Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyada eşi benzeri yok: Bu yolda kırmızı ışık yandığında tren değil, uçak geçiyor

    Uçakların kullandığı pistin üzerinden geçen bir yol... Cebelitarık Havalimanı, ilk bakışta imkânsız görünen bu düzeni yıllarca güvenli şekilde işleterek dünyanın en ilginç havalimanlarından biri oldu.

    Dünyada eşi benzeri yok: Bu yolda kırmızı ışık yandığında tren değil, uçak geçiyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi havalimanları, genellikle şehir merkezlerinden uzakta inşa ediliyor ve pistler ile kara yolu trafiği tamamen birbirinden ayrılıyor. Bu yüzden normal şartlarda bir otomobilin aktif bir pistten geçmesi ya da sürücülerin uçaklara yol vermek için beklemesi neredeyse imkânsız bir senaryo gibi görünüyor. Ancak Avrupa'da yer alan küçük bir havaalanı, yıllardır bu kuralın en dikkat çekici istisnalarından biri olarak öne çıkıyor. Üstelik bu sıra dışı sistem, ilk bakışta son derece riskli görünmesine rağmen bugüne kadar oldukça başarılı bir güvenlik siciline sahip.

    İspanya'nın güney ucunda, Birleşik Krallık'a bağlı denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta bulunan Cebelitarık (Gibraltar) Uluslararası Havalimanı, dünyanın en ilginç havalimanlarından biri. Bunun en önemli sebebi ise pistin, bölgenin ana ulaşım yollarından biri olan Winston Churchill Bulvarı ile kesişmesi. Otomobiller, otobüsler ve kamyonlar, bu yolu kullanabilmek için doğrudan pistin üzerinden geçmek zorundaydı. Bir uçak iniş yapacağı ya da kalkışa hazırlanacağı zaman ise sistem, tıpkı bir tren hemzemin geçidinde olduğu gibi devreye giriyor; bariyerler kapanıyor, trafik ışıkları kırmızıya dönüyor ve tüm araçlar uçağın geçmesini bekliyordu.

    Bu yolda kırmızı ışık yandığında tren değil, uçak geçiyor Tam Boyutta Gör
    Bu sıra dışı manzara yıllar içinde Cebelitarık'ın turistik simgelerinden biri hâline geldi. Sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan görüntülerde, yolun ortasında bekleyen otomobillerin birkaç metre önünden yolcu uçaklarının geçtiği görülüyordu. Ancak yetkililer, artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2023 yılında pistin altından geçen yeni bir çift tüplü tüneli hizmete aldı. Böylece otomobiller, motosikletler ve diğer motorlu araçlar artık doğrudan tüneli kullanmaya başladı.

    Araba Trafiği Tünele Kaydı Ama Yayalar ve Bisikletler Hâlâ Pistten Geçiyor

    Yine de pist tamamen halka kapatılmış değil. Günümüzde yayalar, bisikletliler ve scooter kullanıcıları hâlâ belirli saatlerde aktif pistin üzerinden geçebiliyor. Elbette bunun için hava trafik kontrolünün verdiği izin bekleniyor. Bariyerler kapandığında geçiş tamamen durduruluyor; pist güvenli hâle geldiğinde ise insanlar birkaç dakika önce bir yolcu uçağının kullandığı pist üzerinde yürüyerek karşı tarafa geçebiliyor. Bu da Cebelitarık'ı dünyada ziyaretçilerin aktif bir pist üzerinde yürüyebildiği çok az sayıdaki havalimanından biri hâline getiriyor.

    İlk bakışta "uçaklarla otomobillerin aynı yolu kullandığı havalimanı" fikri oldukça ürkütücü görünse de Cebelitarık örneği bunun doğru mühendislik çözümleri ve sıkı güvenlik prosedürleriyle güvenli şekilde yönetilebildiğini gösteriyor. Her ne kadar motorlu araçlar artık pistten geçmiyor olsa da, aktif bir pist üzerinde yürüyebilme deneyimi sayesinde Gibraltar Uluslararası Havalimanı bugün de dünyanın en sıra dışı havacılık noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evkur onay süreci sorgulama suzuki swift 1.3 glx mild hybrid los ışığı yanmıyor manga indir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R G10
    HP 255R G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum