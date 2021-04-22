Bulmaca macera oyunu Sixit, iOS ve Android için erken erişime açıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Star Garden Games'in yaptığı bulmaca macera oyunu Sixit, mobil cihazlar için erken erişime açıldı.

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Sixit isimli oyunda ismi Pep olan memeli bir canlıyı kontrol ediyorsunuz. Oyunda yaklaşan ölümcül bir fırtınanın gizemini ve sebebini çözmeye çalışacaksınız. Bu fırtınayı durdurmazsanız tüm orman yok olacak. Tüm ormanın en zeki canlısı siz olduğunuz için de halkınız tarafından onlara yardım etmek ve kurtarmak için seçildiniz.

Oyunda ormanda gezerken birçok farklı yere gidebilecek ve evreni keşfedebileceksiniz. Ayrıca çeşitli aktivitelere de katılabileceksiniz. Oyunun kontrolleri de fazlasıyla basit.

Oyun şu anda Android cihazlar için Google Play üzerinde erken erişime açıldı. iOS cihazlar için de TestFlight uygulaması üzerinden indirilip denenebilir. TestFlight sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Google Play sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Sixit Star Garden Games Bulmaca Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://www.pocketgamer.com/articles/086448/sixit-is-a-mystery-puzzler-thats-currently-available-for-ios-and-android-in-early-access/

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