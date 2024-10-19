Ölümcül kazanın ardından Tesla'nın Tam Otonom Sürüş'ü inceleme altına alındı

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Tam Boyutta Gör ABD'de Tam Otonom Sürüş (FSD) özelliğine sahip tüm Tesla araçları, yol görüş mesafesinin azaldığı durumlarda ölümcül kazalara sebebiyet verdiği şüphesiyle Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından inceleme altına alındı.

Tesla'nın otopilotu soruşturuluyor

NHTSA, geçen Kasım ayında bir Model Y'ninyayaya çarparak ölümüne sebep olduğu bir olaydan sonra, buna benzer dört olayın gerçekleşmesinin ardından harekete geçti.

Otomobil üreticileri, Tesla'nın Otopilotu ve FSD'si gibi gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) içeren kazalardan haberdar olduklarında NHTSA'ya rapor vermek zorundalar. Bu raporlara Daimi Genel Emirler (SGO) adı veriliyor. NHTSA, Tesla'nın SGO'larını incelerken, ölümcül bir kazayı da içeren raporların görüş koşullarının azalmasıyla ilgili olması nedeniyle endişe verici bir model bulduğuna inanıyor.

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NHTSA raporunda, kazaların görüş alanının azalması güneş parlaması, sis veya havadaki toz gibi koşullardan kaynaklandığını belirtiyor. Kazalardan birinde Tesla aracı bir yayaya çarparak ölmesine sebep olduğu, diğer kazada ise yaralanmanın gerçekleştiği bildiriliyor.

Soruşturma kapsamında FSD'nin azalan yol görüş koşullarını tespit edip uygun şekilde yanıt verme yeteneği araştırılacak. Ayrıca bu koşullarda başka benzer kazaların olup olmadığı ve bu kazalardaki FSD'nin rolünün ne kadar olduğu incelenecek. Tesla'nın kusurlu bulunması halinde NHTSA, daha önce birkaç kez yaptığı gibi araçları geri çağırma kararına varabilir. Tesla daha önce bu geri çağırma kararlarından uzaktan yazılım güncellemeleriyle kaçınmayı başarmıştı.

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Ölümcül kazanın ardından Tesla'nın FSD'si inceleme altına alındı