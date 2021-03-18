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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu Poly Vita, iOS için yayınlandı

    Monument Valley'den esinlenen bulmaca oyunu Poly Vita, App Store üzerinden iOS cihazlar için yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    18 Mart 2021, 02:30 (10 sa.)
    396
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    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca oyunu Poly Vita, iOS için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Alejandro Zielinsky'nin yaptığı bulmaca oyunu Poly Vita iOS cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Strateji tabanlı hayatta kalma oyunu The Walking Dead: Survivors, mobil cihazlar için duyuruldu"

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    Monument Valley'den esinlenen Poly Vita'nın her bölümünde amaç, size verilen parçaları tamamlayarak karakterinize bir yol çizmek. Toplamda 30 farklı bölüm bulunuyor ve geliştirici her birinin birbirinden farklı deneyim sunacağını vaat ediyor. Ayrıca oyunun hoş bir tasarıma sahip olduğunu da eklemek gerek. Son olarak oyunun müzikleri de piyano ağırlıklı ve oyuna özel tasarlanmış.

    Poly Vita şu anda App Store üzeridne 27,99 TL'ye erişime açılmış durumda.  Ayrıca oyun için bir de premium versiyon bulunuyor. Oyunun boyutu 108 MB. Mağaza sayfasını ve oyunun videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Poly Vit‪a‬ Poly Vit‪a‬ Poly Vit‪a‬ Poly Vit‪a‬ Alejandro Zielinsky Oyunlar ₺27,99 109.5 MB



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A aysensS 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    28TL lik oyun değil
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    danlabilic (Danla Bilic) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    uyduruk
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