    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu 12 Şubat 19 Şubat'tan kadar ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunu

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. 

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ve Nobody Wants to Die erişime açıldı. The Darkside Detective: A Fumble in the Dark, The Darkside Detective oyununun doğrudan devamı niteliğinde, komedi unsurları içeren piksel sanat tarzında bir point-and-click macera oyunu. Nobody Wants to Die ise 2329 yılında New York şehrinin alternatif bir geleceğinde geçen kara film tarzı bir macera oyunu.

    The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ve Nobody Wants to Die 12 Şubat'tan 19 Şubat'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

