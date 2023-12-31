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    Lansmana sayılı günler kala Oppo Find X7'nin uygulamalı videoları sızdırıldı

    4 Ocak'ta piyasaya sürülecek olan Oppo Find X7'nin lansmana sayılı günler kala uygulamalı videoları ortaya çıktı. İşte Find X7'nin beklenen özellikleri ve videosu:
    Oppo Find X7'nin uygulamalı videoları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Oppo, 8 Ocak'ta Find X7 ve X7 Ultra'dan oluşan Find X7 serisini Çin'de piyasaya sürecek. Daha önce bu cihazların tasarımı ortaya çıkmıştı. Ancak yakın bir zamanda Find X7'nin ön ve arka görünümünü gösteren birkaç uygulamalı video Weibo'da ortaya çıktı.

    İşte Find X7'nin uygulamalı videosu:

    Lansmana sayılı günler kala Find X7'nin uygulamalı videosunun ortaya çıkması oldukça şaşırttı. Aşağıdaki videoda da görüldüğü üzere Dimensity 9300'den güç alması beklenen Find X7, Sea and Sky, Desert Moon Silver, Smokey Purple ve Starry Sky Black olmak üzere dört renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

    12 GB ve 16 GB RAM ile birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama ile satışa sunulması beklenen cihaz, önceki raporlara göre 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç OLED panele sahip olacak. LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama ve 100W şarj ddestekli 5.000mAh batarya bulunacak cihaz, 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

    Arka tarafta ise 50 megapiksel Sony LYT-808 birincil sensör, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş sensör ve 3x yakınlaştırmalı 64 megapiksel OmniVision OV64B periskop lesnten oluşan üçlü kamera ünitesi yer alacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 22 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    clio sport tourer joy 1.5 dci 75 bg yorum kulağın içinde çıkan sivilce allahın tokadıdır skoda octavia 48 volt hatası oto tuş termostat açık kalırsa ne olur

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