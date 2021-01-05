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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu 5G telefonları mümkün kılacak Snapdragon 480 tanıtıldı!

    Qualcomm, 400 serisindeki ilk 5G yonga seti olan Snapdragon 480'i tanıttı. Şirket yeni yonga seti ile bütçe dostu telefonlara 5G bağlantı sunmayı amaçlıyor.
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    İşlemci
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Bütçe dostu 5G telefonları mümkün kılacak Snapdragon 480 tanıtıldı!
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    Qualcomm, 400 serisindeki ilk 5G bağlantısı olan Snapdragon 480 yonga setini duyurdu. 8nm sürecinde üretilen yeni yonga seti, giriş seviye akıllı telefonlara 5G bağlantısı sağlamak için önemli bir konumda yer alıyor. Snapdragon 480'in, 200 dolar ve altındaki ücretlere sahip cihazlara güç vermesi bekleniyor.

      Ayrıca Bkz. "Snapdragon 888 Plus, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek"

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    Snapdragon 480 neler sunacak?

    8nm Snapdragon 480 yonga seti, 2 adet 2.0 GHz saat hızına sahip Cortex-A76 ve 6 adet 1.8GHz saat hızına sahip Cortex-A55 çekirdeklerinin yer aldığı 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Grafik tarafında ise Adreno 619 GPU bulunuyor. Snapdragon 480, önceki nesle kıyasla CPU ve GPU'da % 100'e, yapay zekada ise % 70'e varan performans artışı sunuyor.

    Snapdragon 480'de, 64MP tek, 25 + 13 MP çift ve 13MP üçlü kamera desteği bulunuyor. Yonga seti, 120 Hz'e kadar FHD + (1080 x 2520) panelleri destekliyor.

    Yeni yonga seti, hem sub6 hem de mmWave frekanslarını destekleyen Snapdragon X51 5G Modem-RF Sistemine sahip. 5G ağ üzerinden 2,5 Gbps'ye kadar en yüksek indirme ve 600Mbps'ye kadar yükleme hızlarına ulaşabilir. Snapdragon 480 ayrıca Bluetooth 5.1, Qualcomm aptX Adaptive Audio, TrueWireless teknolojisi ve FastConnect 6200'ü destekliyor.

    Snapdragon 480, 18W'a kadar hızlı şarj sağlayan Quick Charge 4+ desteğine de sahip.

    Qualcomm'un yeni 5G yonga seti Snapdragon 480'in, 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek Vivo, Oppo, Xiaomi, Motorola ve Nokia gibi çeşitli akıllı telefon üreticilerinin bütçe dostu 5G telefonlarında bulundurulması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/snapdragon_480_is_the_first_4series_chipset_from_qualcomm_built_for_5g_connectivity-news-47017.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nehuse 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    4G çıkacağı zaman az da olsa bir heyecan vardı. Şimdi 5G haberlerini görüyorum hiç ilgimi çekmiyor. Açıkçası yeni telefonlarda 5G olması benim için bir tercih sebebi değil.
    4G çıkacağı zaman az da olsa bir heyecan vardı. Şimdi 5G haberlerini görüyorum hiç ilgimi çekmiyor. Açıkçası yeni telefonlarda 5G olması benim için bir tercih s...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    elLbufFer (selçuk dabak) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlamadığım 4G yetersiz de 5G mi geliyor ?

    Birde 5G için savaş nedeni veya iklimsel sorunların nedeni olarak gösteriliyor , alakası var mı ?
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Günlük kullanim icin iyi bi işlemci olabilir yalniz oyun severleri biraz uzebilir
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    V4LKyR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Baya iyi işlemci imiş... Fiyatını da güzel yaparlarsa çok rekabetçi ucuz telefonlar görebiliriz.
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    the most important thing 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Valla ben hala 3G kullanıyorum (olduğum yerde 4.5G 3Gden daha yavaş) Ayrıca bana göre saniyede 3-4Mb bile hala yeterli (ben o kadar kullanabiliyorum) ki geliştirilse 4G ile 100mb üstünü görebiliriz. 5Gye hiç ihtiyacımız yok
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    Mugetsuga 4 gün ( Mesaj Silindi )
    "Bütçe dostu"

    Merak etmesinler ekstra bir vergiye ya da vergi zammına bakar bu dostluk gerçi zaten bütçe dostu telefon yok piyasada da neyse
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    astegon (astegon CF) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    2021'in en çok satan işlemcisi olacak giriş ve orta seviye için.

    SD 600 serisindeki bir çok işlemciden iyi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Kaynak: https://www.gsmarena.com/snapdragon_480_is_the_first_4series_chipset_from_qualcomm_built_for_5g_connectivity-news-47017.php
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    nehuse 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    4G çıkacağı zaman az da olsa bir heyecan vardı. Şimdi 5G haberlerini görüyorum hiç ilgimi çekmiyor. Açıkçası yeni telefonlarda 5G olması benim için bir tercih sebebi değil.
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