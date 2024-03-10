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    James Webb görüntülerindeki kırmızı noktalar, aslında sessizce gizlenen birer kara delik

    James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan görüntülerdeki küçük kırmızı noktaların, bebeklik evrelerindeki süper kütleli kara delikler olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar:
    James Webb görüntülerdeki kırmızı noktalar aslında kara delik Tam Boyutta Gör
    NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, son derece şaşırtıcı bir keşife imza attı. Yayımlanan yeni bir makale, teleskop tarafından yakalanan görüntülerdeki küçük kırmızı noktaların, evrenin en eski köşelerinde bulunan süper kütleli kara deliklerin bebeklik evrelerinde olduğunu ortaya çıkardı. Bu önemli keşif, uzayın derinliklerindeki gizemli süreçleri anlamamıza yeni bir pencere açabilir.

    James Webb Uzay Teleskobu, bebeklik evrelerindeki süper kütleli kara delikleri ortaya çıkarıyor

    Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki astrofizik yardımcı doçent Jorryt Matthee liderliğindeki ekip, çığır açan bu gözlemleri detaylı bir şekilde inceledi. Ayrıca The Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni makalenin de başyazarı olan Matthee, evrenin uzak geçmişindeki soluk küçük kırmızı noktaların, son derece büyük kara deliklerin küçük versiyonları olduğu sonuca vardıklarını açıkladı. Ayrıca Matthee, "Bu özel nesneler, kara deliklerin oluşumu hakkındaki düşüncelerimizi yeniden şekillendirebilir." ifadelerine de yer verdi. 

    James Webb görüntülerdeki kırmızı noktalar aslında kara delik Tam Boyutta Gör
    Kuasar adı verilen bazı süper kütleli kara delik türleri, içlerine düşen gaz ve tozla ışıldayan son derece parlak galaktik çekirdeklerdir. Bu kara delikler, en parlak olanlardan biridir ve Jorryt Matthee ve ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nun görüntülerindeki küçük kırmızı noktaların kuasarlar olduğuna inanıyor.

    Ancak diğer yerlerdeki Kuasarlardan çok daha farklı boyutlarda olmasının da altı çizildi. Bu konu ile ilgili ise Matthee, "Kuasarlarla ilgili bir sorun, bazılarının evrenin yaşına göre aşırı büyük görünmesi. Kuasarların büyük yıldız patlamalarından kaynaklandığını ve genel fizik yasalarına göre maksimum büyüme oranlarını bildiğimizi düşünürsek, bazıları mümkün olanın ötesinde hızlı bir şekilde büyümüş gibi görünüyor." ifadelerine yer verdi. 

    Kaynakça https://futurism.com/scientists-surprised-red-dots-james-webb-images-black-holes https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ad2345
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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