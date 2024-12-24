Broadcom'un Intel'i satın almak gibi bir niyeti yok

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında dev şirketler arasındaki olası satın alımlar her zaman ilgi çekici bir gündem oluşturuyor. Intel’in piyasa değerinin 2024’ün başlarında yaklaşık 198 milyar dolardan bugünlerde 87 milyar dolara düşmesi, şirketi potansiyel bir satın alma hedefi haline getirdi. Bir süredir ise Broadcom’un Intel ile ilgilendiği iddia ediliyor. Ancak Broadcom CEO’su Hock Tan, Intel’i satın alma konusunda bir ilgilerinin olmadığını açıkça dile getirdi.

Broadcom, Intel’i istemiyor

Financial Times’a verdiği röportajda Hock Tan, “Broadcom'dan Intel'i devralması istenmedi. Bir anlaşmayı ancak uygulanabilir olması halinde yaparım. Uygulanabilirlik, birinin bana gelip sorması anlamına gelir. Qualcomm’dan bu yana bir şey öğrendim: Bu tür tekliflere girmem” dedi.

2018 yılında Broadcom'un rakip çip üreticisi Qualcomm'u düşmanca devralma (hostile takeover, şirketler için birleşmelerde kullanılan bir terim) yoluyla satın almaya yönelik 142 milyar dolarlık girişimi, dönemin Başkanı Donald Trump tarafından nadir ve sıra dışı bir hareketle durdurulmuştu.

Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D saat hızları ile şaşırtabilir! 1 gün önce eklendi

Broadcom, özellikle yapay zeka için özel veri merkezi işlemcileri geliştirmeye odaklanmış durumda. Şirket, Google, Meta, ByteDance ve Apple gibi teknoloji devlerine özelleştirilmiş çözümler sunuyor. Buna karşın Intel, PC ve sunucu işlemcilerinde güçlü bir varlık gösterse de, üretim süreçleri ve ürün rekabeti açısından TSMC ve AMD gibi rakiplerini yakalamakta zorlanıyor.

Daha iyi fırsatlar var

Broadcom, Intel’i satın alarak PC pazarında yer edinebilir ve sunucu işlemcileri alanında büyüyebilirdi. Ancak Intel’in düşüşte olan cazibesi, Broadcom’un mevcut öncelikleriyle örtüşmüyor. Şirket, 2022 yılında 61 milyar dolara VMware’i satın almış ve bu büyük entegrasyon sürecini yönetmeye devam ediyor. Aynı zamanda, yapay zeka projeleri için artan talebe yanıt vermek üzere iş hacmini genişletiyor.

Hock Tan, Silikon Vadisi’nde yapay zeka altyapı projeleri için büyük bir yatırım çılgınlığı yaşandığını belirtiyor. Teknoloji devleri ve Elon Musk’ın xAI girişimi gibi çoğu şirket Nvidia GPU’larıyla dolu devasa veri merkezleri inşa etmekle meşgul. Tan, bu trendin Broadcom için büyük fırsatlar sunduğunu söylüyor. Dolayısıyla Intel, en azından Broadcom için şu anda en cazip hamlelerden biri değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Broadcom'un Intel'i satın almak gibi bir niyeti yok