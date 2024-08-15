Bu yelkenli "hibrit" kargo gemisi emisyonları yüzde 80 azaltıyor

Emisyonları büyük oranda azaltıyor
Sürdürülebilir deniz taşımacılığında önemli bir kilometre taşına işaret SV Juren Ae, 48 metre uzunluğa ve 300 dwt'lik toplam kapasiteye sahip. Gemi birçok yenilikçi özellik ile ön plana çıkıyor. Geleneksel Endonezya tasarımlarından uyarlanan SV Juren Ae, kısmen otomatik bir yelken sistemine sahip.
Sürdürülebilirliği daha da güçlendiren şey ise düşük hızlı operasyonlar sırasında geminin elektrikli tahrikine güç sağlayan ve fazla rüzgar gücüyle şarj edilen bir batarya bölmesinin gemide bulunması. SV Juren Ae, MISC tarafından Marshall Adaları ve daha geniş Pasifik Bölgesi'nde iç deniz taşımacılığı için kullanılacak. Bu tip gemilerin bu bölgelerde benimsenmesi amaçlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.