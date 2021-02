Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde

Tam Boyutta Gör

Dün akşam düzenlenen PlayStation sunumu State of Play'de Square Enix, PlayStation 5 için Final Fantasy VII Remake Intergade duyurusunu yaptı. Duyurunun hemen ardından da mobil cihazlar için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu"

İlginizi Çekebilir

Pathologic serisinin geliştiricisinden hikaye odaklı mobil oyun: Know by Heart

Final Fantasy VII: The First Soldier

iOS ve Android cihazlar için duyurulan Final Fantasy VII: The First Soldier, bu yıl içerisinde yayınlanacak. Battle royale türündeki Final Fantasy VII: The First Soldier, Final Fantasy VII'deki olaylardan hemen önce Midgar'da geçiyor. Oyunda hayatta kalmak ve için yeteneğinizi ve sihrinizi kullanacaksınız.

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Final Fantasy VII: Ever Crisis de aynı şekilde iOS ve Android cihazlar için duyuruldu ancak çıkış tarihi 2022. Final Fantasy VII: Ever Crisis, diğer oyunun aksine tek kişilik bir deneyim sunacak. Soldier'a odaklanacak olan hikaye Final Fantasy VII Remake'in yazarı Kazushige Nojima tarafından yazılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.