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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 888 Plus, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek

    Qualcomm'un geçtiğimiz ayın ilk günlerinde piyasaya sürdüğü Snapdragon 888 yonga setinin hızlandırılmış versiyonu Snapdragon 888 Plus, 2021'in ikinci yarısında sunulacak.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Snapdragon 888 Plus, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek
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    Geçtiğimiz Aralık ayının ilk günlerinde Qualcomm, 5nm üretim sürecine dayanan amiral gemisi yonga seti  Snapdragon 888 5G'yi piyasaya sürdü. Yeni yonga seti, Cortex-X1 çekirdeğine sahip ilk yonga seti olma özelliğine sahip.

    Gerçekleşen sızıntılara göre şirket şu anda Snapdragon 888'in daha yüksek saat hızlı versiyonu olması beklenen bir sonraki yonga seti üzerinde çalışıyor. Yeni yonga seti, Snapdragon 888 Plus olarak adlandırılacak.

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    Ayrıca Bkz. "Qualcomm ve Google, Android işletim sistemi desteğini genişletmek için iş birliği yaptı"

    2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülecek

    Yaptığı doğru sızıntılarla bilinen Digital Chat Station, yaklaşmakta olan Snapdragon 888 Plus yonga setinin 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı. Yeni yonga seti muhtemelen Temmuz ayında piyasaya sürülecek.

    Sızıntıda ayrıca Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setinin GPU frekansını 840MHz'de kilitlemesinin nedenini de açıklandı. Bunun, OEM'lerin cihazlarında çipi gizlice overclock etmesini engellemek olduğu söyleniyor.

    Mevcut amiral gemisi yonga seti Snapdragon 888 5G, 1 adet 2.84GHz saat hızında Cortex-X1 çekirdeği, 3 adet 2.42GHz saat hızında Cortex-A78 performans çekirdeği ve 4 adet 1.8GHz saat hızında Cortex-A55 enerji verimli çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdekli bir yapıya sahip.

    Snapdragon 865 yonga setindeki en yüksek saat hızı (2.84 GHz), Snapdragon 865 Plus sürümünde 3.1GHz'e çıkarıldı. Bu yıl da Plus sürümünde yine aynı yükseltmenin olması bekleniyor.



    https://www.gizchina.com/2020/12/31/snapdragon-888-plus-will-hit-the-market-in-the-secold-half-of-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    dodofran 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hele dur daha 888 tek cihazda kullanıldı (mi 11) plus nerde
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    S8555 Plus ve S865 Plus gibi bu da Yılın 2. Yarısı piyasaya çıkacakmış. Ne kadar da ilginç bir haber değil mi :D
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    bjkyener 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    intelin mobil 10. nesil i5 ve i7 ile karşılaştırsak performans olarak ne olur

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    khytr89 (Hakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şanı büyük Snapdragon paşa, Exynos'a göz açtırmam diyor.
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    krmtrylcn (Kerem Tuğra Yalçın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    888'i görseydik önce :)
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