Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D için ilk bilgiler paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Kasım ayında tanıtılan Ryzen 7 9800X3D, birçok alanda en çok tercih edilen işlemci hâline gelerek büyük bir başarı yakaladı. Bu lansmanın ardından AMD, şimdi de Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D olmak üzere iki yeni model tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak amiral gemisi CPU'ların bir özelliği daha netleşmiş olabilir.

Saat hızları değişmeden kalacak

Kaçıranlar için halihazırda mevcut olan Ryzen 7 9800X3D, TDP artışına rağmen Ryzen 9700X3D modelinden daha düşük saat hızlarıyla tanıtıldı. Ancak amiral gemisi Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D modellerinde durum bu şekilde olmayabilir. Paylaştığı doğru sızıntılar ile tanınan HXL'ye göre, her iki işlemci, sırasıyla 5.6GHz ile 5.7GHz saat hızlarına sahip olacak.

Bu da standart sürümlerde bulunan hızların korunacağı anlamına geliyor ve CCD'lerden biri yüksek frekansa öncelik verirken, diğer önceki nesil seriye benzer şekilde 64MB 3D V-Cache içerecek. Şu ana kadar bildiklerimize göre Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D, Ryzen 7 9800X3D’nin sunduğu 2. Nesil V-Cache teknolojisi ve tam hız aşırtma desteği gibi özelliklere sahip olacak.

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Bunlar arasından 9 9950X3D'nin, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ve toplamda 144 MB (64+64 3D V-Cache+16 MB L2) önbellek sunacağı belirtiliyor. Ryzen 9 9900X3D ise 12 çekirdekli bir model olarak 12 MB L2 olmak üzere toplamda 140 MB önbellek kapasitesi sunacak. Her iki işlemcinin TDP değerleri ise henüz açıklanmadı.

Öte yandan Ryzen 7 9800X3D’nin 120W TDP'ye sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D 120 ila 170W arasında bir TDP değeriyle karşımıza çıkabilir. Son olarak her iki işlemcinin Ocak başında tanıtılıp, ayın sonunda satışa çıkacağı belirtiliyor.

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