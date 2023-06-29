Stardew Valley Apple Arcade’e ekleniyor

Stardew Valley+ 21 Temmuz’da Apple Arcade için çıkış yapacak
Apple, önümüzdeki ay Arcade platformuna Stardew Valley’i ekleyeceğini duyurdu. Bildiğiniz gibi Stardew Valley, tek kişi tarafından geliştirilen bir oyun ve indie sektörün en ilgi çeken ürünlerinden biri. Stardew Valley+ ismine sahip olacak Arcade versiyonu, orijinal oyundaki gibi 50 saatten fazla oynanış sunacak. Ayrıca oyunun bu versiyonu, mobile özel otomatik kaydetme ve farklı kontrol seçenekleri ekleyecek.
Yapımın iPhone ve iPad versiyonu App Store’da 109 TL fiyat etiketi ile satılmaya devam ancak Arcade aboneli oyuna iOS ve iPadOS sistemleri üzerinden ücretsiz erişebilecek. Yapımın Mac ve Apple TV platformlarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Terk edilmiş bir çiftliği tekrar hayata döndürme mücadelesi verdiren Stardew Valley, 21 Temmuz’da Arcade için yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D