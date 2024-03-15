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    Yenilikçi “WindWing” gemi yelkenleri günde 12 ton yakıt tasarrufu sağladı

    Küresel ısınmaya en fazla katkıda bulunan sektörler biri olan denizlik alanında yenilikçi WindWing gemi yelkenleri ile günde 12 ton yakıt tasarrufu sağlandı, dizel tüketimi yüzde 14 azaltıldı.
    Yenilikçi “WindWing” gemi yelkenleri günde 12 ton yakıt tasarrufu sağladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ağustos ayında her biri 10 katlı bir bina yüksekliğinde olan yenilikçi WindWing yelkenlerle donatılan dev yük gemisi Pyxis Ocean, Brezilya'ya gitmek üzere Çin'den ayrılmıştı. Altı haftalık ilk seferden sonra birçok sefer daha gerçekleştirildi ve nakliye şirketi Cargill, kısa bir süre önce bu yolculukların sonuçlarını paylaştı. Görünüşe göre WindWing yelkenleri mevcut gemilerin emisyonlarını azaltmak için umut verici bir yol olabilir.

    WindWing yelkenler gerçekten işe yarıyor

    37.5 metrelik uzunluğuyla rüzgar destekli tahrik sunan WindWing yelkenlerin kullanımı sayesinde Cargill, kuru yük gemisinde yüzde 14 yakıt tasarrufu elde ettiğini duyurdu. Pyxis Ocean adlı gemide iki adet BAR Technologies patentli WindWing bulunuyor. Bu yelkenlerin küresel ticaret rotalarında yapılan altı aylık deneme süresince günde ortalama üç ton yakıt tasarrufu sağlayacak miktarda güç ürettiği belirtildi.

    Cargill, en uygun hava koşullarında, Hint, Pasifik ve Atlantik Okyanuslarının bazı bölümlerinde yapılan yolculuklar sırasında ise yakıt tüketiminin günde 12 tonun üzerinde azaldığını açıkladı. Cargill'e göre ortalama olarak günde yüzde 14 daha az sera gazı salımı yapıldı. En iyi koşullarda ise emisyon salınımı yüzde 37 oranında azaltıldı. Bu da günde 41 ton daha az CO2 salındığı anlamına geliyor.

    Nasıl çalışıyor?

    Pyxis Ocean Cargill WindWing BAR Technologies Tam Boyutta Gör
    WindWing yelkenler uçak kanatlarını andırsa da tipik bir yelkenle aynı işlevi görüyor; Gemiyi ileriye doğru itiyor. Böylelikle geminin ana motorları daha az güçte çalıştırılıyor ve tasarruf sağlanıyor. Kanatlar, köprü üzerindeki panelden kontrol ediliyor ve bu panelde yelkenler indirilip kaldırılabiliyor. Kanatlar bir kez açıldıktan sonra süreç tamamen otonom hale geliyor. WindWing yelkenlerde bulunan sensörler, kanatları en uygun konuma doğru sürekli ayarlıyor.

    BAR Technologies CEO'su John Cooper, bu tip gemilerde ilerleyen süreçte genel iki yerine üç tane kanat taşınacağını söyledi. Böylelikle yakıt tasarrufu ve emisyon azaltımının 1,5 kat daha artacağı düşünülüyor.

    Öte yandan teknolojinin önünde ve ölçeğinde engeller de yok değil. Pyxis Ocean, okyanuslarda dolaşan 110 bin civarı ticaret gemisinden sadece biri. Bununla birlikte mevcut limanlar belirli standartlardaki nakliye gemilerini barındıracak şekilde tasarlanmış durumda. Üstlerinde 37 metrelik üç tane yelkenin bulunduğu yük gemileri bir çok liman için zorluk yaratabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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