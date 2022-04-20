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    BTK'dan yeni düzenleme: Araçların akıllı servisleri kullanmasına izin verecek

    2018 yılından bu yana araçlarda katma değerli servislerin kullanılmasına izin vermeyen BTK, yeni bir düzenleme kapsamında sunduğu şartlar ile bu konuya yeşil ışık yaktı. İşte detaylar:
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    BTK'dan yeni düzenleme: Araçlar 4 yıl sonra akıllanacak
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    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4 yıldır araçlarda katma değerli servislerin (veri) kullanımına izin vermiyordu. Çünkü milli güvenlik nedeniyle araç verilerinin yurt dışında depolanması istenmiyordu. Bu konuda yeni bir genelge yayınlayan BTK, bu servislerin yeniden kullanımına izin verilmesi için gereken maddeleri belirledi.

    Markalar, BTK'nın genelgede sunduğu koşullar çerçevesinde tek tek onay alarak akıllı servislerini hizmete açabilecek. Söz konusu şartlar ise şöyle:

    • eCall ile birlikte katma değerli servislerin kullanımına imkan sağlayan haberleşme sistemlerini içeren araç telemetri üniteleri kurumumuz tarafından test edilir ve kullanımına izin verilir.
    • Vatandaşlar e-Devlet üzerinden trafiklerini kapatıp açabilirler
    • Araçlarda bulunan eCall ile birlikte katma değerli servislerin kullanımına imkan sağlayan haberleşme sistemlerinden hizmet verecek 'bağlantı' sunucuları ülkemizde yerleşik, mobil elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş bir internet servis sağlayıcıda konumlandırılmalı

    Son yıllarda otomobiller A-B noktaları arasındaki ulaşım aracı olmaktan çıkıp birer mobil cihaz halini aldı. Ancak araçları akıllandıran yeni nesil teknolojiler Türkiye'de kullanılamıyordu. Yeni düzenlemeyle bu sorunun aşılması durumunda Türkiye'deki otomobillerde de katma değerli servisler kullanılabilecek.

    Son dönemde popüler olan otonom sürüş dahil olmak üzere gerçek zamanlı trafik bilgisi, trafik işaretleri tanıma, bağlantılı sürüş, akıllı acil durum çağrısı, navigasyon güncelleme ve uzaktan erişim, arıza, park ve 3 boyutlu görüntü gibi servisleri bunlara örnek göstermek mümkün.

    BTK'nın yeni düzenlemesi kapsamında katma değerli servislerin yeniden kullanılmaya başlanması önümüzdeki dönemde diğer yenilikleri de beraberinde getirecek. Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, bu durumun finansman şirketleri için de büyük fırsatlar barındırdığına değinerek şunları söyledi:

    "Gelecekte bağlantılı otomobiller sürücülerin direksiyonda iken finansal durumlarını takip etmelerine, otomobillerini şarj ederken ödeme yapmalarına imkan sağlayacak. Tüketicilerin otomobil satın alımı, taşıt kredisi alımı ile başlayan tüketici finansmanı yolculuğu, sonrasında otomobillerinin direksiyonu başında şarj bedeli ödeme, yakıt alımı ödemesi, bakiyelerini kontrol edebilme, faturalarını ödeyebilme, alışveriş yapma ve bunu ödeme, para transferi ve diğer basit işlemleri gerçekleştirmeye kadar gideceği konuşuluyor"

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