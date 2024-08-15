Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Enerji depolama tesisi kurulumları radikal ölçüde arttı

    Batarya üreticileri, elektrikli araç pazarındaki yavaşlamanın olumsuz etkilerini enerji depolama sistemleri ile dengeliyor. Enerji depolama tesislerinde kurulumlar yüzde 60’dan fazla arttı.
    Enerji depolama tesisi kurulumları radikal ölçüde arttı Tam Boyutta Gör
    Batarya üreticileri için 2024 yılı pek de iyi geçmiyor. LG Energy Solutions, Samsung SDI, Panasonic'in batarya bölümü ve dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL bile bu yıl gelirlerinde düşüler gördü. Bunun nedeni ise elektrikli araç satışlarının büyüme hızındaki yavaşlama. Ancak üreticiler buradaki kayıpları enerji depolama tesisleri ile kapatıyor. Aktarılanlara göre enerji depolama tesisi kurulumları devasa bir büyüme yaşıyor.

    Kurulumlar yüzde 61 arttı

    Enerji depolama tesisi kurulumları radikal ölçüde arttı Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapora göre enerji depolama kurulumları bu yıl yüzde 61’lik bir büyüme yaşıyor ve büyümenin devam etmesi bekleniyor. Ayrıca enerji depolama sistemlerinin fiyatları önceki yıla göre yüzde 43 düştü ve bunun da kurulumlarda büyük bir role sahip olduğu belirtiliyor. Bu yılın başlarında iki saatlik enerji depolama sistemleri için kilovat-saat başına 115 dolar gibi rekor düşük bir seviyedeydi.
    Enerji depolama tesisi kurulumları radikal ölçüde arttı Tam Boyutta Gör
    Sabit enerji depolama pazarının tabanı halen küçük olsa da büyüme anlamında elektrikli araç bataryalarına göre çok daha hızlı büyüyor. Bunun nedenlerinden birisi de Çin’in güneş ve rüzgar santralleriyle birlikte enerji depolama tesisleri de kurması. Benzer eğilimi diğer ülkelerde de görüyoruz. Dolayısıyla yenilenebilir enerji kurulumlarının hızla artmasının beklendiği bu dönemlerde önümüzdeki yıllar için enerji depolama pazarının da doğal olarak büyüyeceği öngörülüyor.

    Bununla birlikte batarya üreticilerinin elinde büyük miktarlarda stok bulunuyor. Batarya üreticileri kapasite fazlasını azaltmaya yardımcı olacak yeni pazarlar ararken enerji depolama sistemleri (hem şebeke hem de konutlar için) bir araç olarak ortaya çıkıyor. Ek olarak bataryalara olan talep gelecekte de elektrikli araçlarla yakından bağlantılı olacak ancak sabit depolama pazarı eskisinden daha yakın bir şekilde takip edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oda kapının kilidi dönmüyor askerde çavuş olmak kursa yazıldım iptal etmek istiyorum yeni gözlük takmanın yan etkileri honda pcx 125 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin 511
    Acer ChromeBook Spin 511
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız