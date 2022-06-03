Çin'de satılacak Buick GL8 Century'nin arka bölümü küçük bir sinema salonu gibi

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Pek çok ülkede sahne ışıklarını SUV'lara kaptıran minivanlar Çin'de hala talep görüyor. Hal böyle olunca, Çin'e özel yeni modeller görmeye devam ediyoruz. Kısa süre önce elektrifikasyon süreci kapsamında logosunu güncelleyen Buick de bu kapsamda yeni GL8 Century modelini görücüye çıkardı.

Toplam uzunluğu 5.3 m, genişliği 1.98 m ve yüksekliği 1.86 m olan model, şirketin yeni tasarım dilini taşıyan ilk model olma özelliğine sahip. Bu sayede oldukça modern bir görünüm sunuyor. Ön tarafta yüksek burun kısmı, bumerang şeklindeki LED aydınlatmaları ve büyük panjuruyla dikkat çeken modelin çift tonlu dış renk teması da son derece dikkat çekici.

Öte yandan, asıl olay yeni GL8 Century'nin yaşam alanında karşımıza çıkıyor. Öyle ki arka bölümde küçük bir sinema salonu havası yaratılmış. Söz konusu alandaki koltukların eskiye göre daha geniş ve konforlu olduğu belirtiliyor. Başlıklara entegre hoparlörlere sahip Bose ses sistemi de yolcuların eğlencesinden sorumlu. Ön ve arka bölümü tamamen ayıran, adeta bir televizyon büyüklüğündeki ekran ise bu noktada en çok göze çarpan özellik oluyor.

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Arkadaki koltukların ortasında bir tablet ekran mevcut. Tüm ayarlar bu dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. "Katlanabilir akıllı ekran" olarak adlandırılan bu devasa panelin de normalde altındaki bölmede gizlendiği ve tabletteki tuşa basıldığında yuvasından çıkarak açıldığı ifade ediliyor.

Yeni Buick GL8 Century ile ilgili diğer bilgiler ve teknik detaylar henüz belli değil. Bu yılın sonunda satışa sunulacağı belirtilen araçla ilgili ilerleyen aylarda daha fazla bilgi paylaşılacaktır.

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Buick'in yeni aracı, yolculara küçük bir sinema salonu sunuyor