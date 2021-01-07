Bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade'e geliyor

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Lykke Studios'un yaptığı bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade sistemine geliyor.
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Apple'ın aylık abonelik servisi olan Apple Arcade'e yeni bir oyun ekleniyor: lumen.. Oyun 5 Şubat'ta Apple Arcade üyeleri için erişime açılacak. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 330 MB. Oyunun mağaza sayfasını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.
https://apps.apple.com/tr/app/lumen/id1489903517#?platform=iphone
Tanıtım Yazısı
lumen.ışıkları, mercekleri ve aynaları kullanarak seviyeleri çözmen gereken, benzersiz işleyişe sahip bir bulmaca oyunu.İlginizi Çekebilir Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, Apple Arcade'e eklendi
Kendini eski bir çatı arasında bulacak ve yüz yılı aşkın bir süre önce İskoçya'da yaşamış, kendi zamanının büyük bir mucidi olan Bayan Olivia McLumen'ın gizemli antika kutusunda keşfedeceksin. Bayan McLumen bu kutuda icatlarını senin eski haline getirmen için sakladı.
İyi Tasarlanmış Yüzlerce Seviye
Kolaydan zora doğru çeşitli seviyeleri çözmek için ışıkları, mercekleri ve aynaları kullan, lumen. aile dostudur ve her yaştan oyuncu için uygundur.
Öğrenmesi Kolay Ustalaşması Zor
Oyunu kavraması kolaydır ve cihazlar arası oyun kaydetmeye olanak tanıyan işlevi sayesinde herhangi bir Aplle cihazında kısa veya uzun oturumlarda istenildiği zaman oynanabilir.
Güzel Grafikler, Müzik ve Ses Efektleri
Özenle hazırlanmış1800 kutuda rahatlatıcı piyano ve saksafonun yarattığı büyüleyici atmosferin içine dal ve bunlara işlenmiş tüm küçük ayrıntıların keyfini sür.
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.