Bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu 2. Dünya Savaşı’nda geçecek

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Yayıncılığını Activision’ın yaptığı, oyun dünyasının popüler yapımlarından Call of Duty’nin yeni oyunu geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı ancak tam ismi ve konusu belli olmamıştı. Geçtiğimiz gün EuroGamer, çıkan son söylentileri doğruladı.

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Oyun dünyasının güvenilir kuruluşlarından EuroGamer, bu yıl çıkacak olan Call of Duty’nin II. Dünya Savaşı’nda geçeceğini onayladı. Ayrıca oyunu Sledgehammer Games’in geliştirdiğini de onayladı. Henüz net olarak bilinmese de yeni oyunun isminin de Call of Duty WWII: Vanguard olacağı söyleniyor.

Ayrıca EuroGamer, oyunla ilgili çıkan alternatif bir İkinci Dünya Savaşı anlatacak söylentilerini de yalanladı. EuroGamer, oyunun İkinci Dünya Savaşı’na sadık kalacağını söylüyor. Oyunun bu yılın sonlarında yayınlanacağı zaten duyurulmuştu.

Sledgehammer Games daha önce Call of Duty: WWII, Advanced Warfare ve Modern Warfare 3 gibi oyunların geliştirmesinde çalışmıştı. Umuyoruz senaryo olarak daha uzun ve son iki oyun gibi uğraşılmış bir yapım görürüz.

https://www.ign.com/articles/call-of-duty-2021-reportedly-called-vanguard-set-in-world-war-2

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