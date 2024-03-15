Yenilikçi “WindWing” gemi yelkenleri günde 12 ton yakıt tasarrufu sağladı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ağustos ayında her biri 10 katlı bir bina yüksekliğinde olan yenilikçi WindWing yelkenlerle donatılan dev yük gemisi Pyxis Ocean, Brezilya'ya gitmek üzere Çin'den ayrılmıştı. Altı haftalık ilk seferden sonra birçok sefer daha gerçekleştirildi ve nakliye şirketi Cargill, kısa bir süre önce bu yolculukların sonuçlarını paylaştı. Görünüşe göre WindWing yelkenleri mevcut gemilerin emisyonlarını azaltmak için umut verici bir yol olabilir.

WindWing yelkenler gerçekten işe yarıyor

37.5 metrelik uzunluğuyla rüzgar destekli tahrik sunan WindWing yelkenlerin kullanımı sayesinde Cargill, kuru yük gemisinde yüzde 14 yakıt tasarrufu elde ettiğini duyurdu. Pyxis Ocean adlı gemide iki adet BAR Technologies patentli WindWing bulunuyor. Bu yelkenlerin küresel ticaret rotalarında yapılan altı aylık deneme süresince günde ortalama üç ton yakıt tasarrufu sağlayacak miktarda güç ürettiği belirtildi.

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Cargill, en uygun hava koşullarında, Hint, Pasifik ve Atlantik Okyanuslarının bazı bölümlerinde yapılan yolculuklar sırasında ise yakıt tüketiminin günde 12 tonun üzerinde azaldığını açıkladı. Cargill'e göre ortalama olarak günde yüzde 14 daha az sera gazı salımı yapıldı. En iyi koşullarda ise emisyon salınımı yüzde 37 oranında azaltıldı. Bu da günde 41 ton daha az CO2 salındığı anlamına geliyor.

Nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör WindWing yelkenler uçak kanatlarını andırsa da tipik bir yelkenle aynı işlevi görüyor; Gemiyi ileriye doğru itiyor. Böylelikle geminin ana motorları daha az güçte çalıştırılıyor ve tasarruf sağlanıyor. Kanatlar, köprü üzerindeki panelden kontrol ediliyor ve bu panelde yelkenler indirilip kaldırılabiliyor. Kanatlar bir kez açıldıktan sonra süreç tamamen otonom hale geliyor. WindWing yelkenlerde bulunan sensörler, kanatları en uygun konuma doğru sürekli ayarlıyor.

BAR Technologies CEO'su John Cooper, bu tip gemilerde ilerleyen süreçte genel iki yerine üç tane kanat taşınacağını söyledi. Böylelikle yakıt tasarrufu ve emisyon azaltımının 1,5 kat daha artacağı düşünülüyor.

Öte yandan teknolojinin önünde ve ölçeğinde engeller de yok değil. Pyxis Ocean, okyanuslarda dolaşan 110 bin civarı ticaret gemisinden sadece biri. Bununla birlikte mevcut limanlar belirli standartlardaki nakliye gemilerini barındıracak şekilde tasarlanmış durumda. Üstlerinde 37 metrelik üç tane yelkenin bulunduğu yük gemileri bir çok liman için zorluk yaratabilir.

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