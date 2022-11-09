Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

Ekim ayının en güçlü Android telefonları
Kasım ayının en güçlü 10 amiral gemisi sıralamasına, Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alan ASUS ROG Phone 6 serisi öncülük ediyor. Bununla birlikte üçüncü sırada Xiaomi Mi 12T Pro yer alırken, üçüncü ve dördüncü sırayı Snapdragon 8 Gen 1'li Red Magic 7 ve Black Shark 5 Pro takip ediyor.
Amiral gemisi listesinde yer alan tek MediaTek işlemcili cihaz Vivo X80. Dimensity 9000 platformu ile altıncı sıraya yerleşen telefonu ise, sırasıyla Motorola Motorola Edge 30 Pro, Galaxy Z Fold4 5G, Xiaomi Mi 12 Pro ve Motorola Edge X30 takip ediyor.
Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9200 destekli yeni amiral gemisi telefonların önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle Kasım ayı sıralamasında büyük değişiklikler ile karşılaşabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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