Yenilikçi “WindWing” gemi yelkenleri günde 12 ton yakıt tasarrufu sağladı

WindWing yelkenler gerçekten işe yarıyor
37.5 metrelik uzunluğuyla rüzgar destekli tahrik sunan WindWing yelkenlerin kullanımı sayesinde Cargill, kuru yük gemisinde yüzde 14 yakıt tasarrufu elde ettiğini duyurdu. Pyxis Ocean adlı gemide iki adet BAR Technologies patentli WindWing bulunuyor. Bu yelkenlerin küresel ticaret rotalarında yapılan altı aylık deneme süresince günde ortalama üç ton yakıt tasarrufu sağlayacak miktarda güç ürettiği belirtildi.
Cargill, en uygun hava koşullarında, Hint, Pasifik ve Atlantik Okyanuslarının bazı bölümlerinde yapılan yolculuklar sırasında ise yakıt tüketiminin günde 12 tonun üzerinde azaldığını açıkladı. Cargill'e göre ortalama olarak günde yüzde 14 daha az sera gazı salımı yapıldı. En iyi koşullarda ise emisyon salınımı yüzde 37 oranında azaltıldı. Bu da günde 41 ton daha az CO2 salındığı anlamına geliyor.
Nasıl çalışıyor?
BAR Technologies CEO'su John Cooper, bu tip gemilerde ilerleyen süreçte genel iki yerine üç tane kanat taşınacağını söyledi. Böylelikle yakıt tasarrufu ve emisyon azaltımının 1,5 kat daha artacağı düşünülüyor.
Öte yandan teknolojinin önünde ve ölçeğinde engeller de yok değil. Pyxis Ocean, okyanuslarda dolaşan 110 bin civarı ticaret gemisinden sadece biri. Bununla birlikte mevcut limanlar belirli standartlardaki nakliye gemilerini barındıracak şekilde tasarlanmış durumda. Üstlerinde 37 metrelik üç tane yelkenin bulunduğu yük gemileri bir çok liman için zorluk yaratabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.