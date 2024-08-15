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    Anlık Bildirim

    Bu yelkenli "hibrit" kargo gemisi emisyonları yüzde 80 azaltıyor

    Gemiler ve deniz yapıları için tasarım, inşaat ve bakım hizmetleri sunan Güney Koreli Korean Register (KR), yelkenli kargo gemisi SV Juren Ae ile emisyonları yüzde 80 oranında azaltıyor.
    Bu yelkenli hibrit kargo gemisi emisyonları yüzde 80 azaltıyor Tam Boyutta Gör
    Gemiler ve deniz yapıları için tasarım, inşaat ve bakım hizmetleri sunan Güney Koreli Korean Register (KR), yaptığı açıklamada düşük karbonlu yelkenli gemi SV Juren Ae’nin Marshall Islands Shipping Corporation'a (MISC) teslim edildiğini bildirdi. Bu geminin özelliği ise emisyonları yüzde 80 oranında azaltması.

    Emisyonları büyük oranda azaltıyor

    Sürdürülebilir deniz taşımacılığında önemli bir kilometre taşına işaret SV Juren Ae, 48 metre uzunluğa ve 300 dwt'lik toplam kapasiteye sahip. Gemi birçok yenilikçi özellik ile ön plana çıkıyor. Geleneksel Endonezya tasarımlarından uyarlanan SV Juren Ae, kısmen otomatik bir yelken sistemine sahip.

    Bu yelkenli hibrit kargo gemisi emisyonları yüzde 80 azaltıyor Tam Boyutta Gör
    Fotovoltaik (PV) üniteler ve hibrit bir tahrik sistemi ile bir araya getirilen yenilikçi geminin benzer büyüklükteki gemilere kıyasla CO2 emisyonlarını yaklaşık yüzde 80 oranında azaltacağı belirtiliyor. Geminin hibrit güç sistemi çok yönlü çalışmaya olanak sağlıyor. Geminin pervanesi ve motoru yavaş hızda manevra için kullanılırken, pervane aynı zamanda hibrit bir dişli kutusu ve jeneratör aracılığıyla elektrik üretmek için bir türbin olarak da işlev görebiliyor. Bu yenilikçi tasarım SV Juren Ae'nin yelken ile yaklaşık 12 knot ve yardımcı dizel motor ile yaklaşık 7 knot servis hızına ulaşmasını sağlıyor.

    Sürdürülebilirliği daha da güçlendiren şey ise düşük hızlı operasyonlar sırasında geminin elektrikli tahrikine güç sağlayan ve fazla rüzgar gücüyle şarj edilen bir batarya bölmesinin gemide bulunması. SV Juren Ae, MISC tarafından Marshall Adaları ve daha geniş Pasifik Bölgesi'nde iç deniz taşımacılığı için kullanılacak. Bu tip gemilerin bu bölgelerde benimsenmesi amaçlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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