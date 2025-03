Bu yazın en heyecanla beklenen filmleri seçildi; İlk sırayı Jurassic World aldı

Tam Boyutta Gör ABD'de sinema bileti almak isteyen sinemaseverlerin en çok başvurduğu platform olan Fandango, bu yaz çıkacak filmlerin gişe potansiyelini görmek için yeni bir saha araştırması düzenledi. Yaklaşık 3 bin sinemaseverin katıldığı bu araştırma, bu yazın en heyecanla beklenen filmlerini ortaya çıkardı.

Fandango tarafından paylaşılan listede ilk sırayı Jurassic World: Rebirth aldı. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend gibi isimlerin rol aldığı film, serinin önceki filmleriyle doğrudan bağlantılı olmayacak. Bunun yerine aynı evrende geçen yepyeni bir hikâye anlatacak.

Yeni Jurassic World filminden beklenen fragman geldi 1 ay önce eklendi

2025 Yazının En Heyecanan Beklenen Filmleri Belli Oldu

Tam Boyutta Gör Fandango tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yazının en heyecanla beklenen filmleri şöyle sıralandı:

1️⃣ - Jurassic World: Rebirth

2️⃣ - The Fantastic Four

3️⃣ - Mission Impossible: Final Reckoning

4️⃣ - Superman

5️⃣ - Thunderbolts*

6️⃣ - Ballerina

7️⃣ - 28 Years Later

8️⃣ - How To Train Your Dragon

9️⃣ - Lilo & Stitch

🔟 - Freakier Friday

Son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıklarına rağmen yeni Marvel filmlerinin hâlâ üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor. Özellikle Fantastic Four pek çok sinemaseveri heyecanlandırmış gibi görünüyor. Diğer yandan daha önce yapılan ankette ilk sırada yer alan Superman'in dördüncü sıraya gerilemiş olması da dikkat çekiyor.

Bu listedeki yokluğu en çok göze batan film ise F1. Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği bu Formula 1 filmi yaklaşık 300 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Hâl böyleyken filmin ilk 10'a bile girememiş olması, gişede işinin zor olacağını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bu yazın en heyecanla beklenen filmleri belli oldu