Mitsubishi, yeni kompakt SUV konsepti XFC'yi tanıttı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Geçen ay Renault Captur temelli yeni ASX'i tanıtan Mitsubishi, bu kez kendi imzasını taşıyan bir konsept ile karşımızda. XFC adı verilen küçük crossover konsepti, 2023'te Asya pazarlarında satışa sunulması planlanan yeni modele ilk bakış niteliği taşıyor.

Dış tasarım

Yeni Mitsubishi XFC, kompakt gövdesine rağmen motor kaputu, geniş çamurlukları ve yüksek omuz çizgisiyle kaslı bir görüntü çiziyor. Konseptin ön ve arkasındaki ışık imzası aynı. L şekilli LED farlar alt kısımdaki yatay şeritlerle birleşirken tampon kısmında da altıgen ışıklar göze çarpıyor. Logonun altında da altıgen şekilli pullara sahip kapalı bir panel bulunuyor.

Profilden bakıldığında sportif görüntü çizen Mitsubishi XFC konseptinde geleneksel yan aynalar yerine kameralar kullanılmış. Sarı renkli kaliperler 20 inçlik beş kollu büyük jantların ardından kendini belli ederken kapıların altındaki altıgen detaylar da öndeki panelle güzel bir bütünlük sağlıyor. Aslına bakılırsa konsept bu haliyle birkaç detay dışında üretime hazır görünüyor.

İç tasarım

Tam Boyutta Gör Mitsubishi XFC konseptinin yaşam alanı da oldukça şık ve sade bir görünüme sahip. Üç kollu direksiyonun hemen arkasında otomotivde moda haline gelen bitişik ekran yerleşimi tercih edilmiş. Bunun dışında klima kontrollerinin de orta konsolda yer alan ayrı bir panelden yapıldığı görülüyor. Parlak siyah ve metalik renklerle ortama farklı bir hava katan yüzer orta konsolda ayrıca vites kontrolcüsü de dikkat çekiyor. Ön koltuklar da özellikle sarı renkli detaylarıyla can yeleği giymiş gibi görünüyor.

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Söz konusu konsept, belirtildiği üzere kompakt bir araç olmasına rağmen arka taraftaki diz mesafesi yeterli görünüyor. Bunda ön koltuk sırtlarının içe doğru girintili olmasının da payı büyük. Üstelik zemin tamamen düz olduğu için ortada oturan kişinin de rahat edeceği izlenimi veriyor. Orta konsolun gerisinde arkadaki yolcular için de kontrollerin sunulduğu görülürken kabini daha ferah kılan cam tavan da tasarım unsurları arasında yer alıyor.

Teknik özellikler henüz belli olmamakla birlikte XFC'nin üretim versiyonunun ani sağanak yağış durumunda güvenli sürüş için 'Islak' sürüş modu sunan ilk Mitsubishi olacağını biliyoruz. Sunulan diğer modlar da Normal, Çakıl ve Çamur olacak.

Yeni Mitsubishi XFC konseptinin üretim versiyonu en geç 2024'ün mart ayına kadar Asya ülkelerinde satışa sunulmuş olacak. Eğer sevilen bir model olursa diğer pazarlara açılması da mümkün. Ancak kuvvetle muhtemel Avrupa pazarına gelmeyecektir.

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Yeni Mitsubishi XFC kompakt SUV konsepti tanıtıldı