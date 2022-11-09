Tam Boyutta Gör Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Ekim ayının en güçlü orta ve üst seviye Android telefonlarını açıkladı. Qualcomm liderliğinin devam ettiği listede, ülkemizde de satılan birçok telefon bulunuyor.

Ekim ayının en güçlü Android telefonları

Kasım ayının en güçlü 10 amiral gemisi sıralamasına, Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alan ASUS ROG Phone 6 serisi öncülük ediyor. Bununla birlikte üçüncü sırada Xiaomi Mi 12T Pro yer alırken, üçüncü ve dördüncü sırayı Snapdragon 8 Gen 1'li Red Magic 7 ve Black Shark 5 Pro takip ediyor.

Amiral gemisi listesinde yer alan tek MediaTek işlemcili cihaz Vivo X80. Dimensity 9000 platformu ile altıncı sıraya yerleşen telefonu ise, sırasıyla Motorola Motorola Edge 30 Pro, Galaxy Z Fold4 5G, Xiaomi Mi 12 Pro ve Motorola Edge X30 takip ediyor.

Tam Boyutta Gör Orta sınıfa gelindiğinde Qualcomm ve MediaTek arasında yaşanan rekabetin kızıştığını söyleyebiliriz. Listenin ilk dört sıralamasını Dimensity 8100 ve 8100-Ultra tarafından desteklenen Realme GT Neo 3, Poco X4 GT, Mi 12T ve Redmi K50i modelleri oluşturuyor. Listenin devamında ise, Snapdragon 870'li Realme GT Neo 2, iQOO Neo 6, Realme GT Neo 3T, Poco F3, Mi 10T Pro 5G ve Poco F4 yer alıyor.

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Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9200 destekli yeni amiral gemisi telefonların önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle Kasım ayı sıralamasında büyük değişiklikler ile karşılaşabiliriz.

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Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste