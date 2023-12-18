Bütçe amiral gemisi: Oppo Find X7 serisinin tasarımı ve özellikleri netleşti

Oppo Find X7'nin tasarımı ve özellikleri belli oldu
Yayınlanan görüntülere göre Oppo Find X7 Pro ve Ultra, dört sensörün bulunduğu sekizgen bir kamera modülüne sahip olacak. Ailenin temel modeli olan Find X7 ise, çoğunlukla selefine benziyor. Buna göre dikey düzlemde üç sensörün bulunduğu dairesel bir kamera adası tercih edilmiş.
Find X7'nin MediaTek Dimensity 9300 yonga setinin yanı sıra 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına sahip olması bekleniyor. Kutusundan ise, 100W hızlı şarj kapasitesine sahip 5.000 mAh pil ve Android 14 ile çıkacak.
Find X7 Pro'ya güç verecek kamera sensörleri henüz netleşmedi. Ancak mevcut raporlar, çift periskop lense sahip olacağı yönünde. Bu doğrultuda arka 1 inç boyutlarında 50 MP Sony LYT 900 birincil, 50MP ultra geniş açı 2,7x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 890 ve 6x optik yakınlaştırmalı 50 MP Sony IMX 858 periskop sensörleri bulunacak.
Amiral gemisi telefonun 120Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan BOE X1 veya E7 AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alması muhtemel. Oppo Find X7 ve X7 Pro'nun 10 Şubat tarihine kadar piyasaya çıkması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.