Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu yazın en heyecanla beklenen filmleri seçildi; İlk sırayı Jurassic World aldı

    ABD'de sinema bileti almak isteyen sinemaseverlerin bir numaralı adresi olan Fandango, bir saha araştırması yaparak bu yazın en heyecanla beklenen filmlerini belirledi.
    en heyecanla beklenen filmler Tam Boyutta Gör
    ABD'de sinema bileti almak isteyen sinemaseverlerin en çok başvurduğu platform olan Fandango, bu yaz çıkacak filmlerin gişe potansiyelini görmek için yeni bir saha araştırması düzenledi. Yaklaşık 3 bin sinemaseverin katıldığı bu araştırma, bu yazın en heyecanla beklenen filmlerini ortaya çıkardı.

    Fandango tarafından paylaşılan listede ilk sırayı Jurassic World: Rebirth aldı. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend gibi isimlerin rol aldığı film, serinin önceki filmleriyle doğrudan bağlantılı olmayacak. Bunun yerine aynı evrende geçen yepyeni bir hikâye anlatacak.

    2025 Yazının En Heyecanan Beklenen Filmleri Belli Oldu

    Bu yazın en heyecanla beklenen filmleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Fandango tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yazının en heyecanla beklenen filmleri şöyle sıralandı:

    1️⃣ - Jurassic World: Rebirth
    2️⃣ - The Fantastic Four
    3️⃣ - Mission Impossible: Final Reckoning
    4️⃣ - Superman
    5️⃣ - Thunderbolts*
    6️⃣ - Ballerina
    7️⃣ - 28 Years Later
    8️⃣ - How To Train Your Dragon
    9️⃣ - Lilo & Stitch
    🔟 - Freakier Friday

    Son dönemde üst üste gelen hayal kırıklıklarına rağmen yeni Marvel filmlerinin hâlâ üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor. Özellikle Fantastic Four pek çok sinemaseveri heyecanlandırmış gibi görünüyor. Diğer yandan daha önce yapılan ankette ilk sırada yer alan Superman'in dördüncü sıraya gerilemiş olması da dikkat çekiyor.

    Bu listedeki yokluğu en çok göze batan film ise F1. Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği bu Formula 1 filmi yaklaşık 300 milyon dolarlık bir bütçeye sahip. Hâl böyleyken filmin ilk 10'a bile girememiş olması, gişede işinin zor olacağını gösteriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petekler bir ısınıyor bir soğuyor en az yakan 2. el eski arabalar dolgum düştü ağrı yok polo dijital hız göstergesi ayarlama eşarbını yan bağlamanın hikayesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum