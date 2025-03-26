Bu yazın en heyecanla beklenen filmleri seçildi; İlk sırayı Jurassic World aldı

Fandango tarafından paylaşılan listede ilk sırayı Jurassic World: Rebirth aldı. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend gibi isimlerin rol aldığı film, serinin önceki filmleriyle doğrudan bağlantılı olmayacak. Bunun yerine aynı evrende geçen yepyeni bir hikâye anlatacak.
2025 Yazının En Heyecanan Beklenen Filmleri Belli Oldu
1️⃣ - Jurassic World: Rebirth
2️⃣ - The Fantastic Four
3️⃣ - Mission Impossible: Final Reckoning
4️⃣ - Superman
5️⃣ - Thunderbolts*
6️⃣ - Ballerina
7️⃣ - 28 Years Later
8️⃣ - How To Train Your Dragon
9️⃣ - Lilo & Stitch
🔟 - Freakier Friday
Son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıklarına rağmen yeni Marvel filmlerinin hâlâ üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor. Özellikle Fantastic Four pek çok sinemaseveri heyecanlandırmış gibi görünüyor. Diğer yandan daha önce yapılan ankette ilk sırada yer alan Superman'in dördüncü sıraya gerilemiş olması da dikkat çekiyor.
Bu listedeki yokluğu en çok göze batan film ise F1. Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği bu Formula 1 filmi yaklaşık 300 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Hâl böyleyken filmin ilk 10'a bile girememiş olması, gişede işinin zor olacağını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: