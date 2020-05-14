Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs'a ilişkin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Yeni vaka ve yeni vefat sayısının 3 gündür benzer şekilde seyrettiğini görüyoruz.

Bugünkü yeni vaka sayısı 1635, yeni vefat sayısı 55 olarak açıklandı. Son 24 saatte 2315 kişi iyileşti, 34821 test yapıldı. Toplam test sayımızda 1,5 milyonu geçtik.

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Yoğun bakımdaki hasta sayısı 508, entube durumundaki hasta sayısı ise 508. İkisinin de azalışı sürüyor. Bakan Koca, bugünkü durumla ilgili olarak, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi görebilirsiniz.

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