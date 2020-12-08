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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca macera oyunu Drawn to Life: Two Realms, mobil cihazlar için yayınlandı

    Bulmaca macera ve platform oyunu Drawn to Life: Two Realms; iOS, Android, PC ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirdi. Oyun ücretli bir şekilde erişime açık.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Bulmaca macera oyunu Drawn to Life: Two Realms, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını 505 Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Digital Continue'un yaptığı bulmaca macera oyunu Drawn to Life: Two Realms; iOS, Android, PC ve Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirdi. 

    Ayrıca Bkz. "Çizgi film benzeri grafikleri olan bulmaca oyunu Angel (Cube World) mobil cihazlar için duyuruldu"

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    Serinin yeni oyunu Drawn to Life: Two Realms'ta iki dünya rasındaki gizemli bağlantıyı ve Shaow'un gizemini ortaya çıkarın. Ayrıca Mike ve arkadaşları kurtarın. Oyunu şu anda Google Play üzerinde 46,99 TL'ye, App Store üzerinde ise 36,99 TL'ye bulabilirsiniz.

    Oyun iOS cihazlarda 1.2 GB ve iOS 9.0 veya üst sürümünü gerektirir. iPhone 5S ve üzeri her cihazda oyunu oynayabilirsiniz. Android cihazlarda ise 375 MB ve Android 4.1 veya sonraki bir sürümü lullanıyor olmanız gerekli. 

    Oyuna ayrıca Steam ve Nintendo üzerinde de erişebileceğinizi hatırlatalım. 



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    lucifered 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Karantina döneminde çoklu oyuncu desteği sağlayan bu tür online platformlar ivme kazanmıştı zaten. Talep görmesine şaşırmadım
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