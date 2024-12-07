Tesla en yüksek kaza ölüm oranına sahip marka oldu: İşte sıralama

Tam Boyutta Gör Tesla'nın otomobillerini trafikteki en güvenli araçlardan biri olarak nitelendirmesine rağmen, yeni bir çalışma aksini söylüyor. Tesla modelleri, her ne kadar çarpışma testlerinde çok iyi sonuçlar elde etse de, ABD'de ölümcül kaza oranlarında zirvede yer aldı.

iSeeCars tarafından yapılan çalışma, 2017 ile 2022 yılları arasında ABD Ölümcül Kaza Analizi Raporlama Sistemi'nden alınan ölüm verilerinin analiz edilmesiyle gerçekleştirildi. Buna göre, Tesla araçlarının ortalama olarak milyar araç mili başına 5,6 ölüm oranına sahip olduğu belirlendi. Bu oran Kia'da 5,5, Buick'te 4,8 ve Dodge'da 4,4 olarak tespit edildi. Bütün araçların ortalaması ise 2,9 olarak belirlendi. Dolayısıyla Tesla kazalarında ölüm oranı ortalamanın iki katı kadar. Peki bu neden kaynaklanıyor?

iSeeCars analistleri, yüksek ölüm oranlarının araç tasarımından çok sürücü davranışlarından kaynaklandığını öne sürüyor. Yani, Tesla'da bu oranların yüksek olması, kullanıcı profilinden kaynaklanıyor olabilir.

Ölümcül kaza oranı (Milyar araç mili başına otomobil)

Tesla: 5,6 Kia: 5,5 Buick: 4,8 Dodge: 4,4 Hyundai: 3,9 Genel Ortalama: 2,8

iSeeCars ayrıca, en yüksek ölüm oranlarına sahip 23 otomobil modelinin listesini de yayınladı. Listenin en üstünde, sektör ortalamasının 5 katı olan milyar araç mili başına ortalama 13,9 ölümle Hyundai'nin küçük SUV'si Venue yer alıyor. Venue'nin ardından, Chevrolet Corvette ve Mitsubishi Mirage (13,6), Porsche 911 (13,2) ve Honda CR-V Hybrid (13,2) modelleri sıralanıyor. Tesla Model Y ise milyar mil başına 10,6 ölümle altıncı sırada yer alıyor.

Yolcu ölümlerinin en yüksek olduğu otomobiller Sıralama Model Ölümcül kaza oranı

(Milyar araç mili başına otomobil) Genel ortalamayla kıyas 1 Hyundai Venue 13.9 4.9x 2 Chevrolet Corvette 13.6 4.8x 3 Mitsubishi Mirage 13.6 4.8x 4 Porsche 911 13.2 4.6x 5 Honda CR-V Hybrid 13.2 4.6x 6 Tesla Model Y 10.6 3.7x 7 Mitsubishi Mirage G4 10.1 3.6x 8 Buick Encore GX 9.8 3.4x 9 Kia Forte 8.1 2.9x 10 Buick Envision 8.0 2.8x 11 Kia Soul 7.3 2.6x 12 Toyota Corolla Hybrid 7.3 2.6x 13 Chevrolet Camaro 7.3 2.6x 14 Nissan Versa 7.2 2.5x 15 Kia K5 7.1 2.5x 16 Kia Seltos 6.8 2.4x 17 Ford Bronco 6.6 2.3x 18 Ford Bronco Sport 6.2 2.2x 19 Dodge Charger 6.1 2.1x 20 Toyota Prius 5.9 2.1x 21 Tesla Model S 5.8 2.0x 22 INFINITI Q50 5.8 2.0x 23 Toyota Venza 5.6 2.0x Genel ortalama 2.8 –

Çalışmanın baş analisti Karl Brauer, ölüm listesindeki araçların çoğunun (Tesla Model Y dahil) çarpışma testlerinde mükemmel puanlar alarak çok iyi performans gösterdiğini belirtiyor. Yani bu rakamlar, Tesla'ların doğası gereği güvensiz olduğu anlamına gelmiyor, sadece yanlış ellerde olabilirler. Riskli davranış, dikkatsizlik veya Otopilot'a aşırı güvenmek artan ölüm oranlarına katkıda bulunuyor olabilir.

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Ayrıca, alt kompakt ve kompakt otomobillerin ölüm listesinde en üst sıralarda yer aldığını, orta boy ve tam boy otomobillerin ise sektör ortalamasının altında kaldığını belirtmekte fayda var. Bunun nedeni ise fizik kuralları. Küçük bir otomobil daha büyük bir otomobille çarpıştığında, daha küçük aracın kütlesi daha az olduğu için daha fazla zarar görüyor. Dolayısıyla rakamları bu veriler ışığında değerlendirmekte fayda var.

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