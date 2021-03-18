Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Netmarble ve Kung Fu Factory'nin yaptığı bulmaca tabanlı basketbol oyunu NBA Ball Stars mobil cihazlar için duyuruldu.
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2019 - 2020 sezonunda yılın en iyi çaylağı seçilen Ja Morant'ın da bulunduğu NBA Ball Stars; kaliteli grafikler, kolay kontroller ve tempolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen süreçte oyuna birçok NBA yıldızı daha eklenecek ve bu şekilde oyunun popülerliği de hızla artacaktır.
Oyuna kendi NBA takımınızı oluşturarak başlayacaksınız ve ardından çözdüğünüz bulmacalar, yerine getirdiğiniz görevler ile birlikte kadronuzu yenileyecek ve geliştireceksiniz. Geliştirici oyunu tüm NBA severler ve bulmaca oyunu severler için geliştirildiğini söylüyor.
Oyun şu anda buradaki sayfada ön kayıta açılmış durumda. iOS veya Android cihazınız için ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ne yazık ki şu an için oyunun çıkış tarihi belli değil. Oyunun duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
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Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?