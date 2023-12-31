Lansmana sayılı günler kala Oppo Find X7'nin uygulamalı videoları sızdırıldı

İşte Find X7'nin uygulamalı videosu:
Lansmana sayılı günler kala Find X7'nin uygulamalı videosunun ortaya çıkması oldukça şaşırttı. Aşağıdaki videoda da görüldüğü üzere Dimensity 9300'den güç alması beklenen Find X7, Sea and Sky, Desert Moon Silver, Smokey Purple ve Starry Sky Black olmak üzere dört renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.
12 GB ve 16 GB RAM ile birlikte 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama ile satışa sunulması beklenen cihaz, önceki raporlara göre 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç OLED panele sahip olacak. LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama ve 100W şarj ddestekli 5.000mAh batarya bulunacak cihaz, 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak.
Arka tarafta ise 50 megapiksel Sony LYT-808 birincil sensör, 50 megapiksel Samsung JN1 ultra geniş sensör ve 3x yakınlaştırmalı 64 megapiksel OmniVision OV64B periskop lesnten oluşan üçlü kamera ünitesi yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.