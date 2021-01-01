Snapdragon 888 Plus, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek

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Geçtiğimiz Aralık ayının ilk günlerinde Qualcomm, 5nm üretim sürecine dayanan amiral gemisi yonga seti Snapdragon 888 5G'yi piyasaya sürdü. Yeni yonga seti, Cortex-X1 çekirdeğine sahip ilk yonga seti olma özelliğine sahip.

Gerçekleşen sızıntılara göre şirket şu anda Snapdragon 888'in daha yüksek saat hızlı versiyonu olması beklenen bir sonraki yonga seti üzerinde çalışıyor. Yeni yonga seti, Snapdragon 888 Plus olarak adlandırılacak.

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2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülecek

Yaptığı doğru sızıntılarla bilinen Digital Chat Station, yaklaşmakta olan Snapdragon 888 Plus yonga setinin 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı. Yeni yonga seti muhtemelen Temmuz ayında piyasaya sürülecek.

Sızıntıda ayrıca Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setinin GPU frekansını 840MHz'de kilitlemesinin nedenini de açıklandı. Bunun, OEM'lerin cihazlarında çipi gizlice overclock etmesini engellemek olduğu söyleniyor.

Mevcut amiral gemisi yonga seti Snapdragon 888 5G, 1 adet 2.84GHz saat hızında Cortex-X1 çekirdeği, 3 adet 2.42GHz saat hızında Cortex-A78 performans çekirdeği ve 4 adet 1.8GHz saat hızında Cortex-A55 enerji verimli çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdekli bir yapıya sahip.

Snapdragon 865 yonga setindeki en yüksek saat hızı (2.84 GHz), Snapdragon 865 Plus sürümünde 3.1GHz'e çıkarıldı. Bu yıl da Plus sürümünde yine aynı yükseltmenin olması bekleniyor.

https://www.gizchina.com/2020/12/31/snapdragon-888-plus-will-hit-the-market-in-the-secold-half-of-2021/

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