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    Bütçe telefonu Vivo Y22T ufukta göründü: Yakında geliyor

    Vivo'nun yeni akıllı telefonu Vivo Y22T, sertifikasyon sitelerinde listelenmeye başladı. Peki bütçe telefonu beraberinde neler getirecek? İşte bildiklerimiz....
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    Bütçe telefonu Vivo Y22T ufukta göründü: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Vivo, geçtiğimiz yıl tanıtılan bütçe telefonları Vivo Y22 ve Y22S ile ses getirmeyi başarmıştı. Ancak görünüşe göre marka, ürün yelpazesini genişletmeye devam edecek. Bugün paylaşılan yeni bir rapor, Vivo Y22T isimli yeni bir modelin yolda olduğunu ortaya çıkardı. Peki Vivo Y22 serisinin bütçe modeli neler sunacak? İşte bildiklerimiz 

    Vivo Y22T ufukta göründü: Yakında geliyor

    Aktarıldığı kadarıyla Vivo Y22T, Tayland'ın NBTC isimli sertifikasyon web sitesinde görünmeye başladı. Öyle ki bu liste, bütçe telefonunun 4G desteğine sahip olacağını doğrulamış durumda. Cihazın diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı. Ancak Vivo Y22, Y22T'nin neler sunacağı hakkında bizlere ufak da olsa fikir veriyor. 

    Bütçe telefonu Vivo Y22T ufukta göründü: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Vivo Y22, 164,3 x 76,1 x 8,38 mm ölçülerinde ve 180 gram ağırlığında kompakt bir cihaz olarak karşımıza çıktı. Kutusundan FunTouchOS 12 UI ile Android 11 ile çıkan bütçe telefonu, ön tarafta HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip LCD panelden destek alıyor.

    Vivo Y22, öz çekimler ve görüntülü aramalar için 8MP ön kameraya ek olarak 50MP birincil ve 2MP makro olmak üzere ikili bir kamera kurulumuna sahip. Gücünü ise 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Helio G85 platformundan alıyor. Cihazın diğer özellikleri arasında ise, 18W hızlı şarjlı 5.000mAh batarya, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 ve GPS bulunmakta. Ayrıca suya ve toza karşı IPX4/X5 derecesine sahip.

    Vivo Y22, 170 dolardan başlayan fiyatlar ile tanıtılmıştı. Bu bağlamda Vivo 22T'nin benzer fiyat aralığını koruması bekleniyor. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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