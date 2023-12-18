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    Bütçe amiral gemisi: Oppo Find X7 serisinin tasarımı ve özellikleri netleşti

    Yaklaşmakta olan Oppo Find X7, X7 Pro ve X7 Ultra artık netleşmeye başladı. Son olarak akıllı telefonların tasarımı ve özellikleri belli oldu. İşte detaylar... 
    Bütçe amiral gemisi! Oppo Find X7'nin tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi telefonları ile adından sıkça söz ettriren Oppo, çok yakında Find X7 serisini duyuracak. Kaçıranlar için Find X7 ve X7 Pro'nun bazı özellikleri, daha önce doğrulanmıştı. Son olarak Oppo Find X7 serisine ait olduğu söylenen bazı yeni fotoğraflar internete sızdırıldı. İşte beklenen özellikler ve daha fazlası

    Oppo Find X7'nin tasarımı ve özellikleri belli oldu

    Yayınlanan görüntülere göre Oppo Find X7 Pro ve Ultra, dört sensörün bulunduğu sekizgen bir kamera modülüne sahip olacak. Ailenin temel modeli olan Find X7 ise, çoğunlukla selefine benziyor. Buna göre dikey düzlemde üç sensörün bulunduğu dairesel bir kamera adası tercih edilmiş. 

    Bütçe amiral gemisi! Oppo Find X7'nin tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Detaylara gelirsek Oppo Find X7, 50 MP ultra geniş kamera ve 64 MP OmniVision OV64B periskop telefoto ile birlikte 50 MP Sony LYT-808 birincil sensöre sahip olacak. Cihazın ön tarafında, eğer görseller dikkate alınırsa, 120Hz yenileme hızına sahip olacağı iddia edilen kavisli bir ekran eşlik edecek.

    Find X7'nin MediaTek Dimensity 9300 yonga setinin yanı sıra 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına sahip olması bekleniyor. Kutusundan ise, 100W hızlı şarj kapasitesine sahip 5.000 mAh pil ve Android 14 ile çıkacak.

    Find X7 Pro'ya güç verecek kamera sensörleri henüz netleşmedi. Ancak mevcut raporlar, çift periskop lense sahip olacağı yönünde. Bu doğrultuda arka 1 inç boyutlarında 50 MP Sony LYT 900 birincil, 50MP ultra geniş açı 2,7x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 890 ve 6x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 858 periskop sensörleri bulunacak.

    Amiral gemisi telefonun 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan BOE X1 veya E7 AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması muhtemel. Oppo Find X7 ve X7 Pro'nun 10 Şubat tarihine kadar piyasaya çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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