Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Audi Urbansphere konsepti tanıtıldı: 396 beygirlik elektrikli minivan

    Audi'nin 'mobil salon veya mobil ofis' olarak tanımladığı Urbansphere, yolculara ev ve ofis dışında üçüncü bir yaşam alanı sağlaman üzere tasarlanmış.           
    Oy Ver

    Audi Urbansphere konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Alman otomotiv devi Audi, 'sphere' temalı konseptlerinin üçüncü ve aynı zamanda sonuncusu olan Urbansphere konseptini görücüye çıkardı. Minivan stili silüetiyle dikkat çeken Audi Urbansphere konsepti, fütüristik bir tasarıma ve elektrikli güç aktarma sistemine sahip.

    Audi Urbansphere, özellikleriyle neler sunuyor?

    Geçtiğimiz yılki Skysphere ve Grandsphere konseptlerini takip eden Urbansphere, Şirketin Çin'de ve Almanya'da bulunan tasarım stüdyolarının iş birliğiyle geliştirildi. Söz konusu konseptin Çin'in yoğun trafiğe sahip mega kentleri için geliştirildiği ancak dünya genelindeki diğer kalabalık şehirler için de uygun olduğu belirtiliyor.

    Yolculara trafikte bile salon deneyimi yaşatmak üzere tasarlanan Audi Urbansphere, bunu ölçüleriyle de belli ediyor. Zira aracın 5.5 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe, 1.78 metre yüksekliğe ve 3.4 metre aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz. Bu ölçülerle çoğu büyük SUV'dan bile uzun olduğunu söylemek mümkün.

    Tasarımda ise 24 inç büyük jantlar, geriye doğru açılan arka kapılar, önde ve arkada bulunan dijital alanlar göze çarpıyor. Bu dijital alanlar, piksel stili LED aydınlatmalarla donatılmış. Farklı renkler ve şekiller oluşturulabilen bu alanlar sayesinde çevredeki diğer yol kullanıcılarıyla iletişim kurulabiliyor. Örneğin araç hızlandığında, döneceğinde veya herhangi bir uyarı verdiğinde bu alanlarda farklı renkte ikaz ışıkları beliriyor.

    Audi Urbansphere konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    İç tasarım

    Urbansphere'ın bir konsept çalışması olduğunu iç mekanda daha iyi anlıyoruz. Aracın ölçüleri sayesinde burada oldukça ferah bir yaşam alanı sunuluyor. Mümkün olan en rahat deneyimin yaşatılması için iki sıralı düzende bireysel koltuklara yer verilmiş. Koltuklar rahatlama ve eğlence moduna sahip. Bu da koltuklardaki farklı derecelerde eğilme ve dönme, bacak desteği uzantıları ve özel ses bölgeleri oluşturmak için başlıklarda bulunan hoparlörler gibi özelliklerin moda göre değişmesini sağlıyor.

    Kendinden önceki konseptlerde olduğu gibi araç otonom moddayken direksiyon simidi, gösterge paneli ve pedallar kayboluyor. Audi, 2025 itibarıyla üretim modellerini seviye 4 otonom sürüş özelliğiyle donatmayı hedefliyor. Urbansphere konsepti de şirketin gelecekteki modellerine ışık tutması amacıyla karşımızda.

    Araçta yolcuların dijital servislere ve bilgi eğlence özelliklerine erişebilmesi için pek çok özellik mevcut. Projeksiyonla konsola yansıtılan görüntüler, ön koltuk sırtlarındaki ekranlar, VR gözlükler ve arka yolcular için sunulan saydam OLED ekran, bu özelliklerden bazıları. Sürücü kapısında çeşitli kontrol düğmeleri mevcut ve bu kontroller el hareketleriyle veya sesli komutla da kullanılabiliyor. Urbansphere, yüz tarama ve ses analizi üzerinden stres algılama özelliğine de sahip. Bu sayede rahatlama için çeşitli önerilerde bulunabiliyor.

    Audi Urbansphere konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Motor, batarya, menzil ve şarj

    Audi Urbansphere, henüz bir konsept olsa da Audi ve Porsche tarafından elektrikli araçlar için geliştirilen PPE platformunu kullanıyor. Araçta toplam 396 beygir güç ve 690 Nm tork üreten iki elektrik motoru kullanılmış. İki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip olan araç, enerji verimliliğini geliştirmek adına elektrik motorlarından herhangi birini anlık olarak devre dışı bırakabiliyor.

    Zemine paralel konumlandırılan 120 kWsa'lik bataryanın WLTP'ye göre 750 kilometre sürüş menzili sağlaması hedefleniyor. 800V elektrik mimarisi ve 270 kW'a kadar hızlı şarj desteğinin 10 dakika şarj ile 300 kilometre menzil, 25 dakika şarj ile %5'ten %80 doluluğa ulaşım sağlayacağı belirtiliyor. Araçta konfor adına adaptif havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirme sistemi gibi özellikler de mevcut.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 4 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    Profil resmi
    orcnd 6 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    Profil resmi
    alfa-x 6 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone SE
    Apple iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 440 G8 2R9C8EA03
    HP ProBook 440 G8 2R9C8EA03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız