Knives Out 3'te Daniel Craig'e eşlik edecek ilk isimler belli oldu

Netflix'in popüler film serisi Knives Out, üçüncü filmiyle geri dönüyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Knives Out 3, son günlerde hızla şekillenmeye başladı.

Knives Out serisinin yaratıcısı ve yönetmeni olan Rian Johnson, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Knives Out 3'ün Wake Up Dead Man adını taşıyacağını ve 2025'te çıkacağını açıkladı. Johnson bu röportaj sırasında filmin oyuncu kadrosuna dair bir detay paylaşmadı ama onun açıklamasından sadece birkaç gün sonra oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.

Knives Out 3'te Andrew Scott, Cailee Spaeny ve Josh O'Connor Rol Alacak

Serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanacak. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışacak. Bu yüzden Daniel Cragi'in etrafında yepyeni bir oyuncu kadrosu kuruluyor.

Merakla beklenen filmde Craig'le birlikte rol alacağı açıklanan ilk isimler Andrew Scott (Fleabag, All of Us Strangers), Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War) ve Josh O'Connor (Challengers, The Crown) oldu. Her üç isim de son dönemde yıldızı parlayan ve şu anda Hollywood'da revaçta olan isimler.

İlk iki filminde yıldız oyuncuları bir araya getiren geniş oyuncu kadroları kuran Knives Out serisinin, üçüncü filminde de bu geleneği sürdürmesi bekleniyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde bu üç isme tanıdık birkaç sima daha eklenecektir.

