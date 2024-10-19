Ölümcül kazanın ardından Tesla'nın Tam Otonom Sürüş'ü inceleme altına alındı

Tesla'nın otopilotu soruşturuluyor
NHTSA, geçen Kasım ayında bir Model Y'ninyayaya çarparak ölümüne sebep olduğu bir olaydan sonra, buna benzer dört olayın gerçekleşmesinin ardından harekete geçti.
Otomobil üreticileri, Tesla'nın Otopilotu ve FSD'si gibi gelişmiş sürücü destek sistemlerini (ADAS) içeren kazalardan haberdar olduklarında NHTSA'ya rapor vermek zorundalar. Bu raporlara Daimi Genel Emirler (SGO) adı veriliyor. NHTSA, Tesla'nın SGO'larını incelerken, ölümcül bir kazayı da içeren raporların görüş koşullarının azalmasıyla ilgili olması nedeniyle endişe verici bir model bulduğuna inanıyor.
NHTSA raporunda, kazaların görüş alanının azalması güneş parlaması, sis veya havadaki toz gibi koşullardan kaynaklandığını belirtiyor. Kazalardan birinde Tesla aracı bir yayaya çarparak ölmesine sebep olduğu, diğer kazada ise yaralanmanın gerçekleştiği bildiriliyor.
Soruşturma kapsamında FSD'nin azalan yol görüş koşullarını tespit edip uygun şekilde yanıt verme yeteneği araştırılacak. Ayrıca bu koşullarda başka benzer kazaların olup olmadığı ve bu kazalardaki FSD'nin rolünün ne kadar olduğu incelenecek. Tesla'nın kusurlu bulunması halinde NHTSA, daha önce birkaç kez yaptığı gibi araçları geri çağırma kararına varabilir. Tesla daha önce bu geri çağırma kararlarından uzaktan yazılım güncellemeleriyle kaçınmayı başarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)