Dünyada eşi benzeri yok: Bu yolda kırmızı ışık yandığında tren değil, uçak geçiyor

İspanya'nın güney ucunda, Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta bulunan Cebelitarık (Gibraltar) Uluslararası Havalimanı, dünyanın en ilginç havalimanlarından biri. Bunun en önemli sebebi ise pistin, bölgenin ana ulaşım yollarından biri olan Winston Churchill Bulvarı ile kesişmesi. Otomobiller, otobüsler ve kamyonlar, bu yolu kullanabilmek için doğrudan pistin üzerinden geçmek zorundaydı. Bir uçak iniş yapacağı ya da kalkışa hazırlanacağı zaman ise sistem, tıpkı bir tren hemzemin geçidinde olduğu gibi devreye giriyor; bariyerler kapanıyor, trafik ışıkları kırmızıya dönüyor ve tüm araçlar uçağın geçmesini bekliyordu.
Araba Trafiği Tünele Kaydı Ama Yayalar ve Bisikletler Hâlâ Pistten Geçiyor
Yine de pist tamamen halka kapatılmış değil. Günümüzde yayalar, bisikletliler ve scooter kullanıcıları hâlâ belirli saatlerde aktif pistin üzerinden geçebiliyor. Elbette bunun için hava trafik kontrolünün verdiği izin bekleniyor. Bariyerler kapandığında geçiş tamamen durduruluyor; pist güvenli hâle geldiğinde ise insanlar birkaç dakika önce bir yolcu uçağının kullandığı pist üzerinde yürüyerek karşı tarafa geçebiliyor. Bu da Cebelitarık'ı dünyada ziyaretçilerin aktif bir pist üzerinde yürüyebildiği çok az sayıdaki havalimanından biri hâline getiriyor.
İlk bakışta "uçaklarla otomobillerin aynı yolu kullandığı havalimanı" fikri oldukça ürkütücü görünse de Cebelitarık örneği bunun doğru mühendislik çözümleri ve sıkı güvenlik prosedürleriyle güvenli şekilde yönetilebildiğini gösteriyor. Her ne kadar motorlu araçlar artık pistten geçmiyor olsa da, aktif bir pist üzerinde yürüyebilme deneyimi sayesinde Gibraltar Uluslararası Havalimanı bugün de dünyanın en sıra dışı havacılık noktalarından biri olmayı sürdürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: