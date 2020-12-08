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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çizgi film benzeri grafikleri olan bulmaca oyunu Angel (Cube World) mobil cihazlar için duyuruldu

    Küp bir dünyada geçen, çizgi film benzeri grafikler sunan bulmaca oyunu Angel (Cube World); iOS, Android ve PC için duyuruldu. Ayrıca oyundan bir video paylaşıldı.
    2 hf.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Çizgi film benzeri grafikleri olan bulmaca oyunu Angel (Cube World) mobil cihazlar için duyuruldu
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dream Tech'in yaptığı bulmaca oyunu Angel (Cube World); iOS, Android ve PC için duyuruldu. 

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    Tamamen küplerden oluşan bu evrende Angel'ı kontrol edeceksiniz, dünyayı keşfedeceksiniz ve yeni küp varlıklarla tanışacaksınız. Oyunu oynaması oldukça kolay çünkü siz sadece gitmek istediğiniz yere dokunuyorsunuz, Angel gidiyor. Oynanışa dair daha fazla detay öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

    2019'dan bu yana oyun geliştiren Dream Tech, oyunun ne zaman yayınlanacağı net oalrak açıklanmadı. Önümüdeki yıl çıkması bekleniyor ve şubat ayından önce oyunun mobil cihazlarda çıkması bekleniyor. PC sürümü için bir açıklama mevcut değil. 

    Oyunun mobil platformda mağaza sayfaları da açılmadığı için ne yazık ki daha fazla detay bilinmiyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    punkek 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    cizgi film benzeri grafik nasil bir tanimdir ey editor lol
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