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    Çin'de satılacak Buick GL8 Century'nin arka bölümü küçük bir sinema salonu gibi

    Buick'in yeni tasarım diliyle geliştirilen minivan, arkadaki yolculara oldukça lüks özellikler sunmaya hazırlanıyor. Daha geniş ve konforlu koltuklar ile ortadaki büyük ekran bu özellikler arasında.
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    Buick'in yeni aracı, yolculara küçük bir sinema salonu sunuyor
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    Pek çok ülkede sahne ışıklarını SUV'lara kaptıran minivanlar Çin'de hala talep görüyor. Hal böyle olunca, Çin'e özel yeni modeller görmeye devam ediyoruz. Kısa süre önce elektrifikasyon süreci kapsamında logosunu güncelleyen Buick de bu kapsamda yeni GL8 Century modelini görücüye çıkardı.

    Toplam uzunluğu 5.3 m, genişliği 1.98 m ve yüksekliği 1.86 m olan model, şirketin yeni tasarım dilini taşıyan ilk model olma özelliğine sahip. Bu sayede oldukça modern bir görünüm sunuyor. Ön tarafta yüksek burun kısmı, bumerang şeklindeki LED aydınlatmaları ve büyük panjuruyla dikkat çeken modelin çift tonlu dış renk teması da son derece dikkat çekici.

    Öte yandan, asıl olay yeni GL8 Century'nin yaşam alanında karşımıza çıkıyor. Öyle ki arka bölümde küçük bir sinema salonu havası yaratılmış. Söz konusu alandaki koltukların eskiye göre daha geniş ve konforlu olduğu belirtiliyor. Başlıklara entegre hoparlörlere sahip Bose ses sistemi de yolcuların eğlencesinden sorumlu. Ön ve arka bölümü tamamen ayıran, adeta bir televizyon büyüklüğündeki ekran ise bu noktada en çok göze çarpan özellik oluyor.

    Arkadaki koltukların ortasında bir tablet ekran mevcut. Tüm ayarlar bu dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilebiliyor. "Katlanabilir akıllı ekran" olarak adlandırılan bu devasa panelin de normalde altındaki bölmede gizlendiği ve tabletteki tuşa basıldığında yuvasından çıkarak açıldığı ifade ediliyor.

    Yeni Buick GL8 Century ile ilgili diğer bilgiler ve teknik detaylar henüz belli değil. Bu yılın sonunda satışa sunulacağı belirtilen araçla ilgili ilerleyen aylarda daha fazla bilgi paylaşılacaktır.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    biembo 10 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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