Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde

Dün akşam düzenlenen PlayStation sunumu State of Play'de Square Enix, PlayStation 5 için Final Fantasy VII Remake Intergade duyurusunu yaptı. Duyurunun hemen ardından da mobil cihazlar için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu.
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Final Fantasy VII: The First Soldier
iOS ve Android cihazlar için duyurulan Final Fantasy VII: The First Soldier, bu yıl içerisinde yayınlanacak. Battle royale türündeki Final Fantasy VII: The First Soldier, Final Fantasy VII'deki olaylardan hemen önce Midgar'da geçiyor. Oyunda hayatta kalmak ve için yeteneğinizi ve sihrinizi kullanacaksınız.
Final Fantasy VII: Ever Crisis
Final Fantasy VII: Ever Crisis de aynı şekilde iOS ve Android cihazlar için duyuruldu ancak çıkış tarihi 2022. Final Fantasy VII: Ever Crisis, diğer oyunun aksine tek kişilik bir deneyim sunacak. Soldier'a odaklanacak olan hikaye Final Fantasy VII Remake'in yazarı Kazushige Nojima tarafından yazılıyor.
Kaynakça https://www.gematsu.com/2021/02/battle-royal-action-game-final-fantasy-vii-the-first-soldier-announced-for-ios-android https://www.gematsu.com/2021/02/final-fantasy-vii-ever-crisis-announced-for-ios-android Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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