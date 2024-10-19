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    Anlık Bildirim

    Ölümcül kazanın ardından Tesla'nın Tam Otonom Sürüş'ü inceleme altına alındı

    ABD'de Tam Otonom Sürüş özelliğine sahip tüm Tesla araçları, yol görüş mesafesinin azaldığı durumlarda ölümcül kazalara sebebiyet verdiği şüphesiyle NHTSA tarafından inceleme altına alındı.
    Ölümcül kazanın ardından Tesla'nın FSD'si inceleme altına alındı Tam Boyutta Gör
    ABD'de Tam Otonom Sürüş (FSD) özelliğine sahip tüm Tesla araçları, yol görüş mesafesinin azaldığı durumlarda ölümcül kazalara sebebiyet verdiği şüphesiyle Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından inceleme altına alındı.

    Tesla'nın otopilotu soruşturuluyor

    NHTSA, geçen Kasım ayında bir Model Y'ninyayaya çarparak ölümüne sebep olduğu bir olaydan sonra, buna benzer dört olayın gerçekleşmesinin ardından harekete geçti.

    Otomobil üreticileri, Tesla'nın Otopilotu ve FSD'si gibi gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) içeren kazalardan haberdar olduklarında NHTSA'ya rapor vermek zorundalar. Bu raporlara Daimi Genel Emirler (SGO) adı veriliyor. NHTSA, Tesla'nın SGO'larını incelerken, ölümcül bir kazayı da içeren raporların görüş koşullarının azalmasıyla ilgili olması nedeniyle endişe verici bir model bulduğuna inanıyor.

    NHTSA raporunda, kazaların görüş alanının azalması güneş parlaması, sis veya havadaki toz gibi koşullardan kaynaklandığını belirtiyor. Kazalardan birinde Tesla aracı bir yayaya çarparak ölmesine sebep olduğu, diğer kazada ise yaralanmanın gerçekleştiği bildiriliyor.

    Soruşturma kapsamında FSD'nin azalan yol görüş koşullarını tespit edip uygun şekilde yanıt verme yeteneği araştırılacak. Ayrıca bu koşullarda başka benzer kazaların olup olmadığı ve bu kazalardaki FSD'nin rolünün ne kadar olduğu incelenecek. Tesla'nın kusurlu bulunması halinde NHTSA, daha önce birkaç kez yaptığı gibi araçları geri çağırma kararına varabilir. Tesla daha önce bu geri çağırma kararlarından uzaktan yazılım güncellemeleriyle kaçınmayı başarmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 22 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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