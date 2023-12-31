Lansmana sayılı günler kala Oppo Find X7'nin uygulamalı videoları sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Oppo, 8 Ocak'ta Find X7 ve X7 Ultra'dan oluşan Find X7 serisini Çin'de piyasaya sürecek. Daha önce bu cihazların tasarımı ortaya çıkmıştı. Ancak yakın bir zamanda Find X7'nin ön ve arka görünümünü gösteren birkaç uygulamalı video Weibo'da ortaya çıktı.

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İşte Find X7'nin uygulamalı videosu:

Lansmana sayılı günler kala Find X7'nin uygulamalı videosunun ortaya çıkması oldukça şaşırttı. Aşağıdaki videoda da görüldüğü üzere Dimensity 9300'den güç alması beklenen Find X7, Sea and Sky, Desert Moon Silver, Smokey Purple ve Starry Sky Black olmak üzere dört renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

12 GB ve 16 GB RAM ile birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama ile satışa sunulması beklenen cihaz, önceki raporlara göre 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç OLED panele sahip olacak. LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama ve 100W şarj ddestekli 5.000mAh batarya bulunacak cihaz, 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak.

Arka tarafta ise 50 megapiksel Sony LYT-808 birincil sensör, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş sensör ve 3x yakınlaştırmalı 64 megapiksel OmniVision OV64B periskop lesnten oluşan üçlü kamera ünitesi yer alacak.

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