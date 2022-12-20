Buick Electra E5 elektrikli SUV'un ilk resmi görselleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Buick, General Motors'un Ultium platformunu temel alan ilk elektrikli modeli Electra E5'i görücüye çıkardı. Çin'de SAIC-GM iştiraki tarafından üretilecek olan Buick Electra E5 aynı zamanda markanın yenilenen logosunu taşıyan ilk model olmasıyla öne çıkıyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında Electra-X konseptiyle ön gösterimi yapılan yeni Buick Electra E5, şirketin yeni "Pure" tasarım felsefesiyle geliştirilmiş. Markaya göre bu tasarım, "lüks, modern ve atletik" görünümü bir arada sunuyor.

Tasarıma baktığımızda, çıkıntılı burun kısmının üzerindeki ince LED gündüz farlarının elektrikli SUV'a sert bir görüntü kazandırdığını görmekteyiz. Ana aydınlatmalar ön tamponun kenarlarına dikey bir şekilde konumlandırılmış. Marka, farklı karşılama animasyonlarına sahip bu farları tasarlarken havacılıktan esinlendiklerini belirtiyor. Ortada ise ince hava girişlerinin ortasında geometrik desenlere sahip kapalı bir panel dikkat çekiyor.

Otomatik vitesli Dacia Jogger Hibrit Nisan'da Türkiye'ye gelecek 5 sa. önce eklendi

Buick Electra E5'in tan tarafında Michelin lastiklerle çevrili çift renkli alaşım jantlar ve gizli kapı kolları göze çarpıyor. Şarj girişi sol ön çamurluğun üzerinde bulunan araçta SUV modasının parçalarından olan siyah plastik eklentiler yerine gövde rengi detaylar tercih edilmiş. Geriye doğru eğim kazanan tavanı ve geniş arka omuz çizgisiyle dinamik ve kaslı bir görüntü kazanan modelin arka kısmında da boydan boya uzanan LED stoplar bulunuyor. Spoyler üzerindeki fren lambası da markanın yeni logosuna atıfta bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Ölçülere baktığımız zaman yeni Electra E5'in 4892 mm uzunluğa, 1905 mm genişliğe, 1665 mm yüksekliğe ve 2954 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu ölçüler, yine aynı platform üzerine yükselen Chevrolet Equinox EV ile neredeyse aynı fakat Buick logolu modelin kardeşine göre toplam uzunluk bakımından 57 mm fazlası bulunuyor.

Teknik detaylar henüz belli değil ancak Kasım ayında Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler ışığında tek motorlu seçeneğin 180 kW (241 hp) güç sunduğunu, 2570 kg kuru ağırlığa sahip olduğunu ve son hızın 180 km/s ile sınırlı olduğunu biliyoruz. İlerleyen süreçte ise daha fazla güç ve dört tekerlekten çekiş sunan iki motorlu versiyonun devreye alınması bekleniyor.

Yeni Electra E5, 2023'ün ilk yarısında satışa sunulacak.Geliştirilmiş Super Cruise ve yeni nesil Virtual Cockpit sistemi gibi özelliklerin bulunmasını beklediğimiz elektrikli SUV ile ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Buick Electra E5 elektrikli SUV'un resmi görselleri paylaşıldı