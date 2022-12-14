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    2023 Opel Mokka Electric tanıtıldı: Daha fazla güç ve menzil sunuyor

    Elektrikli Opel Mokka-e'nin adı yeni model yılında Opel Mokka Electric olarak değişti. Üstelik Opel, yeni Mokka Electric'i daha güçlü, daha verimli ve daha uzun menzilli olacak şekilde güncelledi.
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    2023 Opel Mokka Electric tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2020'nin Haziran ayında tanıtılan ve Türkiye macerası epey geç başlayan %100 elektrikli Opel Mokka-e'nin güncellenme zamanı geldi. 2023 Opel Mokka Electric, yeni haliyle "daha güçlü, daha verimli ve daha uzun menzilli" bir otomobil olacak.

    2023 Opel Mokka Electric, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Mokka-e yerine artık Mokka Electric olarak adlandırılan elektrikli crossover, Stellantis çatısı altındaki diğer modellerde (e-308, Astra Electric vb.) 54 kWsa'lik lityum iyon batarya paketiyle gelecek. 51 kWsa kullanılabilir kapasite sunan bu batarya, Mokka Electric'in WLTP'ye göre sürüş menzilini 338 km'den 406 km'ye yükseltecek. Bu da yaklaşık olarak yüzde 20 oranında artış anlamına geliyor.

    2023 Opel Mokka Electric'in bataryası 100 kW DC şarj istasyonunda 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabilecek. Ayrıca şirket, Mokka Electric'in enerji tüketiminin de 15.2 kWsa/100 km'ye düşürüldüğünün altını çiziyor.

    Yenilenen Mokka Electric, kullanıcısına daha fazla güç vadediyor. Astra Electric'te de kullanılan motor 156 hp güç (115 kW) ve 260 Nm tork üretiyor. Ön aksta yer alan bu motor, 2023 Opel Mokka Electric'in 0-100 km/s hızlanmasını 10 saniyenin altında tamamlamasını sağlıyor. Son hız ise menzil kaygısı nedeniyle 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Şu anda Opel'in ürün gamında elektrik desteğine sahip (hibrit veya %100 elektrikli) 12 model bulunuyor. Alman üretici, 2024 yılında tüm modellerinde elektrik desteği sunmayı, 2028 itibarıyla da Avrupa'da sadece %100 elektrikli araç satan bir marka haline gelmeyi hedefliyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 saat önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 15 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 23 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 23 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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