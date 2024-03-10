James Webb görüntülerindeki kırmızı noktalar, aslında sessizce gizlenen birer kara delik

Tam Boyutta Gör NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, son derece şaşırtıcı bir keşife imza attı. Yayımlanan yeni bir makale, teleskop tarafından yakalanan görüntülerdeki küçük kırmızı noktaların, evrenin en eski köşelerinde bulunan süper kütleli kara deliklerin bebeklik evrelerinde olduğunu ortaya çıkardı. Bu önemli keşif, uzayın derinliklerindeki gizemli süreçleri anlamamıza yeni bir pencere açabilir.

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James Webb Uzay Teleskobu, bebeklik evrelerindeki süper kütleli kara delikleri ortaya çıkarıyor

Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki astrofizik yardımcı doçent Jorryt Matthee liderliğindeki ekip, çığır açan bu gözlemleri detaylı bir şekilde inceledi. Ayrıca The Astrophysical Journal'da yayınlanan yeni makalenin de başyazarı olan Matthee, evrenin uzak geçmişindeki soluk küçük kırmızı noktaların, son derece büyük kara deliklerin küçük versiyonları olduğu sonuca vardıklarını açıkladı. Ayrıca Matthee, "Bu özel nesneler, kara deliklerin oluşumu hakkındaki düşüncelerimizi yeniden şekillendirebilir." ifadelerine de yer verdi.

Tam Boyutta Gör Kuasar adı verilen bazı süper kütleli kara delik türleri, içlerine düşen gaz ve tozla ışıldayan son derece parlak galaktik çekirdeklerdir. Bu kara delikler, en parlak olanlardan biridir ve Jorryt Matthee ve ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nun görüntülerindeki küçük kırmızı noktaların kuasarlar olduğuna inanıyor.

Ancak diğer yerlerdeki Kuasarlardan çok daha farklı boyutlarda olmasının da altı çizildi. Bu konu ile ilgili ise Matthee, "Kuasarlarla ilgili bir sorun, bazılarının evrenin yaşına göre aşırı büyük görünmesi. Kuasarların büyük yıldız patlamalarından kaynaklandığını ve genel fizik yasalarına göre maksimum büyüme oranlarını bildiğimizi düşünürsek, bazıları mümkün olanın ötesinde hızlı bir şekilde büyümüş gibi görünüyor." ifadelerine yer verdi.

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James Webb görüntülerdeki kırmızı noktalar aslında kara delik