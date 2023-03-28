Tam Boyutta Gör Burger King, kripto ödeme yöntemlerine yönelik bir hamlede bulundu. Paris’teki Burger King restoranlarına Alchemy Pay ve Binance Pay ile ödeme kabul eden, Instpower isimli taşınabilir şarj cihazı makinelerini kurdu.

Burger King’in kripto para ile ödeme kabul etme adımı, kripto para dünyasında büyük ilgiyle karşılandı. 14.000 den fazla yerde şarj hizmetleri sunan Instpower, Burger King’in Paris restoranlarında böyle bir sistem sunmasıyla kendi sektöründe daha da ön plana çıktı.

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Alchemy Pay‘den yapılan açıklamada kullanıcılar, akıllı telefon, laptop, tablet gibi taşınabilir cihazlarını kripto ile ödeme yaparak şarj edebilecek.

Singapur merkezli ödeme ağ geçidi Alchemy Pay, ülkedeki kripto kullanıcılarına düşük maliyetli havaleler sunmak için Endonezya’da yerel bir fintech ile ortaklık kurmuştu. Alchemy Pay, kripto para ödemeleri için ilk hibrit satıcı ödeme kabul sistemini 2021 yılında başlatmıştı. Alchemy Pay, ödeme yöntemini kolaylaştırmak için Binance Pay ile ortaklık kurdu.

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Burger King'den kripto para ile ödeme hamlesi