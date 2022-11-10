Bütçe dostu OnePlus Nord CE 3'ün özellikleri belli oldu

OnePlus Nord CE 3 özellikleri
Paylaşılan sızıntılara göre OnePlus Nord CE 3, 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında FHD+ LCD ekran ile gelecek. Bununla birlikte bir önceki modelin sahip olduğu Dimensity 900'e kıyasla daha güçsüz Snapdragon 695 platformundan güç alacak yeni telefon, kamera tarafında 108 MP ana kamera, 2 MP makro, 2 MP derinlik sensörleri ile donatılacak.
Bunlara ek olarak OnePlus Nord CE 3, kaputun altında 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama kapasiteleri, 5.000 mAh pil ve 67W hızlı şarjı desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonda yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı bulunacağı belirtiliyor.
OnePlus Nord CE 3'ün henüz fiyatı ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı bilinmiyor. Yeni akıllı telefonun 2023’ün birinci veya ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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