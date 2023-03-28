Burger King'den kripto para ile ödeme hamlesi

Burger King’in kripto para ile ödeme kabul etme adımı, kripto para dünyasında büyük ilgiyle karşılandı. 14.000 den fazla yerde şarj hizmetleri sunan Instpower, Burger King’in Paris restoranlarında böyle bir sistem sunmasıyla kendi sektöründe daha da ön plana çıktı.
Alchemy Pay‘den yapılan açıklamada kullanıcılar, akıllı telefon, laptop, tablet gibi taşınabilir cihazlarını kripto ile ödeme yaparak şarj edebilecek.
Singapur merkezli ödeme ağ geçidi Alchemy Pay, ülkedeki kripto kullanıcılarına düşük maliyetli havaleler sunmak için Endonezya’da yerel bir fintech ile ortaklık kurmuştu. Alchemy Pay, kripto para ödemeleri için ilk hibrit satıcı ödeme kabul sistemini 2021 yılında başlatmıştı. Alchemy Pay, ödeme yöntemini kolaylaştırmak için Binance Pay ile ortaklık kurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)