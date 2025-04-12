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    Bu elektrikli yarış arabası baş aşağı giderek tarihe geçti: Peki ama nasıl?

    Rekorları alt üst etmesiyle bilinen 1.000 beygir gücündeki küçük elektrikli yarış aracı McMurtry Speirling, ters bir şekilde hareket ederek yeni bir rekor kırdı. Peki bunu nasıl başardı?
    Bu elektrikli yarış arabası baş aşağı giderek tarihe geçti Tam Boyutta Gör
    Rekorları alt üst etmesiyle bilinen 1.000 beygir gücündeki küçük elektrikli yarış aracı McMurtry Speirling, aynı gün iki yeni rekor kırdı. İlk önce, Top Gear'ın test pistinde 20 yıllık bir rekoru kıran otomobil, daha sonra ters şekilde hareket den ilk otomobil olmayı başardı.

    Dev fanlarla yere basma kuvveti yaratılıyor

    McMurtry Speirling oldukça ilginç bir konsept. Çoğu otomobil yalnızca tekerleklere güç vererek ilerlemeyi sağlarken, Speirling bu gücün bir kısmını dev fanlara yönlendiriyor. Bu fanlar arabanın altındaki havayı dışarı çekerek bir vakum etkisi oluşturuyor. Böylece araç yere daha iyi basarak daha iyi yol tutuşu sağlıyor. 

    Çoğu araç, "aerodinamik tutuşu" artırmak için araca kanatlar ve diğer aerodinamik elemanlar ekleyerek bu konsepte yaklaşır ve araç hızlandıkça havayı yukarı doğru yönlendirerek yere daha fazla basınç uygular. Örnek olarak Formula 1 araçlarında yer alan aerodinamik elemanları verebiliriz. Bu sayede yüksek hızlarda çok yüksek yol tutuş sağlayabiliyorlar.

    Ancak bu geleneksel aerodinamik parçaların verimlilikleri sınırlıdır. Çünkü havayı yukarı itmek sürtünmeyi arttırarak aracın ileri gitmesini sağlayan kuvveti azaltır. Yani genel olarak hala daha hızlı olursunuz, ama olabileceğiniz kadar hızlı değil.

    Bu yüzden amaç, mümkün olduğunca verimli şekilde yere bastırma kuvveti elde etmek ve bunu mümkün olduğunca düşük hızlarda başarmaktır. İşte burada McMurtry Speirling’in kullandığı çok eski ama sıra dışı bir fikir devreye giriyor: “fan car” yani fanlı araba.

    Bu elektrikli yarış arabası baş aşağı giderek tarihe geçti Tam Boyutta Gör
    Fanlı araba konsepti ilk olarak 1970’lerde Chaparral 2J ile ortaya çıktı. Bu garip kutu gibi tasarım, pistte çok üstün olduğu için yasaklandı. 1978’de Brabham bu fikri F1’e taşıdı ve ilk yarışında büyük farkla kazandı ancak daha sonra yasaklandı.

    Fanlar, aracın altından havayı emerek düşük basınçlı bir alan oluşturur. Bu da aracı yukarıdan gelen yüksek basınçla aşağıya iter. Speirling bu etkinin maksimum olması için çok alçak bir şasiye ve yan eteklere sahip. Böylece vakum etkisini bozan hava girişi minimuma indirilmiş oluyor.

    McMurtry, Speirling’in 1.000kg’lık kütlesine rağmen 2.000kg’lık yere basma kuvveti üretebildiğini söylüyor, yani aracın ağırlığının iki katı. Bu da sadece yola daha iyi yapışmasını sağlamıyor, teorik olarak baş aşağı gitmesini de mümkün kılıyor.

    Bu fanlar oldukça gürültülü (100dB) çalışmasının yanında, arkadan toz da püskürtüyor ve elektrikli bir aracın egzozu varmış gibi görünüyor. Ancak, çıktığı bütün pistlerdeki araçları alt etmesini sağlıyor. Speirling, ilk olarak 2022'de Goodwood rekorunu kırarak gündeme gelmişti.

    Top Gear test pisti rekorunu kırdı

    McMurtry Speirling bugün listesine bir pist daha ekledi ve Top Gear'ın test pistinde 55.9 saniyelik bir süresi elde etti. Bu pist, yıllar boyunca birçok aracın zamanlarının karşılaştırıldığı bir yer. Eski 59 saniyelik rekor, 2004 Renault F1 aracına aitti ve pistte 1 dakikanın altına inen tek araç oydu. Speirling ise bu rekoru neredeyse 3 saniye farkla kırdı. Üstelik pistteki en hızlı yasal yol aracı olan Aston Martin Valkyrie’den 13 saniye daha hızlı.

    Speirling ayrıca pistteki en hızlı elektrikli araç olan, daha önce kazanan performanslarını ele aldığımız, büyük ölçüde modifiye edilmiş bir Ford eTransit olan Ford SuperVan'ı da geride bırakıyor. SuperVan pisti 1:05.3'te tamamlamıştı.

    Baş aşağı giden ilk otomobil

    Ama bu, Speirling’in bugün kırdığı tek rekor değil. Şirket, aynı gün bir başka rekor daha açıkladı: tarihte ilk kez bir araç tamamen baş aşağı durmayı başardı. 10 saniye civarı ters bir şekilde duran araç, bu şekilde kısa bir mesafe de katetmeyi başardı. Gerçek hayatta ters yollar olsaydı aracın bu şekilde çok daha hızlı ve uzun mesafe gidebileceğini de belirtelim.

    Sonuç olarak McMurtry Speirling, yüksek yere basma kuvvetine sahip otomobillerin baş aşağı gidebileceğine yönelik teorik fikri gerçeğe dönüştürerek tarihteki yerini almayı başardı.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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