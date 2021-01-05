Bütçe dostu 5G telefonları mümkün kılacak Snapdragon 480 tanıtıldı!

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Qualcomm, 400 serisindeki ilk 5G bağlantısı olan Snapdragon 480 yonga setini duyurdu. 8nm sürecinde üretilen yeni yonga seti, giriş seviye akıllı telefonlara 5G bağlantısı sağlamak için önemli bir konumda yer alıyor. Snapdragon 480'in, 200 dolar ve altındaki ücretlere sahip cihazlara güç vermesi bekleniyor.

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Snapdragon 480 neler sunacak?

8nm Snapdragon 480 yonga seti, 2 adet 2.0 GHz saat hızına sahip Cortex-A76 ve 6 adet 1.8GHz saat hızına sahip Cortex-A55 çekirdeklerinin yer aldığı 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Grafik tarafında ise Adreno 619 GPU bulunuyor. Snapdragon 480, önceki nesle kıyasla CPU ve GPU'da % 100'e, yapay zekada ise % 70'e varan performans artışı sunuyor.

Snapdragon 480'de, 64MP tek, 25 + 13 MP çift ve 13MP üçlü kamera desteği bulunuyor. Yonga seti, 120 Hz'e kadar FHD + (1080 x 2520) panelleri destekliyor.

Yeni yonga seti, hem sub6 hem de mmWave frekanslarını destekleyen Snapdragon X51 5G Modem-RF Sistemine sahip. 5G ağ üzerinden 2,5 Gbps'ye kadar en yüksek indirme ve 600Mbps'ye kadar yükleme hızlarına ulaşabilir. Snapdragon 480 ayrıca Bluetooth 5.1, Qualcomm aptX Adaptive Audio, TrueWireless teknolojisi ve FastConnect 6200'ü destekliyor.

Snapdragon 480, 18W'a kadar hızlı şarj sağlayan Quick Charge 4+ desteğine de sahip.

Qualcomm'un yeni 5G yonga seti Snapdragon 480'in, 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek Vivo, Oppo, Xiaomi, Motorola ve Nokia gibi çeşitli akıllı telefon üreticilerinin bütçe dostu 5G telefonlarında bulundurulması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/snapdragon_480_is_the_first_4series_chipset_from_qualcomm_built_for_5g_connectivity-news-47017.php

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