Bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade'e geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Lykke Studios'un yaptığı bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade sistemine geliyor.

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Apple'ın aylık abonelik servisi olan Apple Arcade'e yeni bir oyun ekleniyor: lumen.. Oyun 5 Şubat'ta Apple Arcade üyeleri için erişime açılacak. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 330 MB. Oyunun mağaza sayfasını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/lumen/id1489903517#?platform=iphone

Tanıtım Yazısı

lumen.ışıkları, mercekleri ve aynaları kullanarak seviyeleri çözmen gereken, benzersiz işleyişe sahip bir bulmaca oyunu.

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Kendini eski bir çatı arasında bulacak ve yüz yılı aşkın bir süre önce İskoçya'da yaşamış, kendi zamanının büyük bir mucidi olan Bayan Olivia McLumen'ın gizemli antika kutusunda keşfedeceksin. Bayan McLumen bu kutuda icatlarını senin eski haline getirmen için sakladı.

İyi Tasarlanmış Yüzlerce Seviye

Kolaydan zora doğru çeşitli seviyeleri çözmek için ışıkları, mercekleri ve aynaları kullan, lumen. aile dostudur ve her yaştan oyuncu için uygundur.

Öğrenmesi Kolay Ustalaşması Zor

Oyunu kavraması kolaydır ve cihazlar arası oyun kaydetmeye olanak tanıyan işlevi sayesinde herhangi bir Aplle cihazında kısa veya uzun oturumlarda istenildiği zaman oynanabilir.

Güzel Grafikler, Müzik ve Ses Efektleri

Özenle hazırlanmış1800 kutuda rahatlatıcı piyano ve saksafonun yarattığı büyüleyici atmosferin içine dal ve bunlara işlenmiş tüm küçük ayrıntıların keyfini sür.

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