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    Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün toplam test sayımız 1,5 milyonu geçti. Yeni vaka ve vefat sayısı ise düne göre hemen hemen aynı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs'a ilişkin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Yeni vaka ve yeni vefat sayısının 3 gündür benzer şekilde seyrettiğini görüyoruz.

    Bugünkü yeni vaka sayısı 1635, yeni vefat sayısı 55 olarak açıklandı. Son 24 saatte 2315 kişi iyileşti, 34821 test yapıldı. Toplam test sayımızda 1,5 milyonu geçtik.

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    Yoğun bakımdaki hasta sayısı 508, entube durumundaki hasta sayısı ise 508. İkisinin de azalışı sürüyor. Bakan Koca, bugünkü durumla ilgili olarak, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

    Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi görebilirsiniz.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 1 gün
    Korona haritasına göre şu an Çin'den daha kötü durumdayız
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    DH Misafiri 1 gün
    Bence bu virüs hayvanları neden etkilemiyor o araştırılmalı hiç birinin maskeside yok dezanfektanıda !!!
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    volga tuygun (tuygun habora) 1 gün
    Beni asıl korkutan, iyileşen sayısının çok ciddi oranda düşüşte olması. 10 gün içinde 5000'lerden 2300'lere geriledi. Hasta mı kalmadı da iyileşen yok? Umarım bu normalleşmeyle ( Sözde ) vaka sayıları artmaz.
    Haziran'dan itibaren muhtemelen büyük şehirlerin giriş-çıkış yasakları da kaldırılıp otellerde açılmaya başlanacak.
    Halkımızın şimdiden corona öncesi gibi davranmasıyla ileriyi ne yazık ki aydınlık göremiyorum. Umarım ben hatalıyımdır. Kalın SAĞLICAKLA...
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    Larry (Gokhan Ersoy) 1 gün
    merhaba...
    Saglik bakani da sadece bakiyor hep yalan veriler ,halkin sagligi önemli olsaydi AVM ler açilmazdi , dengesiz ,tutarsiz bir yönetim
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    Larry (Gokhan Ersoy) 1 gün
    merhaba..
    Allah disinda soylediginiz herseye gram kadar inanmiyorum....kendiniz konusup kendinizi inandiriyorsunuz
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    hidrojennn (gizli yok) 1 gün
    o otobüse toplu bindiler resimleri çekip internete koydular dedi ibb. o duraktan 1 kişi bindi otobüs boştu dedi. mahkemye verdi ibb resmi yayınlayanları. otobüs kamera kayıtlarını istedi mahkeme. mahkemede o kişilerin ifadelerini aldı. o güzergahta oturan ve birbirinden bagımsız kişiler olduğu ortaya çıktı. dava düştü. not: akp oy vermiyorum. sadece halk tv izleyip, cumhuriyet ve sözcü okuyup olaylara sosyal medyadan baktılarınıza göre değerlendrmeyin. pendikte oturuyorum. 1 hafta kadar önce araba ile gitmeyim diye hem metro hemde otobüsü kullandım. çokta doluydu. otobiste koltukları ipstal ederken çapraz yapmayı bile akıl edememiş ibb. aynı sırayı iptal etmiş. ne zaman bu ülke akpli koyun ve chpli sıgırlardan kurtulur o zaman düzelir derim hep. hepsi ayrı bir troll çünkü.
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    Laazzz 1 gün
    Çocukların bu denli rahat sokakta i/parkta gezmeleri hiç doğru değil, bakın göreceksiniz vaka sayıları nasıl artacak.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 gün
    Hee diyin geçin.Kağıt üzerinde atıp tutuyorlar gerçek rakam değil bunlar
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 gün
    Bakanlığın herkese SMS atması lazım, internet izlemeyen, tv de haber izlemeyen, dikkate almayan kesim var. SMS den başka ulaşım nasıl olursa artık her türlü herkesi uyarmak lazım.
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 1 gün
    Bir Marmaray videosu gördüm, içim acıdı emeklere. Ne mesafe ne önlem vardı. Umarım yeni bir dalga gelmez.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün Giresunlufuk
    Valla öyle. Bir de eski akp'li milletvekillinin dünyadan haberi yok(artık eskiden de nasıl milletvekili olduysa) Kalkıp İbb'ye marmaray'ı gösterip laf sokmaya çalışmış. İbb'de Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, Marmaray ile iletişime geçmenizi rica ederiz. İyi günler dileriz diyerek kapak yapmış. Yani kendi akp'lerinin sorumluluğunda/yönetiminde marmaray. Ama durum rezalet. Akp'nin ulaştırma bakanlığı sınıfta kaldı yine.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün Giresunlufuk
    Hatta metin külünk denilen akp'li milletvekilli şu anda Twitter'da TT oldu. Marmaray'ı Akp'nin (TCDD - Ulaştırma Bakanlığı) işlettiği/yönettiğini bilmeyen akp'li, sözde İBB'yi eleştireceğim diye video çekti. Aslında Akp'ye laf soktuğundan haberi yoktu :D Altta da bazı diğer cahiller hemen atlamış, din iman, işte madem seçtiniz hak ettiğiniz gibi yönetilirsiniz falan deyip iyice rezil olmuşlar :D:D:D Millette evet hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz diye kapak etmiş. Gün geçmiyor ki kendilerini kazara ifşa etmesinler :D
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    8 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    7 etiket daha vaka tablosu vaka sayısı vefat sayısı Türkiye Haberleri fahrettin koca sağlık bakanlığı Bilim ve Teknoloji
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