oyuncu kadrosuna dair bir detay paylaşmadı ama onun açıklamasından sadece birkaç gün sonra oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.

    Knives Out 3'te Andrew Scott, Cailee Spaeny ve Josh O'Connor Rol Alacak

    Knives Out 3'ün oyuncu kadrosu şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışacak. Bu yüzden Daniel Cragi'in etrafında yepyeni bir oyuncu kadrosu kuruluyor.

    Merakla beklenen filmde Craig'le birlikte rol alacağı açıklanan ilk isimler Andrew Scott (Fleabag, All of Us Strangers), Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War) ve Josh O'Connor (Challengers, The Crown) oldu. Her üç isim de son dönemde yıldızı parlayan ve şu anda Hollywood'da revaçta olan isimler. 

    Knives Out 3'ün oyuncu kadrosu şekilleniyor Tam Boyutta Gör
    İlk iki filminde yıldız oyuncuları bir araya getiren geniş oyuncu kadroları kuran Knives Out serisinin, üçüncü filminde de bu geleneği sürdürmesi bekleniyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde bu üç isme tanıdık birkaç sima daha eklenecektir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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