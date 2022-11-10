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    Bütçe dostu OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri belli oldu

    OnePlus tarafından 2023 yılında tanıtılması beklenen OnePlus Nord CE 3'den yeni bilgiler sızdırıldı. Bütçe dostu cihaz, daha büyük bir ekran ve Snapdragon 695 ile geliyor.
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    Bütçe dostu telefon OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürülen OnePlus Nord CE 2 ile büyük bir beğeni topladı. Şimdi de 2023 yılında tanıtılması beklenen yeni nesil OnePlus Nord CE 3'ün temel özellikleri sızdırıldı. Bütçe dostu bir fiyatlandırma ile gelecek yeni telefon neler sunacak? İşte detaylar

    OnePlus Nord CE 3 özellikleri

    Paylaşılan sızıntılara göre OnePlus Nord CE 3, 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında FHD+ LCD ekran ile gelecek. Bununla birlikte bir önceki modelin sahip olduğu Dimensity 900'e kıyasla daha güçsüz Snapdragon 695 platformundan güç alacak yeni telefon, kamera tarafında 108 MP ana kamera, 2 MP makro, 2 MP derinlik sensörleri ile donatılacak. 

    Bunlara ek olarak OnePlus Nord CE 3, kaputun altında 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama kapasiteleri, 5.000 mAh pil ve 67W hızlı şarjı desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonda yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunacağı belirtiliyor.

    OnePlus Nord CE 3'ün henüz fiyatı ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı bilinmiyor. Yeni akıllı telefonun 2023’ün birinci veya ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

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