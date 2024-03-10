James Webb görüntülerindeki kırmızı noktalar, aslında sessizce gizlenen birer kara delik

- James Webb Uzay Teleskobu, bebeklik evrelerindeki süper kütleli kara delikleri ortaya çıkarıyor
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James Webb Uzay Teleskobu, bebeklik evrelerindeki süper kütleli kara delikleri ortaya çıkarıyor
Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki astrofizik yardımcı doçent Jorryt Matthee liderliğindeki ekip, çığır açan bu gözlemleri detaylı bir şekilde inceledi. Ayrıca The Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni makalenin de başyazarı olan Matthee, evrenin uzak geçmişindeki soluk küçük kırmızı noktaların, son derece büyük kara deliklerin küçük versiyonları olduğu sonuca vardıklarını açıkladı. Ayrıca Matthee, "Bu özel nesneler, kara deliklerin oluşumu hakkındaki düşüncelerimizi yeniden şekillendirebilir." ifadelerine de yer verdi.
Ancak diğer yerlerdeki Kuasarlardan çok daha farklı boyutlarda olmasının da altı çizildi. Bu konu ile ilgili ise Matthee, "Kuasarlarla ilgili bir sorun, bazılarının evrenin yaşına göre aşırı büyük görünmesi. Kuasarların büyük yıldız patlamalarından kaynaklandığını ve genel fizik yasalarına göre maksimum büyüme oranlarını bildiğimizi düşünürsek, bazıları mümkün olanın ötesinde hızlı bir şekilde büyümüş gibi görünüyor." ifadelerine yer verdi.Kaynakça https://futurism.com/scientists-surprised-red-dots-james-webb-images-black-holes https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad2345 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.