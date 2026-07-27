Dünyada eşi benzeri yok: Bu yolda kırmızı ışık yandığında tren değil, uçak geçiyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi havalimanları, genellikle şehir merkezlerinden uzakta inşa ediliyor ve pistler ile kara yolu trafiği tamamen birbirinden ayrılıyor. Bu yüzden normal şartlarda bir otomobilin aktif bir pistten geçmesi ya da sürücülerin uçaklara yol vermek için beklemesi neredeyse imkânsız bir senaryo gibi görünüyor. Ancak Avrupa'da yer alan küçük bir havaalanı, yıllardır bu kuralın en dikkat çekici istisnalarından biri olarak öne çıkıyor. Üstelik bu sıra dışı sistem, ilk bakışta son derece riskli görünmesine rağmen bugüne kadar oldukça başarılı bir güvenlik siciline sahip.

İspanya'nın güney ucunda, Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta bulunan Cebelitarık (Gibraltar) Uluslararası Havalimanı, dünyanın en ilginç havalimanlarından biri. Bunun en önemli sebebi ise pistin, bölgenin ana ulaşım yollarından biri olan Winston Churchill Bulvarı ile kesişmesi. Otomobiller, otobüsler ve kamyonlar, bu yolu kullanabilmek için doğrudan pistin üzerinden geçmek zorundaydı. Bir uçak iniş yapacağı ya da kalkışa hazırlanacağı zaman ise sistem, tıpkı bir tren hemzemin geçidinde olduğu gibi devreye giriyor; bariyerler kapanıyor, trafik ışıkları kırmızıya dönüyor ve tüm araçlar uçağın geçmesini bekliyordu.

Tam Boyutta Gör Bu sıra dışı manzara yıllar içinde Cebelitarık'ın turistik simgelerinden biri hâline geldi. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan görüntülerde, yolun ortasında bekleyen otomobillerin birkaç metre önünden yolcu uçaklarının geçtiği görülüyordu. Ancak yetkililer, artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2023 yılında pistin altından geçen yeni bir çift tüplü tüneli hizmete aldı. Böylece otomobiller, motosikletler ve diğer motorlu araçlar artık doğrudan tüneli kullanmaya başladı.

Araba Trafiği Tünele Kaydı Ama Yayalar ve Bisikletler Hâlâ Pistten Geçiyor

Yine de pist tamamen halka kapatılmış değil. Günümüzde yayalar, bisikletliler ve scooter kullanıcıları hâlâ belirli saatlerde aktif pistin üzerinden geçebiliyor. Elbette bunun için hava trafik kontrolünün verdiği izin bekleniyor. Bariyerler kapandığında geçiş tamamen durduruluyor; pist güvenli hâle geldiğinde ise insanlar birkaç dakika önce bir yolcu uçağının kullandığı pist üzerinde yürüyerek karşı tarafa geçebiliyor. Bu da Cebelitarık'ı dünyada ziyaretçilerin aktif bir pist üzerinde yürüyebildiği çok az sayıdaki havalimanından biri hâline getiriyor.

Avrupa'da dev havacılık projesi çöktü: Almanya saf değiştiriyor 10 sa. önce eklendi

İlk bakışta "uçaklarla otomobillerin aynı yolu kullandığı havalimanı" fikri oldukça ürkütücü görünse de Cebelitarık örneği bunun doğru mühendislik çözümleri ve sıkı güvenlik prosedürleriyle güvenli şekilde yönetilebildiğini gösteriyor. Her ne kadar motorlu araçlar artık pistten geçmiyor olsa da, aktif bir pist üzerinde yürüyebilme deneyimi sayesinde Gibraltar Uluslararası Havalimanı bugün de dünyanın en sıra dışı havacılık noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Bu yolda kırmızı ışık yandığında tren değil, uçak geçiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: