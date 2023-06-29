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    Anlık Bildirim

    Stardew Valley Apple Arcade’e ekleniyor

    Indie oyun sektörünün en başarılı oyunlarından Stardew Valley, yakında Apple’ın abonelik servisine eklenecek. Stardew Valley+ isimki yapım önümüzdeki ay Apple Arcade’e ekleniyor.
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    Apple Arcade için Stardew Valley duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda kendi oyun abonelik platformu Apple Arcade’i duyuran Cupertino bazlı Apple, önemli yapımlarla platformunu başarılı bir hale getirdi. Geçtiğimiz aylarda NBA 2K23 Arcade Edition, Jetpack Joyride 2 ve The Oregon Trail gibi yapımlar ile dikkat çeken platform, gelecek ay indie oyun sektörünün en önemli yapımlarından birine sahip olacak.

    Stardew Valley+ 21 Temmuz’da Apple Arcade için çıkış yapacak

    Apple, önümüzdeki ay Arcade platformuna Stardew Valley’i ekleyeceğini duyurdu. Bildiğiniz gibi Stardew Valley, tek kişi tarafından geliştirilen bir oyun ve indie sektörün en ilgi çeken ürünlerinden biri. Stardew Valley+ ismine sahip olacak Arcade versiyonu, orijinal oyundaki gibi 50 saatten fazla oynanış sunacak. Ayrıca oyunun bu versiyonu, mobile özel otomatik kaydetme ve farklı kontrol seçenekleri ekleyecek.

    Yapımın iPhone ve iPad versiyonu App Store’da 109 TL fiyat etiketi ile satılmaya devam ancak Arcade aboneli oyuna iOS ve iPadOS sistemleri üzerinden ücretsiz erişebilecek. Yapımın Mac ve Apple TV platformlarına gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil. Terk edilmiş bir çiftliği tekrar hayata döndürme mücadelesi verdiren Stardew Valley, 21 Temmuz’da Arcade için yayınlanacak.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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