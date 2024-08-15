Bu yelkenli "hibrit" kargo gemisi emisyonları yüzde 80 azaltıyor

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Tam Boyutta Gör Gemiler ve deniz yapıları için tasarım, inşaat ve bakım hizmetleri sunan Güney Koreli Korean Register (KR), yaptığı açıklamada düşük karbonlu yelkenli gemi SV Juren Ae’nin Marshall Islands Shipping Corporation'a (MISC) teslim edildiğini bildirdi. Bu geminin özelliği ise emisyonları yüzde 80 oranında azaltması.

Emisyonları büyük oranda azaltıyor

Sürdürülebilir deniz taşımacılığında önemli bir kilometre taşına işaret SV Juren Ae, 48 metre uzunluğa ve 300 dwt'lik toplam kapasiteye sahip. Gemi birçok yenilikçi özellik ile ön plana çıkıyor. Geleneksel Endonezya tasarımlarından uyarlanan SV Juren Ae, kısmen otomatik bir yelken sistemine sahip.

Tam Boyutta Gör Fotovoltaik (PV) üniteler ve hibrit bir tahrik sistemi ile bir araya getirilen yenilikçi geminin benzer büyüklükteki gemilere kıyasla CO2 emisyonlarını yaklaşık yüzde 80 oranında azaltacağı belirtiliyor. Geminin hibrit güç sistemi çok yönlü çalışmaya olanak sağlıyor. Geminin pervanesi ve motoru yavaş hızda manevra için kullanılırken, pervane aynı zamanda hibrit bir dişli kutusu ve jeneratör aracılığıyla elektrik üretmek için bir türbin olarak da işlev görebiliyor. Bu yenilikçi tasarım SV Juren Ae'nin yelken ile yaklaşık 12 knot ve yardımcı dizel motor ile yaklaşık 7 knot servis hızına ulaşmasını sağlıyor.

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Sürdürülebilirliği daha da güçlendiren şey ise düşük hızlı operasyonlar sırasında geminin elektrikli tahrikine güç sağlayan ve fazla rüzgar gücüyle şarj edilen bir batarya bölmesinin gemide bulunması. SV Juren Ae, MISC tarafından Marshall Adaları ve daha geniş Pasifik Bölgesi'nde iç deniz taşımacılığı için kullanılacak. Bu tip gemilerin bu bölgelerde benimsenmesi amaçlanıyor.

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