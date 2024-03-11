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    TOI-270 d: Bu “hiyanus” gezegeninin yüzeyi kaynayan bir okyanusla kaplı olabilir

    James Webb Uzay Teleskobu (JWST), TOI-270 d olarak adlandırılan bir ötegezegeni yakından inceledi. Araştırmacılara göre bu gezegenin yüzeyinde kaynayan bir okyanus olabilir.
    Bu gezegenin yüzeyi kaynayan bir okyanusla kaplı olabilir Tam Boyutta Gör
    Son dönemin en önemli bilimsel aletlerinden birisi olan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), TOI-270 d olarak adlandırılan bir ötegezegeni yakından inceledi. Cambridge Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından yayınlanan yeni bir çalışmaya göre bu gezegen çok özel koşullara sahip. Bu özel koşullar nedeniyle TOI-270 d, “hiyanus gezegeni” olarak nitelendirilen spesifik bir kategoriye giriyor.

    Kaynayan bir okyanusa sahip

    Hiyanus gezegeni (hidrojen ve okyanus kelimelerinin birleşiminden oluşuyor), hidrojen bakımından zengin ve küresel bir su okyanusa sahip ötegezegenleri tanımlamak için kullanılıyor. Araştırmacılar, TOI-270 d’de bulunan okyanusun 100 santigrat dereceye kadar sıcaklığa sahip olduğunu ancak gezegendeki yüksek atmosferik basınç nedeniyle suyun halen sıvı formda olabileceğini söylüyor.

    TOI-270 d, tıpkı Ay'ın yer gözlemlerinde hep aynı tarafı göstermesi gibi, bir tarafı sürekli olarak ev sahibi yıldızına dönük durumda. Bu da gezegenin bir tarafının muhtemelen son derece soğuk, öteki tarafının ise son derece sıcak olduğu anlamına geliyor. Gezegenin gece tarafının (yani yıldızı tarafından hiç aydınlatılmayan tarafı) aynı zamanda Dünya yüzeyindeki basıncın onlarca hatta yüzlerce katına sahip ezici bir atmosfer basıncına sahip olduğu belirtiliyor.

    Bu gezegenin yüzeyi kaynayan bir okyanusla kaplı olabilir Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, TOI-270 d'de bulunan küresel okyanusun yüzlerce kilometre derinliğe sahip olabileceğini ve merkezinde katı, kayalık bir çekirdeğin olduğunu söylüyor. Ancak bu görüşün aksini iddia edenler de bulunuyor. Montreal Üniversitesi’nden bir grup Kanadalı araştırmacıya göre gezegen, sıvı su için çok sıcak (muhtemelen 4.000°C) olabilir. Ekibe gere TOI-270 d, sıvı suyun yerine inanılmaz derecede yoğun bir hidrojen ve su buharı atmosferiyle kaplı kayalık bir yüzeye sahip.

    Hangi görüş galip gelirse gelsin, bu son gözlemler JWST’nin Güneş sistemimizin ötesindeki gezegenlerin doğası hakkında verdiği çarpıcı bilgileri gözler önüne seriyor. Teleskop, yörüngedeki gezegenlerin atmosferlerinden süzülen yıldız ışığını yakalayarak mevcut kimyasal elementlerin ayrıntılı dökümlerini verebiliyor. Bu sayede gökbilimciler bir gezegenin yüzeyindeki koşulların ve orada yaşamın devam edip edememe olasılığının bir resmini oluşturabiliyorlar.

    TOI-270 d'nin okyanusuna dair kanıtlar, hidrojen bakımından zengin bir atmosferde doğal olarak oluşması gerektiğini öngören amonyağın yokluğuna dayanıyor. Bilindiği üzere amonyak suda yüksek oranda çözünebiliyor. Haliyle bu da yüzeyde okyanus varlığını destekliyor.

    Son olarak, TOI-270 d’nin ilk olarak 2019 yılında keşfedildiğini ve gezegenin kendi yıldızı etrafında 11,4 Dünya gününde döndüğünü belirtelim. Ayrıca gezegen, kendi sistemimizden yaklaşık olarak 70 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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