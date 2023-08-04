Bütçe telefonu Vivo Y22T ufukta göründü: Yakında geliyor

Vivo Y22T ufukta göründü: Yakında geliyor
Aktarıldığı kadarıyla Vivo Y22T, Tayland'ın NBTC isimli sertifikasyon web sitesinde görünmeye başladı. Öyle ki bu liste, bütçe telefonunun 4G desteğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Cihazın diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı. Ancak Vivo Y22, Y22T'nin neler sunacağı hakkında bizlere ufak da olsa fikir veriyor.
Vivo Y22, öz çekimler ve görüntülü aramalar için 8MP ön kameraya ek olarak 50MP birincil ve 2MP makro olmak üzere ikili bir kamera kurulumuna sahip. Gücünü ise 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Helio G85 platformundan alıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 18W hızlı şarjlı 5.000mAh batarya, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 ve GPS bulunmakta. Ayrıca suya ve toza karşı IPX4/X5 derecesine sahip.
Vivo Y22, 170 dolardan başlayan fiyatlar ile tanıtılmıştı. Bu bağlamda Vivo 22T'nin benzer fiyat aralığını koruması bekleniyor. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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