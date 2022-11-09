Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste

    Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Ekim ayının en güçlü orta ve üst seviye Android telefonlarını açıkladı. İşte performansı ile dikkat çeken telefonlar
    Oy Ver
    Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste Tam Boyutta Gör
    Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Ekim ayının en güçlü orta ve üst seviye Android telefonlarını açıkladı. Qualcomm liderliğinin devam ettiği listede, ülkemizde de satılan birçok telefon bulunuyor.

    Ekim ayının en güçlü Android telefonları

    Kasım ayının en güçlü 10 amiral gemisi sıralamasına, Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alan ASUS ROG Phone 6 serisi öncülük ediyor. Bununla birlikte üçüncü sırada Xiaomi Mi 12T Pro yer alırken, üçüncü ve dördüncü sırayı Snapdragon 8 Gen 1'li Red Magic 7 ve Black Shark 5 Pro takip ediyor.

    Amiral gemisi listesinde yer alan tek MediaTek işlemcili cihaz Vivo X80. Dimensity 9000 platformu ile altıncı sıraya yerleşen telefonu ise, sırasıyla Motorola Motorola Edge 30 Pro, Galaxy Z Fold4 5G, Xiaomi Mi 12 Pro ve Motorola Edge X30 takip ediyor. 

    Ekim ayının en güçlü Android telefonları açıklandı! İşte Liste Tam Boyutta Gör
    Orta sınıfa gelindiğinde Qualcomm ve MediaTek arasında yaşanan rekabetin kızıştığını söyleyebiliriz. Listenin ilk dört sıralamasını Dimensity 8100 ve 8100-Ultra tarafından desteklenen Realme GT Neo 3, Poco X4 GT, Mi 12T ve Redmi K50i modelleri oluşturuyor. Listenin devamında ise, Snapdragon 870'li Realme GT Neo 2, iQOO Neo 6, Realme GT Neo 3T, Poco F3, Mi 10T Pro 5G ve Poco F4 yer alıyor.

    Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9200 destekli yeni amiral gemisi telefonların önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu nedenle Kasım ayı sıralamasında büyük değişiklikler ile karşılaşabiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekayı kandıran kazak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız