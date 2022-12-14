İranlı otomotiv üreticisi Saipa, yeni crossover'ı Atlas'ı tanıttı

Saipa Atlas, profilden bakıldığında Quick ile neredeyse aynı görünüyor. Ancak ön ve arka taraflardaki makyaj operasyonu sayesinde tamamen farklı bir tasarıma kavuşmuş diyebiliriz. Ön tarafta yeni motor kaputu, daha sert görünen LED farlar, dikey şeritlere sahip altıgen ızgara ve yuvarlak sis farlarına sahip tampon dikkat çekiyor. Arkada ise yenilenen stoplar, bagaj kapağı ve spoyler göze çarpıyor.
Otomatik farlar ve silecekler, ısıtmalı yan aynalar, sunroof, kör nokta uyarı sistemi ve opsiyonel olarak sunulan elektrikli koltuklar gibi özellikler sunacak olan yeni Saipa Atlas'ın kaputu altında 1.5 litre dört silindirli atmosferik motor bulunacak. Markanın diğer pek çok modelinde de kullandığı bu motor 88 hp güç ve 128 Nm tork üretiyor. Önden çekişli bir otomobil olan Atlas'ta manuel veya CVT şanzıman tercih edilebilecek. Saipa Atlas, 2023 yılında İran'da satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...