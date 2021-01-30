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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Popüler kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlara geliyor

    Daha öncesinde Nintendo Switch, iOS, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanan popüler oyun Slay the Spire Android cihazlara geliyor.
    42 dk.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Popüler kart oyunu Slay the Spire, Android cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını Humble Games'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Mega Crit Games'in yaptığı roguelike kart oyunu Sly the Spire, Android cihazlara geliyor.

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    Daha öncesinde Nintendo Switch, iOS, PlayStation 4, Xbox One ve PC gibi paltformlar için çıkış yapmış olan Slay the Spire, 3 Şubat'ta Android cihazlar için çıkış yapacak. Yayıncı şirketin oyun için yaptığı Twitter paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz. Oynanışa dair de daha fazla fikir sahibi olabilirsiniz.

    Ne yazık ki şu anda oyunun Google Play mağazası açılmış değil ancak App Store hesabına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun iOS'taki fiyatı 89,99 TL. Android tarafında da büyük bir ihtimalle yakın bir fiyat olacaktır.

    Tanıtım Yazısı

    Yapabileceğimiz en iyi tek kişilik deste yaratma oyununu oluşturmak için kart ve Roguelike türü oyunları birleştirdik. Benzersiz bir deste oluşturun, acayip yaratıklarla karşılaşın, muazzam güçlere sahip kalıntıları keşfedin, ve Spire'ı katledin!

    Özellikler

    • Dinamik Deste Yaratma: Kartlarınızı akıllıca seçin! Spire'a her tırmanmaya çalıştığınızda, destenize eklemeniz için çıkan yüzlerce kartı keşfedin. Birlikte verimli çalışan kartları seçerek düşmanları öldürün ve en tepeye ulaşın.
    • Sürekli Değişen Bir Spire: Spire'da başladığınız her yeni macera farklı düzenlere sahiptir. Riskli veya güvenli bir yol seçin, farklı düşmanlarla karşılaşın, farklı kartlar seçin, farklı kalıntılar keşfedin, ve hatta farklı Boss'larla savaşın!
    • Keşfedilecek Güçlü Kalıntılar: Kalıntı olarak bilinen güçlü eşyalar tüm Spire boyunca bulunabilir. Bu kalıntılar, güçlü etkileşimleri sayesinde destenizi aşırı düzeyde geliştirebilir. Fakat dikkat, bir kalıntı elde etmek size sadece altından daha fazlasına mal olabilir...


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    Pilotsuz helikopter havalandı

    C
    Cyrex_

    napim

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    9 saat önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    10 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 gün önce
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
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