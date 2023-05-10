Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Makyajlı Hyundai i20'nin resmi görselleri paylaşıldı

    Makyajlı Hyundai i20, iç ve dış tasarımında yapılan ufak kozmetik dokunuşların yanı sıra yeni renk seçenekleri, jant tasarımları ve güncellenen teknolojileri ile bu yıl içerisinde satışa sunulacak.
    5
    makyajlı hyundai i20 ön tasarım Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda güncellenen tasarımıyla yollara çıkacak makyajlı Hyundai i20'nin fotoğrafları paylaşıldı. Makyajlanan otomobilin güvenlik ve "sınıfının en iyisi" bağlantı özellikleri, B segmentine şık bir alternatif sunuyor.

    Yeni Hyundai i20'de zarif ve sportif tasarım

    Yeni Hyundai i20, şık ve modern bir dış görünüme sahip. Ön tamponun yeni şekli ve deseni, sportif radyatör ızgarasıyla birleşerek dikkat çekici bir görsellik oluşturuyor. Sportif unsurlarla zarif bir görünüm oluşturmak için geliştirilen bir diğer kısım ise arka tampon. Yeniden tasarlanmış bu arka tampona Z şeklindeki LED stop lambaları eşlik ediyor. Hyundai i20, yeni tasarlanmış 16 ve 17 inç jantlarıyla da dinamik görüntüsünü destekliyor.

    Yenilenen i20'nin tasarımı, hem dış hem de iç mekânda orantı, mimari, stil ve teknolojiyi uyumlu hale getiren duygusal ve dinamik stiliyle dikkat çekiyor. Model, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde sportif duruşunu koruyor. Bu özellikler, hava direncini düşürerek aracın aerodinamiğini de geliştiriyor.

    makyajlı hyundai i20 arka tasarım Tam Boyutta Gör
    Dinamik tasarımı ve aerodinamik özellikleri sayesinde üstün bir yol tutuşa sahip olan i20, yakıt verimliliğinde de oldukça başarılı. Yeni i20, kompakt B segmenti boyutlarıyla kullanıcılarına oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. Bunun yanı sıra arka koltuklar dik konumdayken 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Arka koltuklar yatırıldığında da bu hacim 1.165 litreye kadar çıkıyor.

    Hyundai ürün yelpazesine eklenen bu yeni model, sekiz gövde rengi ve isteğe bağlı siyah tavanla sunuluyor. Mevcut renklere eklenen yeni Metalik Sarı, Gri ve Meta Mavi, makyajlı i20’nin yeni özellikleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda sürücünün ve yolcuların ruh halini yeniden canlandırması için de kokpitin bazı bölümlerinde sarı renge yer verilmiş. 

    Güncellenen teknolojiler

    Makyajlı Hyundai i20, araç içi deneyimini yolcular için daha da kolay hale getiren en son bağlantı özellikleriyle birlikte geliyor. Hyundai i20, standart 4,2 inç LCD ekran, USB type-C, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve Over-the-Air (OTA) harita güncellemeleri ile donatılıyor.

    makyajlı hyundai i20 iç tasarım Tam Boyutta Gör
    Makyajlı model, isteğe bağlı olarak 10,25 inç gösterge, 10,25 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve en gelişmiş Bluelink telematik güncellemesini de sunuyor.  Hyundai Smart Sense güvenlik özellikleri de artık standart. Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA) şimdi bisikletlileri de içeriyor. FCA, öndeki araçlarla mesafeyi algılayarak olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasını sağlıyor.

    Arka Çapraz Trafik Asistanı (RCCA), arkadaki ve yandaki araçlarla olası çarpışma riski algıladığında park yerinden geri geri çıkarken otomatik fren uyguluyor. Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA), sağ veya sol şeritte bir araç algılandığında dikiz aynalarında beliren görsel uyarıları kullanıyor. Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleyici (NSCC) ise otoyollardaki virajları veya düzlükleri tahmin etmek için aracın navigasyon sistemini kullanıyor ve daha güvenli sürüş için hızı ayarlıyor. 

    Sürücüler için akıllı bir seçim olan yeni i20, zarif ve sportif bir tasarım arayanların ilgisini çekecek. Yenilenen model, daha iyi araç içi aydınlatma için mevcut ampullerini LED teknolojisiyle değiştiriyor ve çok renkli ortam ışıklarına kavuşmuş oluyor. Böylece i20, iç aydınlatmanın rengini yolcuların ruh hallerine göre ayarlayabiliyor. Araçta üstün bir müzik keyfi için de BOSE Premium ses sistemine yer veriliyor.

    Yeni i20'nin üretimine 2023'ün üçüncü çeyreğinde Hyundai'nin İzmit’teki fabrikasında başlanacak ve daha sonra Avrupa ve Türkiye’de eş zamanlı olarak satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 10 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Sleeper +224 VS18 +205 ahmetkaraci +114 Mitakcan34 +98 BraveHeart +96 E_Y_B_H_P_T +96 stableRevulation +90 rakanishu +83 Krone +82 Omnixius +75
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    81 Kişi Okuyor (14 Üye, 67 Misafir) 16 Masaüstü 65 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3368 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Hyundai, hyundai i20 ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,9b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı334b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    youtube shorts kapatma en iyi egzama doktoru fifa 23 hesap satın al steam kart düşürmelik oyunlar 2.bodrum kat ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız