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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu Lyxo mobil cihazlar için yayınlandı

    Işığın yönü ile oynadığınız bulmaca türündeki mobil oyun Lyxo, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    26 Şubat 2021, 23:59 (Güncellendi, 27 Şubat, 00:29)
    395
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca oyunu Lyxo mobil cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Emoak olarak da bilinen bağımsız geliştirici Tobias Sturn'un yeni bulmaca oyunu Lyxo, mobil cihazlar için yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde"

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    Lyxo, şu anda iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden erişilebilir durumda. 175 MB'lık boyutu olan oyun App Store'da 27,99 TL'ye, Google Play'de ise 30,99 TL'ye satılıyor. Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Lyx‪o‬ Lyx‪o‬ Lyx‪o‬ Lyx‪o‬ Tobias Sturn Oyunlar ₺27,99 174.6 MB

    Lyxo Lyxo Lyxo Lyxo Emoak Simülasyon ₺30,99 39M

    Tanıtım Yazısı

    Lyxo sizi ışığın büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. Karanlığı keşfetmek için ışınları kullanın, engellerden kaçının, yeni ışık kaynakları yaratın, renkleri bir araya getirin ve böylece hedeflerinizin aydınlanmasını sağlayın.
    87 bölüm boyunca renklerin, ışığın ve gölgelerin nefes kesen dünyasında yolculuk edeceksiniz. Karşınıza çıkan sıradışı sorunlar ve onların çözümleri sizi şaşırtacak.

    Özellikler:

    • Yenilikçi yeni oyun mekanikleri
    • 87 el yapımı bölüm
    • Keyifli, çekici ve farklı pek çok engel
    • Çarpıcı, hoş ve net görseller
    • Bauhaus’tan ilham alınarak tasarlanmış derinliği olan minimalist tasarımlar


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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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