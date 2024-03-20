Bu yeni kamyon tasarımı, arabaları kafa kafaya çarpışmalarda koruyor

- Kamyon-otomobil çarpışmaları yüksek derecede ölümcül
- Yeni tasarım nasıl çalışıyor?
- Sonuçlar umut verici
- Yorumlar
Bu yenilik, Avrupa Birliği yönetmeliklerinde yapılan revizyon ile kamyon uzunluğuna ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi ve potansiyel olarak hayat kurtarıcı tasarımlara alan açılması sonrasında geldi. Yeni tasarım, İsveç Ulaştırma İdaresi tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinde umut verici sonuçlar ortaya koydu. Çarpışmayı emen kamyon cepheleri, otomobillerin kabinlerindeki deformasyonu %30-60 oranında azaltarak yaralanma ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabilir.
Kamyon-otomobil çarpışmaları yüksek derecede ölümcül
Ağır vasıtalar, çarpışmalarda binek otomobiller için doğası gereği daha tehlikelidir. Hem AB'de hem de ABD'de araç içindeki ölümlerin %14-16'sı ağır vasıtalardan kaynaklanıyor ve bu olayların %90'ında zarar gören taraf otomobil içerisinde bulunanlar oluyor. Büyük kamyonların geometrisi, sertliği ve katı kütlesi, orta hızlarda bile çarpışmanın şiddetini önemli ölçüde arttırıyor.
Mevcut güvenlik standartları, en yüksek güvenlik derecesine sahip iki modern otomobilin, saatte 80 km hızla gerçekleşen bir çarpışmaya ölümle sonuçlanmadan dayanabileceğini varsaymaktadır. Ancak kamyona çarpan araçlar için aynı şey geçerli değil. Buradaki zorluk, kamyon ve arabalar arasındaki boyut ve yapısal sağlamlık uyumsuzluğunda yatıyor.
Yeni tasarım nasıl çalışıyor?
Yenilikçi yeni kamyon tasarımı güvenliği ön plana çıkarıyor. Darbe kuvvetlerini dağıtmak ve azaltmak için tasarlanmış, enerji emici alüminyum petek yapısına sahip kalın bir plaka kamyonun önüne monte edildi. Önceki kamyon uzunluğu sınırlarını gevşeten yeni AB düzenlemeleri sayesinde, tasarımcılar artık bu güvenlik özelliklerini uygulamada daha fazla esnekliğe sahip. Araştırmacılar ayrıca, arabaları kamyonun ön bölgesinden uzaklaştırmayı ve güvenlik önlemlerini daha da artırmayı hedefleyerek kamyonun ön kısmını optimize etmenin yollarını da araştırıyor.
Sonuçlar umut verici
İsveç Ulaştırma İdaresi'nin benzersiz çarpışma testleri, yeni kamyon tasarımının etkinliğini doğruladı. Araştırmacılar, testlerin, acil fren sistemlerinin her iki aracın orijinal 80 km/saat hızını 30 km/saat düşürdüğü bir çarpışmayı simüle ettiğini vurguluyor.
İsveç Ulaştırma İdaresi Kıdemli Danışmanı Rikard Fredriksson, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Karayolu trafiğinde her beş ölümcül kazaya bir kamyon karışıyor. İsveç'te kamyonlar trafik hacminin yalnızca yüzde 6'sını oluştursa da, ağır kamyonların karıştığı trafik kazalarında yılda yaklaşık 45 kişi ölüyor. Amacımız, 2030 yılında Euro NCAP'in tüketici testlerine dahil edilebilecek kamyonlara yönelik çarpışma testleri için bir standart geliştirmek."
Araştırma ekibi, kamyon çarpışma testlerinde yeni bir standart oluşturmak amacıyla otomotiv endüstrisiyle işbirliği yaparak kamyonun ön tasarımını geliştirmeye devam ediyor. Bu yenilik, yol güvenliğinde devrim yaratma ve kamyon çarpışmalarındaki yüksek sayıdaki ölümleri azaltma potansiyeli taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.