Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu yeni kamyon tasarımı, arabaları kafa kafaya çarpışmalarda koruyor

    İsveç'in Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kamyon ile otomobil çarpışmalarındaki ölümcüllüğü azaltmak için kamyonlara takılan yeni bir cephe geliştirdi.
    Bu kamyon tasarımı, arabaları kafa kafaya çarpışmalarda koruyor
    İsveç'in Chalmers Teknoloji Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kamyon ile otomobil çarpışmalarındaki ölümcüllüğü azaltmak için kamyonlara takılan yeni bir cephe geliştirdi.

    Bu yenilik, Avrupa Birliği yönetmeliklerinde yapılan revizyon ile kamyon uzunluğuna ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi ve potansiyel olarak hayat kurtarıcı tasarımlara alan açılması sonrasında geldi. Yeni tasarım, İsveç Ulaştırma İdaresi tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde umut verici sonuçlar ortaya koydu. Çarpışmayı emen kamyon cepheleri, otomobillerin kabinlerindeki deformasyonu %30-60 oranında azaltarak yaralanma ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir.

    Kamyon-otomobil çarpışmaları yüksek derecede ölümcül

    Ağır vasıtalar, çarpışmalarda binek otomobiller için doğası gereği daha tehlikelidir. Hem AB'de hem de ABD'de araç içindeki ölümlerin %14-16'sı ağır vasıtalardan kaynaklanıyor ve bu olayların %90'ında zarar gören taraf otomobil içerisinde bulunanlar oluyor. Büyük kamyonların geometrisi, sertliği ve katı kütlesi, orta hızlarda bile çarpışmanın şiddetini önemli ölçüde arttırıyor. 

    Mevcut güvenlik standartları, en yüksek güvenlik derecesine sahip iki modern otomobilin, saatte 80 km hızla gerçekleşen bir çarpışmaya ölümle sonuçlanmadan dayanabileceğini varsaymaktadır. Ancak kamyona çarpan araçlar için aynı şey geçerli değil. Buradaki zorluk, kamyon ve arabalar arasındaki boyut ve yapısal sağlamlık uyumsuzluğunda yatıyor.

    Yeni tasarım nasıl çalışıyor?

    Bu kamyon tasarımı, arabaları kafa kafaya çarpışmalarda koruyor
    Chalmers Teknoloji Üniversitesi ekibi kritik bir noktaya odaklandı: kafa kafaya çarpışmada otomobilin kabinini korumak. Geleneksel kamyon tasarımları buna izin vermiyor; bu nedenle araştırma, kamyonların ve arabaların çarpışma sırasında nasıl etkileşime girdiğini dönüştürmeyi amaçladı.

    Yenilikçi yeni kamyon tasarımı güvenliği ön plana çıkarıyor. Darbe kuvvetlerini dağıtmak ve azaltmak için tasarlanmış, enerji emici alüminyum petek yapısına sahip kalın bir plaka kamyonun önüne monte edildi. Önceki kamyon uzunluğu sınırlarını gevşeten yeni AB düzenlemeleri sayesinde, tasarımcılar artık bu güvenlik özelliklerini uygulamada daha fazla esnekliğe sahip. Araştırmacılar ayrıca, arabaları kamyonun ön bölgesinden uzaklaştırmayı ve güvenlik önlemlerini daha da artırmayı hedefleyerek kamyonun ön kısmını optimize etmenin yollarını da araştırıyor.

    Sonuçlar umut verici

    İsveç Ulaştırma İdaresi'nin benzersiz çarpışma testleri, yeni kamyon tasarımının etkinliğini doğruladı. Araştırmacılar, testlerin, acil fren sistemlerinin her iki aracın orijinal 80 km/saat hızını 30 km/saat düşürdüğü bir çarpışmayı simüle ettiğini vurguluyor.

    İsveç Ulaştırma İdaresi Kıdemli Danışmanı Rikard Fredriksson, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Karayolu trafiğinde her beş ölümcül kazaya bir kamyon karışıyor. İsveç'te kamyonlar trafik hacminin yalnızca yüzde 6'sını oluştursa da, ağır kamyonların karıştığı trafik kazalarında yılda yaklaşık 45 kişi ölüyor. Amacımız, 2030 yılında Euro NCAP'in tüketici testlerine dahil edilebilecek kamyonlara yönelik çarpışma testleri için bir standart geliştirmek."

    Araştırma ekibi, kamyon çarpışma testlerinde yeni bir standart oluşturmak amacıyla otomotiv endüstrisiyle işbirliği yaparak kamyonun ön tasarımını geliştirmeye devam ediyor. Bu yenilik, yol güvenliğinde devrim yaratma ve kamyon çarpışmalarındaki yüksek sayıdaki ölümleri azaltma potansiyeli taşıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    raunt mu doping mi tabu xl ve xxl farkı ayakkabıyı kalıba koymak işe yarar mı halo hikayesi hak mahrumiyeti hacizli araç bağlanır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO X6 Pro 5G
    POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-7687
    Acer Nitro 5 AN515-58-7687
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız