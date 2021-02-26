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Emoak olarak da bilinen bağımsız geliştirici Tobias Sturn'un yeni bulmaca oyunu Lyxo, mobil cihazlar için yayınlandı.

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Lyxo, şu anda iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden erişilebilir durumda. 175 MB'lık boyutu olan oyun App Store'da 27,99 TL'ye, Google Play'de ise 30,99 TL'ye satılıyor. Oyunun mağaza sayfalarını, tanıtım yazısını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Lyx‪o‬ Tobias Sturn Oyunlar ₺27,99 174.6 MB

Lyxo Emoak Simülasyon ₺30,99 39M

Tanıtım Yazısı

Lyxo sizi ışığın büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkaracak. Karanlığı keşfetmek için ışınları kullanın, engellerden kaçının, yeni ışık kaynakları yaratın, renkleri bir araya getirin ve böylece hedeflerinizin aydınlanmasını sağlayın.

87 bölüm boyunca renklerin, ışığın ve gölgelerin nefes kesen dünyasında yolculuk edeceksiniz. Karşınıza çıkan sıradışı sorunlar ve onların çözümleri sizi şaşırtacak.

Özellikler:

Yenilikçi yeni oyun mekanikleri

87 el yapımı bölüm

Keyifli, çekici ve farklı pek çok engel

Çarpıcı, hoş ve net görseller

Bauhaus’tan ilham alınarak tasarlanmış derinliği olan minimalist tasarımlar

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