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    Bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu 2. Dünya Savaşı’nda geçecek

    Geçtiğimiz aylarda onaylanan yeni Call of Duty oyununun teması II. Dünya Savaşı olacak. Ayrıca henüz netleşmese de oyunun isminin de Call of Duty WWII: Vanguard olacağı yönünde.
    27 Mart 2021, 12:00 (42 dk.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bu yıl çıkacak olan Call of Duty oyunu 2. Dünya Savaşı’nda geçecek
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    Yayıncılığını Activision’ın yaptığı, oyun dünyasının popüler yapımlarından Call of Duty’nin yeni oyunu geçtiğimiz aylarda onaylanmıştı ancak tam ismi ve konusu belli olmamıştı. Geçtiğimiz gün EuroGamer, çıkan son söylentileri doğruladı.

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    Oyun dünyasının güvenilir kuruluşlarından EuroGamer, bu yıl çıkacak olan Call of Duty’nin II. Dünya Savaşı’nda geçeceğini onayladı. Ayrıca oyunu Sledgehammer Games’in geliştirdiğini de onayladı. Henüz net olarak bilinmese de yeni oyunun isminin de Call of Duty WWII: Vanguard olacağı söyleniyor.

    Ayrıca EuroGamer, oyunla ilgili çıkan alternatif bir İkinci Dünya Savaşı anlatacak söylentilerini de yalanladı. EuroGamer, oyunun İkinci Dünya Savaşı’na sadık kalacağını söylüyor. Oyunun bu yılın sonlarında yayınlanacağı zaten duyurulmuştu.

    Sledgehammer Games daha önce Call of Duty: WWII, Advanced Warfare ve Modern Warfare 3 gibi oyunların geliştirmesinde çalışmıştı. Umuyoruz senaryo olarak daha uzun ve son iki oyun gibi uğraşılmış bir yapım görürüz.



    https://www.ign.com/articles/call-of-duty-2021-reportedly-called-vanguard-set-in-world-war-2
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    3 3Rayy 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    üst düzey bi deneyim olacak , beklemedeyiz
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    D dodofran 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    hah şöyle ya. istemiyoruz uzayda bilmem nerde geçen ışın silahlarından hallica lazer tag bozması oyunları. gerçek yaşanmış savaş sahnelerini verin bize. ikinci dünya savaşının gözardı edilen cepheleri özellikle. avrupadan rusyadan almanyadan ibaret değil bu savaş. kuzey afrika çarpışmaları, atlantik denizaltı-gemi muharebeleri, pasifikte japon-çin savaşları vs. bi dünya malzeme var ama biz hala hitler kesiyoruz. stalin öpüyoruz.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Alternatif bir 2. dünya savaşı oyunu çok iyi olur umarım söylenti doğrudur.
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu ülkenin bir fakiri olarak oyun videolarını izlemek zevkli oluyor.
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