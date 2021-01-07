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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade'e geliyor

    Bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay, yani 5 Şubat'ta Apple Arcade sistemine eklenecek. Oyunun detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
    3 gün
    855
    1
    1
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade'e geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Lykke Studios'un yaptığı bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade sistemine geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor"

    Apple'ın aylık abonelik servisi olan Apple Arcade'e yeni bir oyun ekleniyor: lumen.. Oyun 5 Şubat'ta Apple Arcade üyeleri için erişime açılacak. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 330 MB. Oyunun mağaza sayfasını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    https://apps.apple.com/tr/app/lumen/id1489903517#?platform=iphone

    Tanıtım Yazısı

    lumen.ışıkları, mercekleri ve aynaları kullanarak seviyeleri çözmen gereken, benzersiz işleyişe sahip bir bulmaca oyunu.

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    Kendini eski bir çatı arasında bulacak ve yüz yılı aşkın bir süre önce İskoçya'da yaşamış, kendi zamanının büyük bir mucidi olan Bayan Olivia McLumen'ın gizemli antika kutusunda keşfedeceksin. Bayan McLumen bu kutuda icatlarını senin eski haline getirmen için sakladı.

    İyi Tasarlanmış Yüzlerce Seviye

    Kolaydan zora doğru çeşitli seviyeleri çözmek için ışıkları, mercekleri ve aynaları kullan, lumen. aile dostudur ve her yaştan oyuncu için uygundur.

    Öğrenmesi Kolay Ustalaşması Zor

    Oyunu kavraması kolaydır ve cihazlar arası oyun kaydetmeye olanak tanıyan işlevi sayesinde herhangi bir Aplle cihazında kısa veya uzun oturumlarda istenildiği zaman oynanabilir.

    Güzel Grafikler, Müzik ve Ses Efektleri

    Özenle hazırlanmış1800 kutuda rahatlatıcı piyano ve saksafonun yarattığı büyüleyici atmosferin içine dal ve bunlara işlenmiş tüm küçük ayrıntıların keyfini sür.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    aztechsnk (Sinan K*) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    eskiden aargon vardı. özletti.
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