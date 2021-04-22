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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Longest Road'un mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı

    Melankolik bir yapıya sahip bağımsız macera oyunu The Longest Road on Earth, iOS ve Android cihazlar için çıkış tarihi açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    22 Nisan 2021, 00:45 (42 dk.)
    63
    7
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    The Longest Road'un mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı
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    Yayıncılığını Raw Fury'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Brainwash Gang ve TLR Games'in birlite yaptığı melankolik bir yapıya sahip olan macera oyunu The Longest Road on Earth mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu Machinika Museum, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı"

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    The Longest Road on Earth; iOS ve Android cihazlar için 20 Mayıs 2021'de çıkış yapacak. Oyun ayrıca PC için de çıkış yapacak. Ne yazık ki oyunun mobil mağaza sayfaları açılmadığı için fiyatı gibi detaylar bilinmiyor. Ancak oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

    The Longest Road on Earth, biribirinden farklı olan ancak sıradan bir hayatları olan dört farklı kişinin kısa öykülerine odaklanan bir hikayeye sahip. Oyunun fragmanından da anlayabileceğiniz gibi fazlasıyla melankolik bir yapıya sahip. Oyunda herhangi bir diyalog veya metin yok. Yaşanan olaylar tamamen sizin yorumunuz üzerine kurulu. 

    Oyunun müzikleri ise oyun için fazlasıyla önemli bir yere sahip. Beícoli'nin hazırladığı müzikler, oyunun atmosferi için fazlasıyla önemli. Oyun her yaştan insana hitap ediyor. Bir metin olmadığı için de herhangi bir dil bilmenize gerek kalmıyor. Oyun yaklaşık olarak 3 saatlik bir oynanış süresine sahip. 



    https://www.gematsu.com/2021/04/the-longest-road-on-earth-launches-may-20
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