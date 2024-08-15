Enerji depolama tesisi kurulumları radikal ölçüde arttı

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Tam Boyutta Gör Batarya üreticileri için 2024 yılı pek de iyi geçmiyor. LG Energy Solutions, Samsung SDI, Panasonic'in batarya bölümü ve dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL bile bu yıl gelirlerinde düşüler gördü. Bunun nedeni ise elektrikli araç satışlarının büyüme hızındaki yavaşlama. Ancak üreticiler buradaki kayıpları enerji depolama tesisleri ile kapatıyor. Aktarılanlara göre enerji depolama tesisi kurulumları devasa bir büyüme yaşıyor.

Kurulumlar yüzde 61 arttı

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre enerji depolama kurulumları bu yıl yüzde 61’lik bir büyüme yaşıyor ve büyümenin devam etmesi bekleniyor. Ayrıca enerji depolama sistemlerinin fiyatları önceki yıla göre yüzde 43 düştü ve bunun da kurulumlarda büyük bir role sahip olduğu belirtiliyor. Bu yılın başlarında iki saatlik enerji depolama sistemleri için kilovat-saat başına 115 dolar gibi rekor düşük bir seviyedeydi.

Tam Boyutta Gör Sabit enerji depolama pazarının tabanı halen küçük olsa da büyüme anlamında elektrikli araç bataryalarına göre çok daha hızlı büyüyor. Bunun nedenlerinden birisi de Çin’in güneş ve rüzgar santralleriyle birlikte enerji depolama tesisleri de kurması. Benzer eğilimi diğer ülkelerde de görüyoruz. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kurulumlarının hızla artmasının beklendiği bu dönemlerde önümüzdeki yıllar için enerji depolama pazarının da doğal olarak büyüyeceği öngörülüyor.

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Bununla birlikte batarya üreticilerinin elinde büyük miktarlarda stok bulunuyor. Batarya üreticileri kapasite fazlasını azaltmaya yardımcı olacak yeni pazarlar ararken enerji depolama sistemleri (hem şebeke hem de konutlar için) bir araç olarak ortaya çıkıyor. Ek olarak bataryalara olan talep gelecekte de elektrikli araçlarla yakından bağlantılı olacak ancak sabit depolama pazarı eskisinden daha yakın bir şekilde takip edecek.

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