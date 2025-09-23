Giriş
    Hino Motors, Japonya'nın ilk seri üretim hidrojenli kamyonunu tanıttı

    Toyota iş birliğiyle geliştirilen hidrojen yakıt hücreli Hino Profia Z FCV, 650 km menzil, 11,6 ton taşıma kapasitesi ve kiralama modeliyle Japonya’da 24 Ekim’de yollara çıkıyor.

    Hino, Japonya'nın ilk seri üretim hidrojenli kamyonunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Toyota Grubu’nun ticari araç kolu Hino Motors, Japonya’nın ilk seri üretim hidrojen yakıt hücreli ağır hizmet kamyonu Profia Z FCV'yi tanıttı. Yeni kamyonun fiziki tanıtımı 24 Ekim’de yapılacak.

    Hino Motors ve Toyota'nın ortak çalışmasının ürünü olan Profia Z FCV’de, Toyota’nın geliştirdiği yakıt hücresi sistemi kullanılıyor. Toyota, 2020 yılında ikinci nesil Mirai ile tanıttığı ve Honsha fabrikasında ürettiği ikinci nesil yakıt hücresi sistemini bu kamyon için uyarladı. Sedan modelde maksimum güç değeri 128 kW olarak belirtilmişti ancak kamyonun maksimum gücü henüz açıklanmadı.

    Profia Z FCV; 70 MPa basınç altında toplam 50 kg hidrojen depolayabilen altı tankla donatıldı. Hino’nun yaptığı iç testlere göre kamyon, tam dolu depoyla 650 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. 12 metre uzunluğa, 2,5 metre genişliğe ve 3,8 metre yüksekliğe sahip olan model, kapalı kasa versiyonuyla yaklaşık 11,6 ton taşıma kapasitesi sunuyor.

    Hino Motors, Profia Z FCV’yi yalnızca kiralama yöntemiyle müşterilere sunacak ve bakım masraflarını da üstlenecek. Kullanım için ilk etapta Japon hükümetinin yakıt hücreli ticari araçların kullanımını önceliklendirdiği beş bölgeye odaklanılacak.

    Japonya’da ağır hizmet kamyonları, ticari araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarının yaklaşık %60’ından sorumlu. Hino Motors, Profia Z FCV ile bu oranda ciddi bir azalma sağlamayı hedefliyor. Şirket, tanıtımdan sadece birkaç gün sonra kapılarını açacak 2025 Japan Mobility Show’da modelin Seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip konsept versiyonunu da sergileyecek.

