Tam Boyutta Gör Amiral gemisi telefonları ile adından sıkça söz ettriren Oppo, çok yakında Find X7 serisini duyuracak. Kaçıranlar için Find X7 ve X7 Ultra'nın özellikleri ve tasarımı daha sızdırılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, her iki telefonun gerçek dünya görüntüleri ortaya çıktı.

OPPO Find X7 serisi en net haliyle görüntülendi

Sızdırılan görüntülere göre Oppo Find X7 Pro ve Ultra, çoğunlukla OnePlus Open ve OnePlus 12'den ilham alacak. Buna göre, cihazın arka bölümünde devasa bir kamera adası ve üç sensör bulunuyor. Ayrıca çift tonlu tasarım tercih edilmiş. Bu noktada Find X7 Ultra, iki periskop kameranın yanı sıra hem geniş hem de ultra geniş sensörler ile sahip dünyada ilk olacak.

Tam Boyutta Gör Bir diğer görüntüde ise, serinin ince çerçeveler ve kavisli ekrandan güç alacağını görüyoruz. Ayrıca selfie kamerası için delikli tasarım tercih edilmiş. Bunun yanında her iki cihaz da OnePlus'ın uyarı kaydırıcısını benimsiyor.

Oppo Find X7 ve X7 Ultra neler sunacak?

OPPO Find X7 standart sürümü, 2780 × 1264 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç BOE ekrana (8T LTPO) sahip olacak. Find X7 Ultra ise, 6,82 inç ekran boyutu, 3168 × 1440 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ile bunu bir adım ileriye taşayacak. Ayrıca temel sürümün MediaTek Dimensity 9300, Ultra modelinin ise Snapdragon 8 Gen 3'den güç alacağı belirtiliyor. Kutusundan ise her iki telefon, Android 14, 5.000mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği ile çıkacak.

Oppo Find X7'nin uygulamalı videoları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi OPPO Find X7 serisi, Find X7 ve Find X7 Ultra olmak üzere iki modelden oluşacak. Telefonların tanıtım tarihi ise 8 Ocak 2024. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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OPPO Find X7 serisi en net haliyle görüntülendi: İşte tasarımı