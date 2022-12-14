İranlı otomotiv üreticisi Saipa, yeni crossover'ı Atlas'ı tanıttı

Tam Boyutta Gör İran'ın en büyük otomotiv üreticisi Saipa, yeni modeli Atlas'ı tanıttı. Saipa Quick modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan Saipa Atlas, crossover stili gövde tipiyle dikkat çekiyor. Öte yandan yeni bir otomobil olmasına rağmen altyapısı 1987-2000 yılları arasında üretilen Kia Pride'a kadar uzanıyor.

Saipa Atlas, profilden bakıldığında Quick ile neredeyse aynı görünüyor. Ancak ön ve arka taraflardaki makyaj operasyonu sayesinde tamamen farklı bir tasarıma kavuşmuş diyebiliriz. Ön tarafta yeni motor kaputu, daha sert görünen LED farlar, dikey şeritlere sahip altıgen ızgara ve yuvarlak sis farlarına sahip tampon dikkat çekiyor. Arkada ise yenilenen stoplar, bagaj kapağı ve spoyler göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Yapılan güncellemelerin Saipa Atlas'ı selefine göre daha modern gösterdiği bir gerçek fakat 14 inçlik küçük jantlar, otomobilin yaşlanan platformunu açığa çıkarıyor. Atlas'ın ölçüleri henüz belli değil ancak Quick'e göre çok değişmediğini düşünürsek gövde uzunluğunun 4 metrenin biraz altında olacağını söyleyebiliriz. İç mekâna ilişkin fotoğraflar da paylaşılmamış ancak bu alanda 7 inç multimedya ekranı ve güncellenmiş ses sistemi kullanıcıları bekliyor olacak.

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Otomatik farlar ve silecekler, ısıtmalı yan aynalar, sunroof, kör nokta uyarı sistemi ve opsiyonel olarak sunulan elektrikli koltuklar gibi özellikler sunacak olan yeni Saipa Atlas'ın kaputu altında 1.5 litre dört silindirli atmosferik motor bulunacak. Markanın diğer pek çok modelinde de kullandığı bu motor 88 hp güç ve 128 Nm tork üretiyor. Önden çekişli bir otomobil olan Atlas'ta manuel veya CVT şanzıman tercih edilebilecek. Saipa Atlas, 2023 yılında İran'da satışa sunulacak.

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