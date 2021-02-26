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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde

    Dün gece düzenlenen State of Play sunumunun ardından Square Enix iki farklı Final Fantasty VII daha duyurdu. İki oyun da mobil cihazlar için duyuruldu.
    26 Şubat 2021, 17:30 (11 sa.)
    474
    1
    3
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde
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    Dün akşam düzenlenen PlayStation sunumu State of Play'de Square Enix, PlayStation 5 için Final Fantasy VII Remake Intergade duyurusunu yaptı. Duyurunun hemen ardından da mobil cihazlar için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State, mobil cihazlar için duyuruldu"

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    Final Fantasy VII: The First Soldier 

    iOS ve Android cihazlar için duyurulan Final Fantasy VII: The First Soldier, bu yıl içerisinde yayınlanacak. Battle royale türündeki Final Fantasy VII: The First Soldier, Final Fantasy VII'deki olaylardan hemen önce Midgar'da geçiyor. Oyunda hayatta kalmak ve için yeteneğinizi ve sihrinizi kullanacaksınız.

    Final Fantasy VII: Ever Crisis

    Final Fantasy VII: Ever Crisis de aynı şekilde iOS ve Android cihazlar için duyuruldu ancak çıkış tarihi 2022. Final Fantasy VII: Ever Crisis, diğer oyunun aksine tek kişilik bir deneyim sunacak. Soldier'a odaklanacak olan hikaye Final Fantasy VII Remake'in yazarı Kazushige Nojima tarafından yazılıyor. 



    Kaynakça https://www.gematsu.com/2021/02/battle-royal-action-game-final-fantasy-vii-the-first-soldier-announced-for-ios-android https://www.gematsu.com/2021/02/final-fantasy-vii-ever-crisis-announced-for-ios-android Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel
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    TITAN (S K) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    mobilden oyun oynayan da ne bileyim
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    S Steelo 11 sa. ( Mesaj Silindi ) TITAN
    Gaydir.
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