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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars, mobil cihazlar için duyuruldu

    NBA'in yeni yıldızlarından Ja Morant'ın yer aldığı bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Mart 2021, 23:30 (2 sa.)
    154
    5
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars, mobil cihazlar için duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Netmarble ve Kung Fu Factory'nin yaptığı bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars mobil cihazlar için duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu Poly Vita, iOS için yayınlandı"

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    2019 - 2020 sezonunda yılın en iyi çaylağı seçilen Ja Morant'ın da bulunduğu NBA Ball Stars; kaliteli grafikler, kolay kontroller ve tempolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen süreçte oyuna birçok NBA yıldızı daha eklenecek ve bu şekilde oyunun popülerliği de hızla artacaktır.

    Oyuna kendi NBA takımınızı oluşturarak başlayacaksınız ve ardından çözdüğünüz bulmacalar, yerine getirdiğiniz görevler ile birlikte kadronuzu yenileyecek ve geliştireceksiniz. Geliştirici oyunu tüm NBA severler ve bulmaca oyunu severler için geliştirildiğini söylüyor.

    Oyun şu anda buradaki sayfada ön kayıta açılmış durumda. iOS veya Android cihazınız için ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ne yazık ki şu an için oyunun çıkış tarihi belli değil. Oyunun duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



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    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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