Stardew Valley Apple Arcade’e ekleniyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda kendi oyun abonelik platformu Apple Arcade’i duyuran Cupertino bazlı Apple, önemli yapımlarla platformunu başarılı bir hale getirdi. Geçtiğimiz aylarda NBA 2K23 Arcade Edition, Jetpack Joyride 2 ve The Oregon Trail gibi yapımlar ile dikkat çeken platform, gelecek ay indie oyun sektörünün en önemli yapımlarından birine sahip olacak.

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Stardew Valley+ 21 Temmuz’da Apple Arcade için çıkış yapacak

Apple, önümüzdeki ay Arcade platformuna Stardew Valley’i ekleyeceğini duyurdu. Bildiğiniz gibi Stardew Valley, tek kişi tarafından geliştirilen bir oyun ve indie sektörün en ilgi çeken ürünlerinden biri. Stardew Valley+ ismine sahip olacak Arcade versiyonu, orijinal oyundaki gibi 50 saatten fazla oynanış sunacak. Ayrıca oyunun bu versiyonu, mobile özel otomatik kaydetme ve farklı kontrol seçenekleri ekleyecek.

Yapımın iPhone ve iPad versiyonu App Store’da 109 TL fiyat etiketi ile satılmaya devam ancak Arcade aboneli oyuna iOS ve iPadOS sistemleri üzerinden ücretsiz erişebilecek. Yapımın Mac ve Apple TV platformlarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Terk edilmiş bir çiftliği tekrar hayata döndürme mücadelesi verdiren Stardew Valley, 21 Temmuz’da Arcade için yayınlanacak.

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Apple Arcade için Stardew Valley duyuruldu