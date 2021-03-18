Bulmaca oyunu Poly Vita, iOS için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Alejandro Zielinsky'nin yaptığı bulmaca oyunu Poly Vita iOS cihazlar için yayınlandı.

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Monument Valley'den esinlenen Poly Vita'nın her bölümünde amaç, size verilen parçaları tamamlayarak karakterinize bir yol çizmek. Toplamda 30 farklı bölüm bulunuyor ve geliştirici her birinin birbirinden farklı deneyim sunacağını vaat ediyor. Ayrıca oyunun hoş bir tasarıma sahip olduğunu da eklemek gerek. Son olarak oyunun müzikleri de piyano ağırlıklı ve oyuna özel tasarlanmış.

Poly Vita şu anda App Store üzeridne 27,99 TL'ye erişime açılmış durumda. Ayrıca oyun için bir de premium versiyon bulunuyor. Oyunun boyutu 108 MB. Mağaza sayfasını ve oyunun videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Poly Vit‪a‬ Alejandro Zielinsky Oyunlar ₺27,99 109.5 MB

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