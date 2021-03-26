Türkçe dil desteğine sahip Yüzüklerin Efendisi: Gollum'dan ilk oynanış görüntüsü ortaya çıktı

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Yayıncılığını NACON ve Daedalic Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Daedalic Entertainment'ın yaptığı The Lord of the Rings: Gollum oyunundan yeni bir video paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "MGS ve Death Stranding geliştiricisi Kojima'nın yeni oyunu çok yakında duyurulacak"

Yayınlanan videoda kısa da olsa oynanışa dair bir görüntü görebiliyoruz. Daha önce de açıklandığı gibi oyun daha çok gizlilik odaklı olacak.

Oyunun ne yazık ki şu an için net bir çıkış tarihi bulunmuyor ancak 2022 yılında PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için Türkçe dil desteği ile yayınlanacak. Oyunun tanıtım yazısını ve bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

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Tanıtım Yazısı

Atletik ve çevik, sinsi ve kurnaz. Kaybettiğini bir kez daha avuçlarının arasında tutma arzusuyla yanıp tutuşan Gollum, Yüzüklerin Efendisi™ dünyasındaki büyüleyici karakterlerden biridir.

Kimsenin hayal bile edemeyeceği şeyler görmüş, kimsenin bahsetmeye bile cüret edemeyeceği şeylerden sağ çıkmıştır. Bölünmüş kişiliğinden dolayı Gollum kadar vahşi ve hain olabilirken, Sméagol kadar da arkadaş canlısı ve temkinli olabilir.

J.R.R. Tolkien'ın hikâyesinde ne kadar hayati rol oynasa da Gollum'un maceralarının çoğu henüz anlatılmadı. Yüzüklerin Efendisi™: Gollum™'da bu hikâyenin keyfine varacaksınız. Kara Kule'deki esaret yıllarından Mirkwood Elfleri'nin yanındaki zamana kadar her şeyi bulacaksın.

Hayatta kalmak ve karşınıza çıkanların üstesinden gelmek için gizlilik, çeviklik ve sinsiliği kullanın. Tehlikeleri aşarken zıplayın ve boğuşun ya da avantajlı noktalara tırmanın.

Gollum bir savaşçı olmasa da, fırsat çıktığında dikkatsiz bir düşmana suikast düzenlemek veya daha yaratıcı ve hain yollarla onu ortadan kaldırmak tam da ona göre bir şey.

Verdiğiniz kararlar ve oynayış şekliniz Gollum'un kişiliğini doğrudan etkileyecek: Gollum ve Sméagol'un oluşturduğu iki taraf arasındaki mücadelede Gollum'un karanlık tarafının mı kontrolü ele alacağını ya da bir zamanlar Sméagol olandan geriye bir umut ışığı kalıp kalmadığını seçmek sizin elinizde. Tek zihin, iki ego. Karar senin!

https://www.pcgamer.com/lord-of-the-rings-gollum-gameplay-revealed-in-a-new-trailer/

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