OPPO Find X7 serisi en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı

OPPO Find X7 serisi en net haliyle görüntülendi
Sızdırılan görüntülere göre Oppo Find X7 Pro ve Ultra, çoğunlukla OnePlus Open ve OnePlus 12'den ilham alacak. Buna göre, cihazın arka bölümünde devasa bir kamera adası ve üç sensör bulunuyor. Ayrıca çift tonlu tasarım tercih edilmiş. Bu noktada Find X7 Ultra, iki periskop kameranın yanı sıra hem geniş hem de ultra geniş sensörler ile sahip dünyada ilk olacak.
Oppo Find X7 ve X7 Ultra neler sunacak?
OPPO Find X7 standart sürümü, 2780 × 1264 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç BOE ekrana (8T LTPO) sahip olacak. Find X7 Ultra ise, 6,82 inç ekran boyutu, 3168 × 1440 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile bunu bir adım ileriye taşayacak. Ayrıca temel sürümün MediaTek Dimensity 9300, Ultra modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3'den güç alacağı belirtiliyor. Kutusundan ise her iki telefon, Android 14, 5.000mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği ile çıkacak.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi OPPO Find X7 serisi, Find X7 ve Find X7 Ultra olmak üzere iki modelden oluşacak. Telefonların tanıtım tarihi ise 8 Ocak 2024. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.