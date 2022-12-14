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    İranlı otomotiv üreticisi Saipa, yeni crossover'ı Atlas'ı tanıttı

    Saipa Quick'in makyajlı versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz yeni Saipa Atlas, tasarım olarak ne kadar modernleşmeye çalışsa da temelini oluşturan altyapı 1987 yılına kadar uzanıyor.
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    Bu da İran'ın yeni crossover modeli: Yeni Saipa Atlas Tam Boyutta Gör
    İran'ın en büyük otomotiv üreticisi Saipa, yeni modeli Atlas'ı tanıttı. Saipa Quick modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan Saipa Atlas, crossover stili gövde tipiyle dikkat çekiyor. Öte yandan yeni bir otomobil olmasına rağmen altyapısı 1987-2000 yılları arasında üretilen Kia Pride'a kadar uzanıyor.

    Saipa Atlas, profilden bakıldığında Quick ile neredeyse aynı görünüyor. Ancak ön ve arka taraflardaki makyaj operasyonu sayesinde tamamen farklı bir tasarıma kavuşmuş diyebiliriz. Ön tarafta yeni motor kaputu, daha sert görünen LED farlar, dikey şeritlere sahip altıgen ızgara ve yuvarlak sis farlarına sahip tampon dikkat çekiyor. Arkada ise yenilenen stoplar, bagaj kapağı ve spoyler göze çarpıyor.

    Bu da İran'ın yeni crossover modeli: Yeni Saipa Atlas Tam Boyutta Gör
    Yapılan güncellemelerin Saipa Atlas'ı selefine göre daha modern gösterdiği bir gerçek fakat 14 inçlik küçük jantlar, otomobilin yaşlanan platformunu açığa çıkarıyor. Atlas'ın ölçüleri henüz belli değil ancak Quick'e göre çok değişmediğini düşünürsek gövde uzunluğunun 4 metrenin biraz altında olacağını söyleyebiliriz. İç mekâna ilişkin fotoğraflar da paylaşılmamış ancak bu alanda 7 inç multimedya ekranı ve güncellenmiş ses sistemi kullanıcıları bekliyor olacak.

    Otomatik farlar ve silecekler, ısıtmalı yan aynalar, sunroof, kör nokta uyarı sistemi ve opsiyonel olarak sunulan elektrikli koltuklar gibi özellikler sunacak olan yeni Saipa Atlas'ın kaputu altında 1.5 litre dört silindirli atmosferik motor bulunacak. Markanın diğer pek çok modelinde de kullandığı bu motor 88 hp güç ve 128 Nm tork üretiyor. Önden çekişli bir otomobil olan Atlas'ta manuel veya CVT şanzıman tercih edilebilecek. Saipa Atlas, 2023 yılında İran'da satışa sunulacak. 

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 8 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 20 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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